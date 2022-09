Les CHIENS sont un animal de compagnie merveilleux à avoir en raison de leur amour et de leur affection inconditionnels, mais cet amour est accompagné de coups de langue baveux.

Bien que les léchages de chien puissent être grossiers, ils essaient probablement de communiquer quelque chose avec vous – voici ce que votre chien pourrait dire à travers ses léchages.

Les chiens vous lèchent pour toutes sortes de raisons, y compris pour montrer de l’affection Crédit : Getty – Contributeur

Pourquoi les chiens vous lèchent-ils ?

Carolyn Menteith, comportementaliste canine expérimentée et instructrice accréditée du Kennel Club, a expliqué : « Le léchage est un comportement très naturel et instinctif pour les chiens.

“Cela les aide à assimiler les goûts et les odeurs des choses de leur environnement pour les aider à en savoir plus sur eux, et peut également être un moyen de montrer de l’affection ou d’interagir.”

En étudiant leur comportement et en apprenant à connaître votre animal de compagnie, vous pouvez porter un jugement éclairé sur les raisons pour lesquelles votre chien lèche.

Ils montrent de l’affection

La première raison des baisers baveux de nos amis canins est de nous montrer de l’affection.

Lorsque les chiens sont jeunes, leurs mères passent beaucoup de temps à les lécher – c’est un comportement nourrissant.

Ainsi, lorsque les chiens domestiques lèchent leurs propriétaires, ils imitent ce comportement et démontrent l’amour qu’ils ont pour eux.

C’est aussi un signe d’empathie car les chiens essaieront de lécher leurs propriétaires s’ils voient qu’ils sont tristes ou pleurent, afin de les réconforter.

Cela fait même du bien à votre chien de faire cela; lorsqu’ils se lèchent par affection, des endorphines agréables sont libérées dans leur cerveau.

Si votre chien vous lèche régulièrement, cela signifie probablement qu’il vous aime et qu’il ne faut pas trop le décourager.

Ils veulent votre attention

Lorsqu’ils sont dans la nature et que les chiens voyagent en meute, le léchage joue un rôle important dans leur façon de communiquer.

Ils peuvent utiliser leurs coups de langue pour se dire qu’ils ont faim, qu’ils sont blessés ou même simplement pour demander à être amis.

Si votre chien vient vous lécher, vous répondrez en l’agitant ou en lui parlant, à partir de là, il pourra communiquer tout ce dont il a besoin.

En répondant aux léchages avec la bonne solution, votre chien apprendra que le léchage est un moyen efficace de vous amener à l’aider et le comportement sera renforcé.

Tu as bon goût

Cela peut sembler un peu grossier, mais notre peau abrite une gamme de goûts.

Les particules de nourriture que nous avons mangées pour le dîner, la sueur et même la graisse et les bactéries qui existent naturellement sur notre peau peuvent toutes avoir bon goût pour un chien.

Assurez-vous qu’il n’y a pas de restes de quelque chose non comestible pour votre chien là où il se lèche, comme du chocolat fondu, car cela les expose à un risque d’empoisonnement.

Si vous voyez votre chien lécher quelque part de manière excessive, il a probablement trouvé un patch particulièrement savoureux, alors assurez-vous simplement qu’il peut être léché en toute sécurité.

Parfois, ils apprécient simplement la saveur que vous leur donnez.

En tant que récompense

Lorsque votre chien vous lèche, vous pouvez commencer à le caresser, à le gratter ou même à lui donner de la nourriture en retour.

Cela renforce le comportement et les chiens vous lècheront davantage car ils sont conscients qu’ils obtiendront quelque chose d’agréable en le faisant.

Cela peut être une voie à double sens car ils veulent vous montrer que votre réponse à leurs besoins était correcte, alors ils vous lèchent.

Les chiens ne comprennent pas que les humains ne lèchent pas pour communiquer, ils utilisent donc simplement les outils qu’ils connaissent pour vous parler.

Ils explorent

La langue d’un chien est un outil particulièrement sensible et peut l’aider à en apprendre beaucoup sur son environnement.

Lorsque les chiens vous lèchent, ils absorbent la sueur de votre peau.

Celui-ci contient de l’eau, de l’ammoniac, du sodium, du potassium et une foule d’autres choses que les chiens peuvent tirer des informations sur vous.

Il se peut qu’ils essaient juste d’en savoir un peu plus sur vous.

Crédit : Getty Images

Ils se sentent anxieux ou malades

Un léchage excessif peut être un signe que votre chien se sent anxieux ou malade.

Les chiens varient de toute façon dans la quantité qu’ils lèchent, alors recherchez des changements dans ce comportement pour indiquer que quelque chose ne va pas.

Votre chien peut chercher du réconfort lorsqu’il vous lèche ou essaie de vous alerter que quelque chose ne va pas.

Si votre chien commence à lécher beaucoup plus que d’habitude, vous devrez peut-être consulter un vétérinaire et surveiller ce qu’il mange.

La nourriture ordinaire aidera un estomac dérangé, mais s’ils ont mangé quelque chose de dangereux, vous devez les emmener immédiatement chez le vétérinaire.

Comment empêcher un chien de vous lécher ?

Bien que nous soyons convaincus que les chiens sont bien intentionnés lorsqu’ils nous lèchent, cela peut devenir agaçant au bout d’un moment.

Vous ne devriez pas vous sentir coupable car aucun comportement compulsif n’est bon pour eux, y compris le léchage.

Carolyn a déclaré: «Lorsque les chiens lèchent, ils obtiennent une libération d’hormones de« bien-être »- ce qui les renforce fortement, les encourage donc à continuer à lécher!

“Si vous n’aimez vraiment pas que votre chien vous lèche, vous pouvez le réduire en ignorant le comportement et en interagissant avec lui uniquement lorsqu’il garde sa langue dans sa bouche.

“Vous pouvez anticiper leur léchage en leur demandant de faire autre chose à la place – par exemple, vous pouvez leur apprendre à toucher votre main avec leur nez – et les récompenser avec une friandise ou un jouet, pour avoir fait cela à la place.”

À l’avenir, lorsque votre animal à fourrure vous lèche, vous devez l’ignorer ou l’entraîner à adopter d’autres comportements à la place.

Cela peut être difficile à faire car aucun d’entre nous n’aime ignorer nos chiens, mais rappelez-vous que cela leur sera bénéfique à long terme.

Si cela ne change pas le comportement de votre chien et que vous sentez qu’il a un réel problème de léchage, un spécialiste du comportement devrait pouvoir vous conseiller.