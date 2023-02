Pourquoi les champignons mortels se propagent rapidement : étude

De nouvelles recherches indiquent que les calottes mortelles, un champignon hautement toxique, se reproduisent d’une manière qui pourrait accroître leur présence au Canada.

Selon une étude publiée par Cold Spring Harbor Laboratory dans bioRxiv, une publication préimprimée, les casquettes mortelles se reproduisent seules. La reproduction des plantes implique généralement la fusion de deux sexes, mais les preuves montrent que ces champignons se multiplient “par un seul individu”.

L’étude n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, comme pour tous les articles soumis à bioRxiv, qui est un serveur de préimpression pour les sciences biologiques. Les éditeurs qui dirigent bioRxiv exhortent le public à garder cela à l’esprit lors de la lecture de nouvelles recherches sur le serveur, déclarent-ils en ligne.

Les calottes mortelles causent les empoisonnements aux champignons les plus mortels au monde et s’ils sont capables de se reproduire seuls, les chercheurs disent qu’il pourrait y avoir une présence accrue d’eux dans les communautés.

“Les diverses stratégies de reproduction des capsules mortelles invasives facilitent probablement sa propagation rapide, révélant une profonde similitude entre les invasions végétales, animales et fongiques”, indique l’étude publiée en janvier 2023.

En utilisant une population de mortiers en Californie, les chercheurs ont pu déterminer comment le champignon se reproduisait à l’aide de génotypes.

Les chercheurs ont déterminé que les champignons peuvent se reproduire seuls ou avec d’autres puisque les noyaux, le centre des atomes des plantes, sont “compétents à la fois pour l’unisexualité et la bisexualité”.

Selon l’étude, le chapeau de la mort est contrôlé par un seul type d’accouplement, mais le champignon “semble contourner le contrôle génétique du type d’accouplement”.

Il y a environ 100 observations de casquettes mortelles en Colombie-Britannique sur l’île de Vancouver et dans le Lower Mainland, selon le site Web du BC Center for Disease Control (CDC). Les champignons ressemblent au champignon de paille asiatique et à d’autres variétés et poussent dans les zones urbaines, le long des racines des arbres et sur des bûches.

Le CDC affirme que les gens ne goûteront pas de différence dans les champignons hautement mortels, ce qui retardera le traitement.

Les bonnets mortuaires sont considérés comme une espèce envahissante au Canada et on pense qu’ils ont été introduits par des arbres importés d’Europe. Ils ont été enregistrés pour la première fois à Mission, en Colombie-Britannique, en 1997. On peut les voir sur le hêtre, le châtaignier, le charme, le chêne anglais et le chêne de Garry indigène du Canada.

Selon une fiche d’information du CDC après l’ingestion dans les huit à 12 heures, une personne ressentira des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée et de la déshydratation. Une deuxième vague de diarrhée et de crampes survient 72 heures après l’ingestion et entraîne une pression artérielle basse, une insuffisance hépatique et rénale et des convulsions.

“Les greffes de foie sont une procédure souvent nécessaire pour sauver des vies. Un traitement précoce à l’hôpital est essentiel”, lit-on sur le site Web de la Vancouver Island Health Authority.

La Colombie-Britannique encourage les gens à signaler les observations de chapeaux mortels pour retirer le champignon en toute sécurité.