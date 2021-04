L’un des membres de l’armée de relations publiques embauchés par les 12 clubs derrière la Super League a informé les médias mardi soir qu’après une réunion d’urgence, le projet avait été «suspendu». Ouais, suspendu par un fil sur un gouffre géant de dérision, d’incompétence et d’échec.

– Le chaos de la Super League alors que les clubs anglais se retirent

– Woodward démissionne de son poste de directeur général de Man United

– Olley: Scène de Chelsea alors que les fans se réjouissent de la sortie de la Super League

À ce stade, cinq des 12 clubs «fondateurs» avaient publié des déclarations selon lesquelles ils se retiraient de la compétition. Un autre, Chelsea, s’est retiré en quelques minutes. Des rapports ailleurs ont indiqué que l’AC Milan, l’Internazionale et l’Atletico Madrid avaient également choisi de démissionner. Barcelone serait au bord du gouffre.

2 Liés

Qui est resté? La Juventus, qui a dû nier les informations selon lesquelles le président Andrea Agnelli avait démissionné. Et le Real Madrid. Leur président, Florentino Perez, avait été parmi les plus grands pom-pom girls – il était également le président de la Super League – et, 24 heures plus tôt, avait parlé de la façon dont les clubs seraient «morts» sans lui et comment cela sauverait le football.

Il devait apparaître à la radio espagnole pour poursuivre son offensive de charme mardi soir. C’était une non-présentation. (Apparemment, il comparaîtrait mercredi soir à la place.) Ainsi se sont terminés les 48 heures les plus remarquables – de la déclaration annonçant la naissance de la Super League dimanche soir aux défections massives deux jours plus tard – la plupart des joueurs de football se souviennent.

Un sport qui était censé être révolutionné par 15 des plus grands clubs du monde qui créaient, géraient et, surtout, possédaient leur propre compétition pendant les 23 prochaines années (la durée de leur engagement dans les contrats qu’ils signaient), était soudainement revenu à certains semblant de normalité. Et le monde du football s’est réveillé à la réalité que le pouvoir ne repose pas seulement sur les équipes les plus grandes, les meilleures et les plus riches. C’est aussi entre les mains des institutions, des joueurs, des gouvernements, des entraîneurs et, oui, des fans.

jouer 1:40 Mark Ogden dit que la démission d’Ed Woodward confirme l’humiliation apportée à Manchester United.

Q: Alors, qu’est-ce qui l’a fait basculer à la fin, ce sont les fans, n’est-ce pas?

R: L’optique était évidente à Leeds United contre Liverpool lundi soir et Chelsea contre Brighton mardi. Nous avons vu des fans de Liverpool se rendre au match, se tenir à l’extérieur (les matchs de Premier League restent fermés aux fans en raison de la pandémie) et protester bruyamment aux côtés des supporters de Leeds. Mardi, plus de 1000 supporters de Chelsea ont bloqué la circulation à l’extérieur de Stamford Bridge, perturbant le bus de l’équipe au point que la légende du club devenue cadre Petr Cech a dû sortir et les calmer. Quelques instants plus tard, Chelsea s’est appelée.

C’étaient des scènes puissantes, en particulier après 48 heures, lorsque la réaction des médias et des partisans de la plupart des pays était extrêmement négative. Mais vous ne pouvez pas ignorer la réaction des joueurs et des managers. Lundi soir, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a expliqué qu’il n’en avait pas été informé jusqu’à ce que la nouvelle éclate. Pep Guardiola de Manchester City, parlant des places garanties (et des revenus) pour les clubs « fondateurs », a déclaré mardi que « ce n’est pas un sport quand le succès est déjà garanti … ce n’est pas un sport quand cela n’a pas d’importance. si vous perdez. «

Des joueurs de Bruno Fernandes et Marcus Rashford à Manchester United à toute l’équipe de Liverpool se sont opposés sur les réseaux sociaux. Et c’étaient toutes des personnes employées par des clubs «fondateurs». Vous pouvez imaginer les autres.

Cela dit, il y avait beaucoup de pièces mobiles. Et ils sont certainement partis du mauvais pied.

Les manifestations devant le terrain de Chelsea avant le match de Premier League de mardi avec Brighton ont souligné les sentiments des fans, ce que les 12 clubs séparatistes ont massivement sous-estimés. Photo AP / Matt Dunham

Q: Comme quoi?

R: Les dégâts initiaux, je pense, sont survenus lundi lorsque le Borussia Dortmund, le Bayern et le Paris Saint-Germain – trois clubs qui n’avaient pas encore signé, mais qui étaient supposés faire partie du plan puisque trois « spots fondateurs » avaient été laissés ouverts – se sont exclus. C’était un coup dur, car une Super League sans deux des économies les plus grandes et les plus riches d’Europe allait toujours être une vente plus difficile aux sponsors et aux diffuseurs potentiels.

Le même jour, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est prononcé fermement contre les clubs rebelles qui, 72 heures plus tôt, vendredi, avaient voté en faveur des réformes de la Ligue des champions de l’UEFA. Il a appelé par son nom des personnes comme Agnelli et le président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, en utilisant des mots comme «serpents» et «menteurs». Et il a promis de maintenir la déclaration – publiée conjointement 24 heures plus tôt avec le soutien de ligues et de fédérations en Italie, en Espagne et en Angleterre – déclarant que les clubs rebelles seraient expulsés de leur ligue nationale et que leurs joueurs seraient exclus de la compétition internationale.

Il s’est également mis au travail pour rallier des institutions comme l’Union européenne et des hommes politiques comme les Premiers ministres du Royaume-Uni et d’Italie, ainsi que le président de la France. L’objectif était d’augmenter la pression réglementaire possible, en particulier en termes de participation continue des 12 clubs dans les ligues nationales.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal de l’ESPN FC Gabriele Marcotti.

Et quand, mardi, l’UEFA a reçu le soutien du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a réitéré que les compétitions devaient être organisées au mérite, c’était une autre étape importante. Ceferin et Infantino avaient été de sérieux rivaux dans un passé très récent, alors que le président de la FIFA est proche du patron du Real Madrid, Perez. Certains craignaient que la FIFA «triangule» avec les clubs pour saper l’UEFA, mais à cette occasion, ils se sont tenus côte à côte.

Q: Ce sont de grands clubs dirigés par des hommes intelligents et qui réussissent. Comment ont-ils pu se tromper?

R: Trois façons. Premièrement, ils n’ont pas réussi à «lire la pièce». Ils ont complètement mal évalué quelle serait la réaction, des supporters aux médias en passant par les politiciens face à l’UEFA. Ils s’attendaient à un recul, mais pas à ce niveau. Un exemple: mardi soir, la légende de Liverpool Jamie Carragher était à la télévision en disant que les propriétaires Mike Gordon et John W. Henry devraient envisager de vendre le club plutôt que de montrer à nouveau leur visage à Liverpool. Et c’est un groupe de propriété qui, jusqu’à la semaine dernière, avait été adoré, en partie pour avoir ramené les titres de Ligue des champions et de Premier League à Anfield, et en partie pour la façon dont ils étaient si soucieux d’être en phase avec l’esprit et la mentalité de leur Ventilateurs.

Deuxièmement, ils ont mal choisi le moment. Voter pour approuver quelque chose vendredi (après une négociation très longue et tendue) puis publier une déclaration le désavouant dimanche n’est pas une bonne idée. Cela a humilié l’UEFA et leur a donné une apparence double et indigne de confiance. S’ils avaient fait leur annonce un mois plus tôt et l’avaient utilisée comme base de négociations, cela aurait pu être une autre histoire. Faire cela de cette façon a simplement attisé plus de colère, et c’était particulièrement important parce que leur plan n’allait fonctionner qu’avec le feu vert de l’UEFA, qu’ils soient armés ou non. Rappelez-vous: c’était une équipe de 20 championnats, avec 15 membres «fondateurs» permanents et cinq qualifiés via les compétitions de l’UEFA et les ligues nationales.

jouer 1:45 Craig Burley remercie les fans de football du monde entier pour leur rôle dans la pression des clubs pour qu’ils se retirent de la Super League.

Troisièmement, ils n’ont pas tenté de gagner les cœurs et les esprits en plaçant un argumentaire pour la Super League. À part l’apparition de Perez lundi soir, quand il a parlé du fait que les jeunes générations n’appréciaient pas autant le football parce que les matchs « prenaient trop de temps » et qu’il était nécessaire d’innover et d’évoluer, et comment la Super League serait plus divertissante. , nous n’avons rien. Aucune personne impliquée dans les clubs ne s’est prononcée. Personne n’y a fait face.

Q: Avaient-ils un argumentaire convaincant à faire valoir?

R: Cela dépend de votre point de vue. La pandémie a évidemment frappé très durement le football, comme tous les sports, avec des pertes estimées de 6,5 à 8,5 milliards de dollars et les clubs rebelles – qui ont de plus grands stades et de plus gros contrats de sponsoring – ont subi le plus gros de ces pertes. Certains ont estimé que, comme ils génèrent la majeure partie de l’argent, il était juste que leur part de revenus augmente encore davantage pour refléter cela et les aider à passer à travers.

L’argument était qu’une réduction des dépenses de Liverpool ou du Real Madrid allait nuire davantage au sport dans son ensemble que, par exemple, une réduction de Genk ou du Dinamo Zagreb. Et ils ont estimé qu’ils pourraient faire un meilleur travail que l’UEFA en contrôlant les aspects commerciaux, en vendant le jeu aux sponsors et aux diffuseurs. Enfin, ils étaient prêts à partager une partie de ces bénéfices, en promettant environ 10 milliards de dollars au cours des 23 prochaines années en «paiements de solidarité».

Cela aurait-il déplacé l’aiguille? Nous ne savons pas, parce que nous ne l’avons jamais entendu.

Q: Ces arguments étaient-ils valables?

R: Certains pourraient les avoir trouvés valides. D’autres auraient fait remarquer que, puisqu’ils continuent de parler de la façon dont c’est une entreprise, eh bien, lorsqu’une entreprise subit des pertes, il est normal que le propriétaire mette la main dans sa poche et injecte plus de fonds propres ou réduit les coûts. sports: plus de la moitié de vos coûts sont des frais de main-d’œuvre et chaque année, un quart à un tiers de vos joueurs deviennent des agents libres. Et comme les joueurs sont fongibles, vous pouvez remplacer les hauts revenus par des joueurs moins chers.

Quant à savoir si cette formule était plus attractive ou plus lucrative, qui sait? Ce que nous savons, c’est qu’ils n’ont jamais présenté de preuves et ne nous ont jamais dit comment ils allaient distribuer leurs paiements de solidarité.

Q: Alors, seront-ils les bienvenus et tout ira-t-il bien?

R: Ils reviendront. La Ligue des champions et l’UEFA en ont besoin, et vice versa. Ils sont convaincus qu’une réforme sérieuse est nécessaire, en particulier en ce qui concerne la gouvernance et le contrôle des coûts.

Le fair-play financier a contribué à transformer une perte cumulée de 1,8 milliard de dollars il y a dix ans en profit au cours des deux dernières années avant la pandémie, mais l’application était laxiste dans certains cas, trop rigide dans d’autres. Et il n’a pas fait assez pour régler des problèmes comme la dette.

Il doit y avoir une meilleure façon de contenir les coûts, ce qui signifie essentiellement aligner les salaires des joueurs sur les revenus. Cela doit être une priorité, et c’est quelque chose que les clubs devront affronter avec l’UEFA. Une plus grande transparence ne ferait pas de mal non plus, de tous les côtés. Vous aviez des clubs qui dépensaient des centaines de millions alors que leurs finances étaient un désastre. Ce n’est pas durable.

Mais au moins, ils travailleront ensemble maintenant, principalement parce qu’ils n’ont pas le choix. Et tout aussi important, le jeu reste avec plus de confiance dans le pouvoir des institutions et des supporters. Les institutions – témoins des scandales de la FIFA il y a six ou sept ans, ou de la gestion des incidents racistes par l’UEFA – ne sont pas parfaites, mais elles sont au moins composées de personnes qui ont été votées (et peuvent être rejetées) et elles ont un mandat de veiller au bien commun. La première loyauté des clubs est envers eux-mêmes. Ce sont les contrôles et l’équilibre entre les deux qui permettent au système de fonctionner.

En ce qui concerne les supporters, on nous a rappelé le pouvoir impressionnant qu’ils peuvent exercer même lorsque, comme cela semble être le cas ici, leurs clubs les traitent uniquement comme des clients. Et comment, lorsque des esprits commerciaux supposément avisés ignorent l’une des premières règles de l’entreprise – savoir à qui vous vendez et savoir ce qu’ils veulent – il y a un prix élevé à payer.