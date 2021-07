Pourquoi les chrétiens ne devraient pas abandonner le terme « évangélique »

Si vous demandiez aux membres de mon église comment ils s’identifient, vous n’entendriez probablement pas le mot « évangélique ». Ils vous diront probablement « Je suis un chrétien croyant en la Bible », ou « Je suis un disciple né de nouveau de Jésus » ou « Je fréquente une église baptiste du Sud. »

Évangélique est un terme que les évangéliques de la base ne se promènent pas en s’appelant eux-mêmes. C’est un terme plus utilisé par les journalistes religieux, les historiens et comme identifiant pour les institutions interconfessionnelles qui adhèrent à un ensemble de croyances fondamentales.

De plus en plus, cependant, il y a une tentative délibérée de s’éloigner du terme, étant donné à quel point il est devenu chargé ces dernières années, une sorte de terme fourre-tout pour une affiliation politique qui, dans certains cercles, est considérée comme gênante, voire toxique.

Et pourtant, il y a de bonnes raisons de conserver le terme évangélique.

Premièrement, historiquement, le terme « évangélique » est utilisé pour décrire les héritiers de la Réforme protestante. Au début du 20e siècle, ils ont résisté à la fois à l’hétérodoxie de gauche des confessions principales et à l’attraction vers un fondamentalisme légaliste des séparatistes stricts.

De nombreuses institutions évangéliques ont commencé comme des consortiums interconfessionnels où des personnes unies sur des engagements théologiques fondamentaux, mais qui diffèrent sur des confessions secondaires et tertiaires, peuvent s’associer à des efforts mondiaux tels que l’évangélisation, l’éducation théologique et l’action sociale.

Deuxièmement, il existe un ensemble distinct d’engagements qui séparent les croyances évangéliques. L’historien David Bebbington a souligné ceux-ci :

Conversionnisme : La croyance que les vies doivent être transformées à travers une expérience de « né de nouveau » et un processus continu de suivre Jésus.

Activisme: L’expression et la démonstration de l’Évangile dans les efforts missionnaires et de réforme sociale.

Biblicisme : Une haute considération et obéissance à la Bible en tant qu’autorité ultime.

Crucicentrisme : Un accent sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix comme rendant possible la rédemption de l’humanité.

Les croyants sont regroupés

Cela échappe à ceux qui semblent employer le plus souvent le terme, reporters politiques et sondeurs de sortie, qui regroupent parfois maladroitement divers groupes sous l’étiquette évangélique.

Lifeway Research et The National Association of Evangelicals ont créé une définition de recherche plus stricte avec les identifiants suivants : La Bible est la plus haute autorité pour ce que je crois ; est très important pour moi personnellement d’encourager les non-chrétiens à faire confiance à Jésus-Christ comme leur Sauveur ; La mort de Jésus-Christ sur la croix est le seul sacrifice qui puisse enlever la peine de mon péché ; seuls ceux qui ont confiance en Jésus-Christ seul comme leur Sauveur reçoivent le don gratuit de Dieu du salut éternel.

Troisièmement, une étiquette évangélique identifiée par ces termes semble plus importante à retenir, d’autant plus qu’il n’y a pas de meilleur terme pour décrire ce mouvement interconfessionnel.

Signes d’avertissement pour les évangéliques

Pourtant, il y a des signes avant-coureurs pour ceux d’entre nous qui se considèrent comme des évangéliques. Si nous sommes moins connus par un désir de répandre « l’évangile » et plus par nos affiliations politiques, nous risquons de diluer le message même que nous proclamons.

Et deuxièmement, un mouvement amorphe qui n’assume que les principes fondamentaux de l’orthodoxie risque de perdre l’évangile tous ensemble. Les croyances assumées par une génération seront abandonnées par la suivante.

C’est là que je suis d’accord avec Richard Mouw, qui prône un confessionnalisme robuste et orthodoxe au sein du mouvement plus large de l’évangélisme.

Ironiquement, un évangélisme fort, fidèle et efficace a besoin de baptistes, de presbytériens, d’assemblées de Dieu, d’anglicans, de luthériens et de toutes les autres confessions, y compris les non-confessionnels. Nous ne pouvons nous rassembler pour la mission, l’évangélisation et l’action sociale qu’après nous être d’abord enracinés dans nos confessions spécifiques.

En d’autres termes, évangélique est une étiquette qui mérite d’être conservée tant que les croyants ne se considèrent pas d’abord comme des évangéliques.

Daniel Darling est vice-président senior des communications chez National Religious Broadcasters et auteur de plusieurs livres, dont « A Way with Words: Using Our Online Conversations for Good ». Suivez-le sur Twitter : @dandarling