HAMZA Yassin a prouvé qu’il savait se débrouiller sur la piste de danse, grâce à son jeu de jambes sophistiqué sur Strictly Come Dancing.

Mais une chose que les téléspectateurs à la maison se sont demandé, c’est pourquoi la star de Countryfile a les cheveux si longs.

Hamza Yassin est connu pour ses cheveux très longs[/caption]

Pourquoi les cheveux de Hamza Yassin sont-ils si longs ?

Les cheveux de Hamza Yassin coulent jusqu’à sa taille et jusqu’en dessous de ses rotules.

Depuis le début de Strictly 2022, les fans se sont demandé pourquoi il avait choisi de l’avoir si longtemps.

La star de la télévision a maintenant révélé qu’il avait commencé à le cultiver il y a 17 ans pour se “rebeller” contre ses parents qui voulaient qu’il l’écourte.

S’exprimant sur This Morning, il a déclaré: «Je me souviens, ma mère avait l’habitude de m’asseoir, moi, mon frère et mon père, et de nous donner le numéro deux tout le temps.

“Ensuite, je me suis juste rebellé un an, je me suis dit:” J’ai fini “. Et c’était tout !”

La star de Strictly a certainement pris la bonne décision, car les fans et les juges complimentent les cheveux de Hamza depuis le début de la série 2022.

Hamza a ensuite révélé que ses mèches fluides faisaient désormais partie de sa routine de danse.

“Ouais! C’est un peu comme la robe de Jowita, alors nous essayons un peu de l’inclure », a-t-il plaisanté.

“Si la robe est fluide, laissez mes cheveux couler aussi !”

Pourquoi Hamza Yassine est-il connu ?

Hamza est un présentateur de télévision et caméraman populaire.

Les fans le connaissent et l’aiment pour des émissions comme l’émission de la BBC Countryfile, ainsi que pour ceux qui écoutent Springwatch et Animal Park.

Il a quitté le Soudan pour s’installer en Écosse lorsqu’il était jeune, avant d’étudier la zoologie à l’Université de Bangor.

Qui est le partenaire de Hamza sur Strictly Come Dancing ?

Hamza est en partenariat avec la danseuse professionnelle Jowita Przystal.

Le duo a surpris les juges avec leur incroyable chimie et leurs mouvements de danse, ce qui les a vus cinq fois en tête du classement au cours de Strictly 2022.

La danseuse et chorégraphe polonaise Jowita, 27 ans, a commencé la danse de salon à l’âge de 12 ans.

En 2014, elle a été couronnée championne de l’Open Latin de Pologne.

En 2015, elle a mis fin à sa carrière compétitive dans la salle de bal et latine pour rejoindre le casting de la compagnie de danse en tournée, Burn The Floor, où elle est restée pendant quatre ans avant de déménager au Royaume-Uni en 2019.

En 2020, elle a remporté The Greatest Dancer de la BBC avec son partenaire de danse et petit ami Michael Danilczuck après avoir été encadrée par le champion Strictly, Oti Mabuse.