Pourquoi les clubs MLS changent de marque, comment certains se sont trompés et pourquoi c’est une opportunité de renforcer la confiance des fans

Le Chicago Fire a présenté son deuxième nouveau logo en deux ans avant la saison 2022. MLS

Eray Dursun ne pouvait pas croire ce qu’il voyait. Ni personne dans ses cercles de supporters du Chicago Fire FC. Un nouveau logo avait fuité en ligne et, eh bien, ce n’était pas bon.

“Tous les fans que je connais et avec qui je parle, y compris moi-même, étaient vraiment incrédules”, a déclaré le directeur des communications du groupe de supporters Section 8. “Nous pensions que ce devait être une blague, que quelqu’un devait avoir déposé ce brevet pour le logo juste nous jeter. Et puis ils nous donneraient un très bon logo. Lorsque le club a annoncé que c’était le logo, nous étions même dans plus d’incrédulité.”

Pour un peuple invaincu, notre Fire Crown représente la légende fondatrice de Chicago. pic.twitter.com/ZlSMgLx3Da – Chicago Fire FC (@ChicagoFire) 21 novembre 2019

Le soi-disant logo “Fire Crown” a été largement ridiculisé après ses débuts en novembre 2019. Selon des sources de l’équipe, le mécontentement a trouvé un auditeur compréhensif dans le nouveau propriétaire majoritaire Joe Mansueto, qui a repris le club deux mois avant l’introduction de la nouvelle crête. Il a suggéré qu’ils attendent quelques mois pour voir si le logo grandissait sur les supporters – le changement, après tout, est toujours difficile – mais si ce n’était pas le cas, ils devraient chercher à créer une nouvelle marque. Un rebrand du rebrand, si vous voulez.

Les mois ont passé, la colère ne s’est pas apaisée et le Fire a engagé l’extraordinaire designer Matthew Wolff pour travailler exclusivement sur la nouvelle vision. L’équipe a rencontré des supporters, leur demandant leurs commentaires et leurs idées. Fin 2021, ils ont lancé une nouvelle identité, celle qui s’est inspirée de l’histoire du club et des couleurs de Chicago, celle qui a beaucoup plus de succès. (Le Fire a cependant conservé l’ajout “FC” au nom de l’équipe, car bien sûr, ils l’ont fait.)

Le Fire est loin d’être la seule équipe de la Major League Soccer à avoir refait sa marque et son identité au cours des dernières années. Le Columbus Crew (née Columbus SC, née Columbus Crew SC, née Columbus Crew), le New England Revolution, le Houston Dynamo FC (née le Houston Dynamo) et le Club de Foot Montréal (née l’Impact de Montréal) ont tous relancé avec des degrés divers de succès, et leurs raisons de le faire varient également.

Les considérations commerciales sont un facteur, car un nouveau logo signifie de nouvelles marchandises à acheter. Le Sporting Kansas City, qui a sans doute lancé la tendance des conventions de dénomination européennes lorsqu’il a abandonné l’identité des Kansas City Wizards en 2011, a vu leurs ventes de produits dérivés passent de 30 000 $ en 2006 à plus d’un million de dollars en 2020.

Pour la Révolution, la dernière des équipes originales de la MLS à changer de nom, le moment était venu. “Alors que les choses ont commencé à s’accélérer dans d’autres domaines – l’entreprise, le centre de formation, ayant tous nos [Designated Player] créneaux remplis, Bruce Arena embauché – c’était comme si l’identité visuelle du club était restée coincée, vous savez que je déteste utiliser ce terme, mais l’équipe de type MLS 1.0 “, a déclaré Cathal Conlon, vice-président du marketing et participation des fans.

À Houston, le changement de nom s’est produit en partie parce que l’identité précédente semblait datée – le club a été lancé à l’origine en seulement cinq mois, après avoir quitté San Jose – mais aussi parce que l’organisation s’était développée pour inclure une franchise NWSL : le Houston Dash. Réunir les deux avait du sens.

“Ce n’était pas seulement le Dynamo que nous envisagions, mais aussi le Dash”, a déclaré Zac Emmons, vice-président du marketing et des communications. “Le processus a commencé par la discussion de l’identité Dynamo, mais au fur et à mesure que nous l’avons parcouru, nous avons également vu l’opportunité d’y intégrer le Dash.” L’équipe s’est associée à une entreprise basée à Houston pour s’assurer que la nouvelle identité cadrerait avec la composition de la ville.

Changer l’identité d’une marque est toujours un exercice difficile, mais jamais plus que lorsque les passions des fans de sport sont en jeu.

“C’est juste plus intense”, a déclaré Tosh Hall, directeur mondial de la création de l’agence créative Jones Knowles Ritchie, à propos de son travail avec des équipes sportives. Son entreprise a dirigé l’effort pour renommer la Révolution, en plus d’autres sociétés telles que Budweiser, Burger King et l’agrafe de la Nouvelle-Angleterre, Dunkin ‘.

Lorsque le processus tourne mal, il tourne généralement mal pour plusieurs raisons. Les équipes peuvent ignorer le passé dans le but de se concentrer sur l’avenir. Ils peuvent aussi ignorer leurs fans.

“Les deux choses les plus importantes que j’essaie d’aborder avec ces changements de marque sont d’unifier le plus grand nombre de fans et de conserver des éléments du passé”, a déclaré Wolff, le concepteur de Fire qui a également travaillé sur des crêtes telles que New York City FC, LAFC et Angel City. FC, dit.

Lorsque la Révolution a commencé à envisager un changement de marque, elle s’est coordonnée avec les bureaux de la ligue MLS pour organiser une série de groupes de discussion génériques non identifiés par la Révolution sur le football professionnel en Nouvelle-Angleterre. Le but était d’entendre des avis sans fard, de laisser parler librement les supporters. Deux conclusions solides sont ressorties de ces rencontres. La première était que l’ancien logo, affectueusement connu sous le nom de Crayon Flag, devait disparaître. Alors que certaines personnes l’aimaient, beaucoup d’autres voulaient un look plus moderne. La seconde était que le nom de l’équipe devait rester. Cela a surpris Conlon, né en Irlande et soutenant Liverpool.

“Mon opinion était que nous devions changer le nom de l’équipe”, a-t-il déclaré. “Je n’aurais pas pu me tromper davantage. Lorsque vous avez demandé aux fans et que vous les avez écoutés, ils ont dit que le nom était correct, qu’ils l’avaient obtenu correctement en 1996.”

Le fait d’avoir ces orientations a permis de réduire un peu plus facilement les choix à l’avenir.

Obtenir l’adhésion des fans est essentiel car cela peut aider un club à éviter une erreur comme l’utilisation de symboles qui peuvent être facilement mal interprétés, tels que la couronne et Chicago, mais cela encourage également les supporters à être un peu plus charitables lorsque l’éventuelle nouvelle image de marque est lancée (ou, comme cela semble arriver fréquemment, des fuites). La qualité d’un logo, après tout, est un peu une chose subjective. Les fans et les groupes de supporters qui sont incités à soutenir le résultat parce qu’ils ont le sentiment de faire partie du processus peuvent grandement contribuer à créer un accueil positif.

Ce n’est pas un stratagème cynique; c’est la réalité de la façon de changer avec succès quelque chose que les gens aiment. Avec plus de fans, Montréal n’aurait peut-être pas choisi de changer de nom, ce qui n’aurait pas créé le besoin de une pétition pour changer le nom et une scène laide tout autour. Les groupes de supporters autour de la MLS se sentent concernés par leurs compatriotes canadiens.

Le CF Montréal a annoncé en mai qu’il intégrerait son nouveau logo pour la saison 2023 après que son changement de marque 2021 ait été largement critiqué par les supporters. MLS

“Cela pue que nous devions nous sentir désolés pour une autre base de fans”, a déclaré Dursun de la section 8.

S’il y a une doublure argentée à un mauvais changement de marque, c’est peut-être que les groupes de propriétaires de MLS peuvent écouter leurs partisans, répondre et travailler pour rétablir la confiance. Columbus a rajouté “Crew” dans le nom après la révolte des fans. En mai, Montréal a annoncé un nouveau nouveau logo après leur déploiement désastreux en 2021. Bien que l’équipe conserve le nom CF Montréal, l’identité retravaillée se penche sur l’histoire du club.

« Les employés, partisans et partenaires que nous avons rencontrés ont clairement exprimé leur volonté de réintégrer certains éléments qui ont marqué l’histoire du club et sont au cœur de notre identité », a déclaré Joey Saputo, président du conseil d’administration du club, dans un communiqué annonçant la nouvelles.

À Chicago, Dursun a déclaré qu’il faisait partie d’un groupe de partisans qui ont été consultés sur la nouvelle identité du Fire. Il n’est pas tout à fait sûr de l’état d’avancement du processus de l’équipe lorsqu’il a reçu un appel Zoom, mais il a apprécié de faire partie du processus malgré tout. La relation entre les groupes de supporters et la propriété à Chicago est meilleure qu’elle ne l’a été par le passé.

Dans quelques années, ils pourront peut-être tous s’asseoir, boire un verre et rire de la couronne de feu tout en portant des kits arborant leur nouveau logo pointu.