Pourquoi les cheminots et les postiers en grève devraient-ils bénéficier d’une forte augmentation de salaire alors que nos salaires stagnent ou pire ?

S’IL VOUS PLAÎT, dites que ce n’est pas encore une fois les années 1970 ? Que se passe-t-il dans notre pays ?

Un gouvernement qui semble savoir qu’il est sur le point de disparaître. Une inflation vertigineuse. Grèves. Les syndicats nous menacent. Les dirigeants syndicaux redeviennent des noms familiers. Et les politiciens du côté des grévistes.

S’il te plait dis que ce n’est plus les années 1970 avec toutes ces grèves Crédit : LNP

Si Rishi veut faire prospérer la Grande-Bretagne avant les prochaines élections, il doit semer l’enfer dans les syndicats Crédit : Alamy

Tout semble si abstrait – jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.

Combien d’entre nous doivent maintenant repenser leurs plans de Noël alors que nous réalisons que les syndicats des chemins de fer ont vraiment décidé de faire grève à Noël et de ruiner les plans des Britanniques qui travaillent dur ? Tout à temps pour le premier Noël “normal” depuis des années.

Combien d’entre nous qui sommes des acheteurs présents de dernière minute commencent à réaliser que « dernière minute » cette année signifie début décembre grâce aux grèves postales.

Tout cela, et bien plus encore, est sur le point de paralyser notre pays comme une panne d’électricité. Et que font nos politiciens ?

Eh bien, le parti travailliste tient plus que jamais à garder ses payeurs syndicaux de son côté. Donc ils essaient en fait de protéger les grévistes

Le « modéré » Sir Keir Starmer et ses amis refusent de soutenir les nouvelles lois anti-grève.

Avec son adjointe odieuse et grossière Angela Rayner, le Parti travailliste se range du côté des revendications scandaleuses des grévistes. Pourquoi les demandes sont-elles scandaleuses ?

Parce que ce pays a une dette nationale historique et qu’il n’y a tout simplement pas d’argent pour payer aux syndicats ce qu’ils demandent.

Dans tous les cas, pourquoi devraient-ils obtenir une augmentation de salaire ? Le reste d’entre nous doit voir nos salaires stagner et pire, rongés par l’inflation.

Pourquoi les cheminots et les postiers devraient-ils s’attendre à des augmentations de salaire supérieures à l’inflation ? Ont-ils joué particulièrement brillamment ces derniers temps ?

Je ne pense pas. Au lieu de cela, les retards et les perturbations sont à l’ordre du jour. Et je ne vois pas pourquoi cela devrait être récompensé.

Bien sûr, en temps normal, un premier ministre conservateur s’opposerait à cela.

Si Margaret Thatcher était dans les parages, elle serait la terreur de ces avides escrocs (désolé, les grévistes).

Mais elle ne l’est pas. Au lieu de cela, le Parti conservateur nous a encore une fois donné un chef qui n’a pas encore prouvé qu’il peut diriger.

J’admire Rishi Sunak pour avoir au moins essayé de faire passer des lois anti-grève. Mais il doit aller beaucoup plus loin. Il doit montrer que la Grande-Bretagne ne peut pas – et ne doit pas – être rançonnée par les syndicats.

Si Mme T était aux commandes, elle serait devant, fustigeant les grévistes, expliquant ce qu’elle allait leur faire et ralliant le pays à ses côtés.

Mais où est Monsieur S ? Jusqu’à présent, Sunak a fait quelques apparitions aux questions du Premier ministre. Mais où est son gros effort pour mobiliser le pays contre ces avides extrémistes syndicaux ?

Apportez l’enfer aux syndicats

Il peut être visible quand il le veut. Lorsqu’il se rend à la COP27 avec d’autres dirigeants mondiaux pour expliquer comment nous devrions paralyser nos besoins énergétiques, il est en effet très visible.

Mais ce pays a un ensemble de priorités beaucoup plus urgentes que la complaisance lors des sommets des gros bonnets.

Alors qu’il voyage à l’étranger pour ces fêtes internationales, le Labour est chez lui en train d’essayer de manger son déjeuner.

Considérez simplement ce que Lisa Nandy, ministre du cabinet fantôme travailliste, a déclaré cette semaine. “Partout où vous allez maintenant, vous avez le sentiment que la Grande-Bretagne ne fonctionne pas.”

Ça me fait mal de le dire mais elle a raison. Et ce n’est pas une seule chose qui cause cela.

Rishi Sunak est arrivé au n ° 10 avec une boîte de réception très complète sur la scène nationale et internationale.

Mais il a très peu de temps (moins de deux ans) pour montrer qu’il peut renverser la vapeur. Et s’il y a une chose qui est la plus importante à renverser, c’est l’odeur du déclin national.

Rien – absolument rien – les sorts ne diminuent plus que les grèves.

Les cinéastes le savent. Regardez un film comme Mrs Harris Goes To Paris et vous pourrez voir comment les cinéastes essaient de dépeindre la France des années 1950.

Qu’est-ce qui ressort? Grèves des poubelles. Le fait que les personnages à Paris doivent marcher sur la pointe des pieds autour de tas d’ordures puantes et non ramassées.

C’est pareil à chaque époque. Si vous voulez montrer un pays en bas, concentrez-vous sur les choses qui ne fonctionnent pas.

La Grande-Bretagne des années 2020 devrait être un pays en plein essor. Nous devons être dynamiques, passionnants, remplis d’ambition et prêts à l’emploi.

Mais si les choses continuent comme elles le sont, les cinéastes du futur montreront une image très différente.

La Grande-Bretagne des années 2020 sera présentée comme une nation dont les colis de Noël ne pouvaient pas arriver par la poste et ne pouvaient même pas être livrés en personne non plus.

Alors, Rishi, tu peux continuer. Ou vous pouvez apporter l’enfer aux syndicats. Votre déménagement.