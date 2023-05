Pourquoi les cessez-le-feu échouent et ce qui manque aux dirigeants mondiaux

KHARTOUM, Soudan – 6 mai 2023 : des soldats de l’armée soudanaise marchent près de véhicules blindés stationnés dans une rue du sud de Khartoum, au milieu des combats en cours contre les forces paramilitaires de soutien rapide. AFP via Getty Images

Un mois après que les combats entre les deux factions militaires soudanaises ont éclaté dans la capitale, Khartoum, les pourparlers de paix négociés au niveau international en Arabie saoudite n’ont abouti à aucune solution. Les frappes aériennes et l’artillerie ont continué de pilonner la capitale du pays et les régions environnantes ces derniers jours, et la violence a également s’est propagée à la région du Darfour, longtemps assiégée, à l’ouest. L’International Rescue Committee (IRC) a déclaré lundi que plus de 600 personnes avaient été tuées et plus de 5 000 blessées à la suite des combats. Le bilan réel devrait être beaucoup plus élevé. Près d’un million de personnes ont fui leur foyer, à la fois vers des endroits au Soudan et de l’autre côté de la frontière vers les pays voisins. Pendant ce temps, ceux qui sont restés sur place n’ont souvent pas accès aux produits de première nécessité malgré l’engagement des deux factions belligérantes de rétablir l’accès à la nourriture et à l’électricité. Les prix des denrées alimentaires et du carburant ont grimpé en flèche, aggravant la malnutrition et martelant l’économie locale. Les généraux belligérants Abdel Fattah al-Burhan, chef des Forces armées soudanaises, et Mohamed Hamdan Dagalo (ou « Hemedti »), chef des Forces de soutien rapide, ne montrent aucun signe d’arrêt du conflit alors qu’ils se disputent le contrôle total de l’armée de l’État et le gouvernement, les ressources naturelles et 46 millions d’habitants. Les États-Unis, l’ONU et l’Arabie saoudite négocient des pourparlers entre les deux parties, bien que les tentatives de cessez-le-feu et les engagements d’autoriser des couloirs humanitaires dans le pays tentaculaire se soient effondrés presque immédiatement.

« Les besoins sont immenses »

L’IRC a averti lundi que la situation humanitaire continuera de se détériorer à moins que toutes les parties concernées accordent la priorité à la protection des civils. « Nous savons qu’il y a de nombreuses incertitudes pour les gens en ce moment, mais une chose est claire, c’est que les besoins sont immenses, immédiats et le seront pour longtemps », a déclaré le vice-président de l’IRC pour l’Afrique de l’Est, Kurt Tjossem. « Plus ils restent longtemps dans ces conditions, plus ils deviennent vulnérables à la maladie, à la faim et à d’autres difficultés. » Les choses ont parcouru un long chemin depuis 2021 lorsque Burhan et Hemedti ont mené un coup d’État militaire qui a renversé le gouvernement civil d’Abdalla Hamdok. Depuis lors, les Forces armées soudanaises et les RSF se sont partagé le pouvoir à Khartoum pour faciliter ce que la plupart des citoyens soudanais espéraient être une transition vers un régime civil. La Banque mondiale et plusieurs puissances mondiales ont gelé l’aide au pays après le coup d’État militaire, honorant les appels des civils à ne pas légitimer son leadership. Cependant, les visions politiques divergentes de Burhan et Hemedti n’ont jamais été réconciliées, et le fragile accord de partage du pouvoir a commencé à s’effondrer début avril, aboutissant à l’éclatement d’un conflit à grande échelle à Khaartoum le 15 avril.

METEMA, Éthiopie – 5 mai 2023 : les réfugiés qui sont passés du Soudan à l’Éthiopie font la queue pour s’inscrire à l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) à Metema, en Éthiopie. Amanuel Sileshi / AFP via Getty Images

Dans un discours au Conseil des droits de l’homme des Nations unies la semaine dernière, le ministre britannique du Développement international et de l’Afrique, Andrew Mitchell, a souligné l’importance de la communauté internationale pour aider à ramener le Soudan sur la « voie politique » en envoyant un « message uni de préoccupation et d’horreur » et briser le « cycle de l’impunité au Soudan ». Pourtant, de nombreux Soudanais pensent qu’en dépit des efforts de divers organismes régionaux et internationaux, les pourparlers de Djeddah – dépourvus d’une voix civile substantielle et de la menace de sanctions internationales sévères contre les généraux et leurs proches respectifs – ne feront pas partie de la solution.

Récompenser la « belligérance »

L’écrivain, animateur et activiste soudanais-australien Yassmin Abdel-Magied a déclaré à CNBC la semaine dernière que les dirigeants mondiaux avaient par inadvertance donné à Burhan et Hemedti une légitimité politique et récompensé leur « belligérance », laissant la majorité des Soudanais qui aspirent à un gouvernement civil non représentés. Tant le SAF que le RSF bénéficient de le soutien financier et politique de puissances étrangères, dont l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et la Libye, a déclaré à CNBC le professeur agrégé de l’Université de Cambridge, Sharath Srinivasan, le mois dernier. Alors que Benjamin Hunter du cabinet de conseil en risques Verisk Maplecroft, a déclaré que ces relations étroites rendaient plus difficile la recherche imminente d’une résolution du conflit. Des efforts ciblés et collaboratifs de la part de la communauté internationale pour faire pression sur les pays soutenant les factions militaires soudanaises sont nécessaires, a déclaré Abdel-Magied. « Si [their] Ressource[s]financiers et autres, peuvent être étranglés, alors nous pourrons peut-être trouver le bon type d’incitation qui les fera cesser de se battre », a-t-elle déclaré à CNBC par téléphone.