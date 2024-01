Pourquoi les chefs de la sécurité américains se rendent à Nairobi

Les hauts responsables de la sécurité américaine se rendent à Nairobi en raison de l’instabilité croissante dans la région.

Les responsables engagent Nairobi pour mener diverses négociations susceptibles d’aider à endiguer la détérioration de la situation dans la Corne de l’Afrique, ont déclaré des responsables conscients de cette tendance.

Le dernier commandant en visite est le général Michael Langley, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), qui se trouve à Nairobi pour une série de réunions avec les chefs de la sécurité.

« En Somalie, en Éthiopie, en RDC, au Soudan, au Burundi et au Soudan du Sud, la situation ne s’améliore pas. Nairobi est le seul point focal à utiliser pour faire face aux menaces croissantes », a déclaré un responsable au courant de la situation.

La visite du général Langley mardi a eu lieu deux semaines après que le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, William Burns, a rencontré le président William Ruto à la State House, à Nairobi, le 15 janvier 2024.

Il a également rencontré d’autres responsables de la sécurité à Nairobi.

Burns s’est également rendu en Somalie dans le cadre de son voyage dans la région. Sa visite intervient à un moment où les menaces sécuritaires s’accentuent dans la région, notamment au Moyen-Orient et dans la Corne de l’Afrique.

Elle faisait également suite à la visite du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin III en septembre 2023.

Le Kenya fait partie des principaux partenaires stratégiques des activités de sécurité des États-Unis, notamment en matière de terrorisme et de criminalité transnationale organisée.

Le secrétaire du Cabinet de la Défense, Aden Duale, s’est entretenu mardi 23 janvier avec le général Langley au quartier général de la Défense à Nairobi.

Duale a salué le rôle central des États-Unis dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la Corne de l’Afrique et dans la région des Grands Lacs.

Duale a souligné la forte collaboration entre le Kenya et le bureau américain Africom, mettant l’accent sur les efforts de coopération dans les opérations de lutte contre le terrorisme, de sécurité maritime et de soutien de la paix.

“Cet effort de collaboration signifie un engagement à renforcer le partenariat entre les deux nations pour relever les défis régionaux et favoriser la stabilité mondiale”, a déclaré Duale.

Il a plaidé pour que les deux pays continuent de collaborer dans les domaines du partage de renseignements, de la sécurité maritime, de la formation conjointe et de l’assistance militaire par le biais d’Excess Defence Articles (EDA).

Le Kenya et les États-Unis disposent également d’un cadre actif de coopération en matière de défense entre 2023 et 2028, pour le bénéfice mutuel des deux pays.

En outre, les deux pays continuent d’interagir à travers le dialogue stratégique bilatéral national (BSD) et le forum ministériel bilatéral de défense (BDF) biennal.

Duale a été rejoint à la réunion par le chef des forces de défense, le général Francis Ogolla, le secrétaire principal de la Défense Patrick Mariru, le vice-chef des forces de défense, le lieutenant-général Jonah Mwangi, entre autres hauts responsables militaires.

Le général Langley est un général du Corps des Marines des États-Unis qui commande l’Africom depuis le 9 août 2022.

Basée à Stuttgart, en Allemagne, l’US Africom est l’un des sept commandements géographiques de combat interarmées.

L’unité est responsable de toutes les opérations et activités militaires américaines visant à protéger et à faire progresser les intérêts nationaux américains en Afrique.

La zone de responsabilité de l’US Africom comprend 53 États africains.

Le Commandement américain pour l’Afrique a commencé ses opérations initiales le 1er octobre 2007 et est devenu pleinement opérationnel le 1er octobre 2008.

Le Commandement américain pour l’Afrique, avec ses partenaires, lutte contre les menaces transnationales et les acteurs malveillants, renforce les forces de sécurité et répond aux crises pour faire progresser les intérêts nationaux des États-Unis et promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité régionales.