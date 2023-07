Pourquoi les chemins de fer ne rendront pas public leur rapport sur l’accident de train d’Odisha

Les chemins de fer ne rendront pas public le rapport d’enquête du CRS sur l’accident du train triple de Balasore pour s’assurer qu’il n’y a pas « d’influence ou d’interférence » sur l’enquête en cours de la CBI dans l’affaire, ont déclaré vendredi de hauts responsables à PTI.

Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation officielle, certaines sources ont déclaré à PTI que la Commission de la sécurité ferroviaire (CRS) avait informé dans son rapport que l’accident s’était produit en raison d’une erreur humaine de la part d’agents de service du Département de la signalisation et des télécommunications ainsi que du Département de la circulation.

Les responsables n’ont pas suivi la procédure d’exploitation standard en place pour les opérations ferroviaires, selon les sources.

« Nous ne divulguerons rien sur le rapport du CRS car une autre enquête indépendante de la CBI est en cours. Il s’agit de s’assurer que ce rapport n’influence ou n’interfère en aucune façon avec l’autre rapport. Nous prendrons connaissance des deux rapports et ferons un évaluation globale de l’incident, puis prendre les mesures nécessaires », a déclaré un haut responsable à PTI.

South Eastern Circle CRS AM Chowdhary, qui enquêtait sur l’accident, a soumis son rapport au Conseil des chemins de fer jeudi.

Vendredi, les hauts responsables du conseil d’administration ont refusé de commenter le rapport, beaucoup affirmant qu’ils n’avaient même pas lu le document.

Habituellement, ces rapports sont accessibles aux hauts fonctionnaires, principalement pour donner suite aux corrections de trajectoire recommandées par le CRS.

Les responsables ont rappelé que si le CRS dépose généralement un rapport intermédiaire avant le rapport final dans la semaine suivant tout accident, cette fois, il n’a soumis qu’un seul rapport.

Les sources ont déclaré que les responsables avaient reçu pour instruction de colmater toute fuite sur le rapport.

Les chemins de fer ont déjà transféré cinq hauts fonctionnaires du chemin de fer du sud-est sous la juridiction duquel l’accident s’est produit.

Trois trains sont entrés en collision dans le district de Balasore à Odisha le 2 juin, faisant 293 morts et blessant plus de 1 000 personnes. Le Shalimar-Chennai Central Coromandel Express est entré dans la boucle de dépassement au lieu de la ligne principale près de la gare de Bahanaga Bazar à pleine vitesse et est entré en collision avec un train de marchandises à l’arrêt.

Sur la ligne adjacente, le Bengaluru-Howrah Superfast Express est entré en collision avec les voitures déraillées du Coromandel Express, entraînant certains de ses bogies à sauter des pistes.

Outre une sonde CRS, le CBI enquête également sur l’accident.

Une enquête initiale avait suggéré une interférence de signalisation, soit par négligence, soit intentionnellement, comme cause probable de l’accident.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)