Pourquoi les chats nous comprennent probablement quand nous leur parlons

Si vous pensez que votre fidèle félin ne comprend que les mots “nourriture”, “câlins” ou “temps de jeu”, détrompez-vous ! Des recherches récentes ont révélé combien de mots les chats sont susceptibles de comprendre – et il y en a probablement plus que vous ne le pensez !

Vous avez depuis longtemps renoncé à faire la leçon à votre chat lorsqu’il s’apprête à se faufiler sur votre canapé ou lorsqu’il s’apprête à renverser un vase d’un mouvement de queue nonchalant ? Si cela vous ressemble, alors vous avez peut-être abandonné l’idée que votre ami à quatre pattes peut comprendre le langage humain. Mais il serait peut-être temps de reconsidérer.

Car les chats peuvent être capables de comprendre une multitude de mots : 25, 30 voire 50 selon diverses études réalisées ces dernières années ! Une de ces études, menée en France par des chercheurs des universités de Paris-Nanterre et de Bordeaux, et publiée en octobre 2022, est parvenue à la conclusion que les chats peuvent comprendre le langage humain, surtout si ces mots sont prononcés par leur maître et avec un sens bien précis. intonation. Les auteurs de l’étude ont découvert que les félins étaient plus susceptibles de manifester de l’intérêt lorsqu’ils entendaient leurs propriétaires parler sur le ton qu’ils utilisent habituellement pour s’adresser à eux.

En 2019, un chercheur en biologie de l’Université de Tokyo a mené une expérience sur 78 chats. Certains vivaient dans des maisons, d’autres dans des cafés à chats. Et selon les résultats de l’étude, les chats (du moins ceux vivant chez des particuliers) semblaient parfaitement capables de faire la distinction entre leurs noms et les noms des autres chats.

En conclusion : il n’y a plus d’excuse si votre ami poilu continue à vous lancer un regard effronté alors qu’il s’apprête à faire une bêtise sous votre nez, et que vous le laissez s’en tirer… Maintenant vous savez que votre chat pourrait très bien bien vous comprendre si vous les gronder !

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)