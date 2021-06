Pourquoi les chaussures sont à la mode et comment les styliser

Zoë Hennessey, styliste de mode basée à Los Angeles Il y a certainement un facteur de confort. En général, si vous regardez la mode, elle devient constamment un peu plus décontractée et un peu plus confortable… Une fois que la pandémie a frappé, je pense que nous venons vraiment de sauter dans la zone de confort.

« Le confort a été essentiel pour apporter un soutien aux changements de style de vie drastiques que les consommateurs ont connus », note-t-elle. « Ils veulent porter quelque chose qui se sent bien et qui peut être porté avec plusieurs looks. »

Un autre facteur est que la génération Z s’intéresse à la marque.

« Les jeunes m’ont informé que les Crocs sont de retour mais seulement avec des chaussettes, vous êtes les bienvenus pour les infos », écrit @KatyMiller100.

En tant que @samcubarman explique Sur ce, le retour des Crocs illustre peut-être l’approche de la vie de la génération Z : « Ils n’acceptent aucun statu quo. Ils n’ont aucun intérêt à faire des compromis. Ils vont tout réécrire. »

Les Crocs de Luke Combs une vente instantanée PA, PA

Hennessey dit qu’il est courant que les jeunes commencent les tendances de la mode. Par exemple, les jeans à jambe droite sont maintenant à la mode grâce à la génération Z qui a déclaré que les jeans skinny préférés des Millennials étaient démodés.

Alors que Hennessey voit la génération Z propulser la tendance dans un sens avant-gardiste, elle ajoute que les générations plus âgées peuvent aimer la chaussure pour sa fonctionnalité. Le prix abordable (avec un sabot classique d’environ 50 $) séduit également les consommateurs.

Avant 2020, Crocs était connu pour commercialiser des gouttes spéciales liées à des collaborations avec des artistes et des marques clés, y compris leur collaboration avec Post Malone en 2018. Correa dit que cela a contribué à attirer l’attention des consommateurs de la génération Z.

Pas plus tard que cette semaine, Crocs a fait les gros titres de certaines de leurs dernières collaborations, notamment une ligne de chaussures tie and dye avec Diplo qui a été abandonnée mardi (et épuisée en quelques heures) et une collaboration avec Balenciaga pour un sabot de style stiletto.

Avant cela, de grands noms comme Justin Bieber, Luke Combs et même Kentucky Fried Chicken ont sorti des Crocs personnalisés.

À PARTIR DU HAUT : Questlove a porté des Crocs d’or aux Oscars 2021. Les sandales Diplo x Crocs ont été vendues en quelques heures. Les Crocs de Justin Bieber étaient une autre collaboration populaire de Crocs.

CHRIS PIZZELLO, AP; CROC

Les crocs ont également fait leur chemin sur le tapis rouge. Questlove a fait une déclaration en arborant une paire d’or aux Oscars en avril.

« L’influence des célébrités est tellement énorme », note Hennessey, ajoutant que le marketing créatif de la marque – y compris la collaboration avec KFC – est « un peu hilarant » mais « génial ».

En plus des collaborations et de la tendance au confort, Cooley pense qu’un autre facteur de croissance de la marque est la personnalisation à travers des accessoires et différents styles de chaussures, qui vont désormais au-delà des silhouettes de sabots avec des sandales, des bottes, des chaussures plates et plus encore.

Les charms Jibbitz de Crocs, par exemple, permettent aux porteurs de changer l’apparence de leurs chaussures, explique Cooley.

Les revenus des charmes Jibbitz ont plus que doublé au cours du premier trimestre 2021, a-t-elle ajouté.

Hennessey dit qu’elle voit les chaussures rester au moins deux ans avant qu’elles ne soient complètement saturées.

Une paire de Crocs à charms Jibbitz, une paire de Crocs à plateforme et des sandales.

CROC

« Je pense qu’il a un peu plus de longévité », dit-elle. « S’ils continuent à faire des collaborations sympas et à proposer des concepts intéressants, cela a probablement une durée de vie encore plus longue. »

Correa pense que la tendance des chaussures de confort continuera d’évoluer à mesure que les consommateurs recherchent des chaussures multifonctionnelles.

« Le confort et la praticité seront essentiels pour différents styles de chaussures », dit-elle. « En ce qui concerne la silhouette emblématique des Crocs, ils ont déjà gagné une place dans le placard du consommateur, qu’il reste à la maison ou non. »

Si vous cherchez à porter vous-même une paire de Crocs, il existe plusieurs façons de les coiffer.

Pour un look décontracté, Hennessey suggère de les porter avec un jean court ou un short et un t-shirt.

Et n’hésitez pas non plus à associer vos sandales à des chaussettes.

« Je les ai vus vraiment mignons avec des chaussettes », dit-elle.

Si vous recherchez un look plus soigné, essayez de les associer avec une robe d’été ou une paire de shorts et un t-shirt avec une ceinture.

« Je les ai aussi vus super mignons avec un pantalon ample et un blazer », dit-elle.

Si vous cherchez à créer des lignes plus longues et plus fines, optez pour le style plateforme. Le volume crée un contraste, faisant paraître vos jambes plus longues, explique-t-elle.