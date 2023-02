Pourquoi les Clippers poursuivent un échange avec Kyrie Irving et ce qu’ils risquent en le faisant

NEW YORK – Lorsque les Brooklyn Nets ont visité les LA Clippers en novembre, le meneur All-Star Kyrie Irving n’était pas là. Pourtant, son absence planait sur ce match de novembre.

Tyronn Lue, qui a entraîné Irving à Cleveland, a été interrogé sur son ancien joueur qui a demandé un échange à Cleveland un peu plus d’un an après avoir décroché le premier titre NBA de la ville avec l’un des tirs les plus emblématiques de l’histoire de la NBA.

“Pour moi, il a rendu mon travail beaucoup plus facile, je vous le dis”, a déclaré Lue en novembre. «Mettez le ballon de basket entre ses mains, il peut faire n’importe quel jeu en tant que basketteur. Je l’ai toujours dit offensivement, il n’a aucune faiblesse. Il peut marquer le basket. Il peut le passer, finir les deux mains, peut poster, milieu de gamme, trois points, hors du dribble, il peut tout faire. Juste un talent spécial.

Lue a déclaré qu’alors qu’Irving était au milieu d’une suspension d’équipe pour un minimum de cinq matchs sans solde après avoir publié un lien vers un documentaire faisant la promotion d’opinions antisémites sur ses comptes de médias sociaux, il a ensuite refusé à plusieurs reprises de s’excuser pour l’avoir fait. Au-delà de cela, cela ne faisait que des mois qu’Irving avait tenté d’orchestrer sa propre sortie de Brooklyn, et cela ne faisait même pas si longtemps (six ans) qu’Irving s’était dirigé vers Boston, loin des Cavaliers de Lue.

Flash forward jusqu’à présent, Irving demandant à nouveau un échange à Brooklyn une semaine avant la date limite du 9 février. Non seulement les Clippers ont fait une offre solide aux Nets pour Irving, mais Lue est également prêt à retrouver son ancien joueur, des sources de la ligue qui ont obtenu l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer sur le sujet racontent L’athlétisme.

Il s’agit d’une étape importante pour un front office Clippers qui a accumulé la profondeur nécessaire pour éventuellement réussir un mouvement comme celui-ci. C’est aussi un grand pas pour Lue, dont la frustration chronique cette saison a oscillé entre la disponibilité incohérente du duo d’ailes vedettes Paul George et Kawhi Leonard et une liste lourde d’ailes avec des trous au meneur et au centre.

En juin dernier, avant le début de l’agence libre, j’écrivais que cela n’avait aucun sens pour les Clippers de poursuivre Irving. Au contraire, son comportement cette saison devrait renforcer ces inquiétudes. Pour une équipe Clippers qui engendre la consternation interne et externe quant à la disponibilité de ses stars, il semble scandaleux d’ajouter un joueur aussi habituellement peu fiable qu’Irving.

Mais la saison inégale que les Clippers ont connue jusqu’à présent les a rendus plus ouverts à l’acquisition du premier gardien de 30 ans, 6 pieds 2 pouces, gagnant plus de 36 millions de dollars au cours de la dernière année de son contrat. Les Clippers ont tenté de combler leur trou de meneur en signant John Wall pendant l’intersaison pour rivaliser avec le partant sortant Reggie Jackson. Mais le passage de 34 matchs de Wall avant une blessure à l’abdomen le 13 janvier a été décevant des deux côtés du ballon, tandis que Jackson a perdu son emploi de départ au profit de Terance Mann début janvier. Seuls les Detroit Pistons, Orlando Magic et Houston Rockets ont un ratio de rotation des passes décisives pire que les Clippers (1,59) en 56 matchs cette saison.

Lorsqu’ils étaient disponibles, George et Leonard ont fait la plupart des jeux, de la facilitation et de la manipulation du ballon. À son meilleur, le duo de superstars a été très efficace. Mais au pire, les deux se sont usés tard dans les matchs. L’exemple le plus frappant est venu dans une défaite humiliante sur la route contre les Milwaukee Bucks qui a vu George et Leonard rater 11 de leurs 13 derniers tirs, mais les Clippers ont également eu du mal à parcourir la bande sur leurs trois victoires lors de ce road trip actuel.

Le plus récent des trois est survenu samedi contre les Knicks, lorsque les Clippers ont échappé de peu à un effondrement pour l’emporter en prolongation après avoir perdu une avance de 17 points au quatrième quart. Lue a utilisé huit joueurs au plus bas de la saison alors que la liste était en parfaite santé à l’extérieur de Wall: Leonard, George, Mann, Marcus Morris Sr., Ivica Zubac, Norman Powell, Nicolas Batum et Reggie Jackson. Robert Covington est hors de la rotation malgré sa capacité théorique 3-et-D à 6 pieds 7 pouces. Luke Kennard n’a pas joué malgré ses prouesses au tir à 3 points (45,3% cette saison). Il semblerait que Wall, Jackson, Covington et Kennard soient les principaux candidats commerciaux dans un éventuel accord avec Irving.

Le front office des Clippers est généralement actif à cette période de l’année – la franchise a fait un changement de mi-saison pour un joueur de rotation chaque saison depuis que l’ancien entraîneur-chef Doc Rivers a été dépouillé des décisions de personnel pendant l’intersaison 2017. Leur besoin actuel d’un meneur de jeu traditionnel reflète la conversation d’il y a deux ans, qui s’est terminée avec l’acquisition par les Clippers de Rajon Rondo, un autre joueur avec qui Lue avait une relation de travail antérieure.

À la lumière du mandat décevant de Rondo, le front office des Clippers avait semblé minimiser la nécessité d’un meneur de jeu traditionnel, les considérant comme moins nécessaires dans une équipe à deux étoiles. Mais alors que Lue a déplacé Mann dans la formation de départ, il a par ailleurs résisté à jouer des alignements non meneurs, utilisant Jackson pour clore les matchs même s’il n’a pas toujours considéré Jackson comme la version idéale de ce joueur. Irving, malgré ses nombreux défauts, comble ce vide mieux que Jackson.

Il y a certainement des inquiétudes concernant l’histoire d’Irving de déstabilisation des vestiaires lors de ses arrêts précédents. Lue a aidé à construire une culture avec les Clippers où l’équipe est résiliente et équilibrée. Les Clippers ont répondu à une séquence de six défaites consécutives en allant 9-5, et jouent constamment dur même après avoir traîné à deux chiffres.

“Comme le personnage de basket-ball, c’est comme si on pouvait compter sur vous chaque jour pour faire ce que vous faites au plus haut niveau, et êtes-vous – à quel point êtes-vous engagé dans ces habitudes”, a déclaré le président des opérations de basket-ball Lawrence Frank après le repêchage de la NBA 2022. “Vous savez, le lien que vous créez avec vos coéquipiers fait partie du caractère du basket-ball. Pouvez-vous être le même coéquipier quand les choses vont mal pour vous et quand les choses vont bien pour vous.

Lue, pour sa part, a fait l’éloge des qualités de leadership d’Irving lorsqu’on lui a demandé en novembre.

“Il avait des qualités de leadership », a déclaré Lue à propos d’Irving à propos de leur temps ensemble à Cleveland. “Je pense qu’il était jeune, mais quand Bron est arrivé là-bas, c’était un peu différent. Parce que Bron est devenu le leader de l’équipe et tout le monde a en quelque sorte suivi l’exemple de Bron. Mais Kyrie serait toujours là tôt, mettant son travail et faisant ce qu’il avait à faire pour son jeu. Il n’a vraiment pas eu cette chance de franchir cette étape parce que Bron était là depuis quatre ans et Kyrie était encore assez jeune.

Et bien que Mann ait admis L’athlétisme qu’il ne connaît pas Irving aussi bien que certains de ses coéquipiers vétérans, il a noté le respect d’Irving dans la ligue, faisant écho à un sentiment que de nombreux joueurs ont lorsque le nom d’Irving apparaît.

“C’est un grand joueur, tout le monde le sait”, a déclaré Mann L’athlétisme Samedi soir. “Tout le monde sait aussi qu’il fait son truc, avec ses décisions, et vous devez respecter cela. Je dois respecter son CV. Tu dois respecter ce qu’il veut. Les gars savent ce qui se passe. C’est difficile à dire, parce qu’on ne sait pas vraiment. Certains d’entre nous ne le connaissent pas vraiment comme ça. D’autres gars le font. Mais personne n’en parle vraiment autant.

En fin de compte, Lue et le front office sont là pour se mettre en position de remporter un championnat avec Leonard et George, risques et tout. S’ils sont capables d’acquérir Irving, ce sera aux deux stars de mener de manière à minimiser les pires qualités d’Irving. Les deux ont reconnu qu’ils devaient maintenir l’équipe stable jusqu’à la date limite des échanges.

“Pour autant que nous sachions, ce que nous avons est ce que nous avons”, a déclaré George, qui a remporté une médaille d’or olympique avec Irving avec l’équipe masculine de basket-ball des États-Unis en 2016. « Vous ne regardez pas devant. Pour nous, nous voulons jouer le meilleur basket avant la pause. Donc, quoi que ce soit d’autre ou toute autre pensée, c’est un peu hors de votre esprit. Notre travail est de rivaliser. Jouez les uns pour les autres. Et encore une fois, entrez dans la pause avec un certain élan. Et puis hâte de sortir de la pause avec élan.“

“Je pense que nous allons à peu près rester là où nous sommes”, a déclaré Leonard samedi soir. « Je n’y pense pas. Nous devons gagner des matchs, nous jouons tous les deux jours et nous avons de bonnes équipes devant nous. C’est comme ça que je resterai concentré.

La balle est dans le camp des Nets. Ils peuvent décider de garder Irving, et peut-être que l’éventuel retour de blessure de Kevin Durant stabilise à nouveau l’équipe. Ils peuvent également échanger Irving avec les rivaux de Crosstown des Clippers, qui ont tout intérêt à conclure un accord, ou ils peuvent le déplacer ailleurs. Mais si Irving vient aux Clippers, LA devra gérer la situation pour conjurer toutes les conséquences potentielles.

“J’ai toujours dit la vérité », a déclaré Lue en décembre. “Dites la vérité aux gars quand vous devez leur dire la vérité. Et donc pour moi, cela a commencé avec LeBron, Kyrie et Kevin (Love in Cleveland), en tenant ces gars responsables. Quand j’ai dû poser mon pied, ça commence par ces gars-là en premier. Et puis, comme je l’ai dit, tout le monde fera la queue.

En effet, la propre responsabilité de Lue, ainsi que sa réputation de tenir les stars responsables, seront essentielles si les Clippers réussissent ce compromis.

(Photo du haut : Jesse D. Garrabrant / NBAE via Getty Images)

