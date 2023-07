Pourquoi les chercheurs disent que vous pouvez entendre le son du silence

Écoutez attentivement !

Le silence peut effectivement être entendu selon une nouvelle étude qui met les sons, ou plutôt l’absence de sons, à l’épreuve des illusions auditives.

Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont réuni 1 000 personnes pour écouter plusieurs illusions audio comprenant des séquences de scénarios audibles suivis de quelques secondes de silence. Ces illusions auditives ont été utilisées pour faire entendre aux participants des périodes de temps plus longues ou plus courtes qu’elles ne le sont en réalité.

Au lieu de tester différents sons, les auteurs de l’étude ont saisi des séquences de silence entre des séquences de scénarios bruyants, comme être dans un restaurant bondé. Cependant, l’une des séquences de silence a été raccourcie avant de revenir à la séquence la plus forte et de revenir au silence. Les participants devaient ensuite déterminer quelle séquence de silence était la plus courte ou la plus longue alors qu’en réalité ils étaient tous les deux de la même durée.

« Notre approche consistait à se demander si notre cerveau traite les silences comme il traite le son », a déclaré l’auteur de l’étude Chaz Firestone dans un communiqué de presse lundi.

« Si vous pouvez obtenir les mêmes illusions avec les silences qu’avec les sons, cela peut être la preuve que nous entendons littéralement le silence après tout », a-t-il poursuivi.

Dans leurs conclusions, la plupart des participants pensaient qu’un long moment de silence était plus long que deux courts moments de silence.

Des études similaires antérieures ont utilisé ces illusions auditives pour faire croire aux gens que certains sons sont plus longs ou plus courts qu’ils ne le sont réellement, mais les chercheurs de cette étude ont pu déterminer que les gens peuvent ressentir la même chose lorsque les sons sont remplacés par des périodes de silence.

« Il y a au moins une chose que nous entendons qui n’est pas un son, et c’est le silence qui se produit lorsque les sons disparaissent », a déclaré l’auteur de l’étude, Ian Phillips, dans un communiqué de presse. « Les types d’illusions et d’effets qui semblent être uniques au traitement auditif d’un son, nous les obtenons également avec des silences, ce qui suggère que nous entendons vraiment aussi des absences de son. »