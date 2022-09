Pourquoi les célébrités s’intéressent-elles autant au monde peu glamour du capital-investissement

Maintenant, elle entre dans le monde secret et pas si joli du capital-investissement, alias le pays des “capitalistes vautours”.

Voici l’accord : Kim K s’associe à Jay Sammons, un ancien cadre du groupe Carlyle, pour lancer SKKY Partners, une société de capital-investissement qui prévoit d’investir dans des domaines tels que les produits de consommation, l’hôtellerie, le luxe, le commerce numérique et les médias. Sa mère, Kris Jenner, est également partenaire.

Explication rapide : Le capital-investissement peut inclure de nombreux investissements différents, mais la grande majorité de l’industrie implique des «rachats par emprunt» ou LBO, dans lesquels une entreprise achète une entreprise en difficulté, la charge de dettes, puis restructure son activité pour (espérons-le) faire il fonctionne mieux, puis le vend ou le rend public. Dans environ 20% des cas, l’entreprise cible finit par faire faillite dans les 10 ans (Voir aussi : la mort lente de Toys R Us).

Pour la base, se faire racheter par une société de capital-investissement n’est généralement pas un bon signe, car cela peut signifier des licenciements ou d’autres compressions à venir. Mais pour les investisseurs, cela peut être une aubaine.

Le capital-investissement existe depuis plus de 40 ans, explique Jeffrey Hooke, professeur à la Johns Hopkins University Carey Business School, en partie parce que les frais élevés sont si alléchants pour les gestionnaires de fonds.

“Il a survécu en étant secret et en perpétuant le mythe selon lequel il offre d’excellents rendements aux investisseurs – ce n’est fondamentalement pas le cas.”

Les sociétés de capital-investissement sont souvent considérées comme des vautours, se précipitant pour se régaler d’entités mourantes. Mais plus récemment, selon un rapport de Mère Jonesl’essentiel du travail d’éducation physique moderne consiste à “ne pas achever les entreprises malades, mais plutôt à traquer et à éviscérer celles qui sont en bonne santé”.

Oh, et les gens ordinaires ne peuvent pas vraiment accéder à ces investissements. Comme la plupart des choses avec “privé” dans le nom, ce coin du monde de la finance est réservé aux investisseurs institutionnels d’élite ou aux personnes ayant verrrrry poches profondes.

Revenons à Kim…

Il y a beaucoup de choses que nous ignorons au sujet du nouveau fonds. Il n’a pas encore commencé à lever des fonds, et les fondateurs n’ont pas précisé les types d’investissements qu’ils souhaitent faire.

À première vue, PE peut sembler étrange pour quelqu’un d’aussi puissant et glamour que Kim Kardashian, qui n’a certainement pas besoin de chercher des actifs en difficulté à acheter et à extraire de la valeur. Elle est devenue milliardaire, selon Forbes, grâce au succès de Skims, son entreprise de vêtements extrêmement prospère et sa ligne de maquillage KKW.

Mais non tout Le PE implique la chasse aux entreprises en détresse, et d’après ce que Kardashian a dit jusqu’à présent, il semble que SKKY Partners se penchera davantage vers le capital de croissance – comme dans les entreprises qui ont dépassé la phase de démarrage mais qui pourraient utiliser un peu d’ingénierie financière, ainsi que une partie de cet effet de halo Kardashian.

Voici ce qu’elle a dit au WSJ à propos de la nouvelle entreprise mercredi: “La partie passionnante est de s’asseoir avec ces fondateurs et de comprendre quel est leur rêve. Je veux soutenir ce que c’est, ne pas changer qui ils sont dans leur ADN, mais il suffit de les soutenir et de les amener à un niveau différent.”

… Ce qui ne ressemble pas au genre de récupération pour lequel PE est connu.

RÉSULTAT INFÉRIEUR

PE est chaud en ce moment. Tout comme l’engouement pour les SPAC alimenté par les célébrités en 2020, c’est le genre d’investissement qui comporte beaucoup de risques. Mais même si toutes vos transactions s’effondrent, vous continuez à percevoir des frais importants auprès d’investisseurs aux poches profondes.

C’est en partie pourquoi tant de célébrités – dont LeBron James, Magic Johnson, Serena Williams et Will Smith, pour n’en nommer que quelques-unes – investissent dans l’EP.

Selon Hooke, un fonds de capital-investissement de 500 millions de dollars pourrait rapporter 10 millions de dollars par an en frais fixes, que le fonds rapporte ou non de l’argent.

“Si j’étais une célébrité, je me lancerais et créerais un fonds de capital-investissement”, a déclaré Hooke. “Vous ne pouvez pas perdre… les investisseurs vous paient beaucoup d’argent pour gérer les investissements. Et vous-même vous investissez souvent peut-être 1 % de l’argent et obtenez plus de 20 % des bénéfices. En quoi est-ce une mauvaise chose ? accord?”

CITATION DU JOUR

“Je ne reviendrai plus jamais car nous avons trouvé la bonne personne.”

Howard Schultz, qui a occupé le titre de PDG de Starbucks à trois reprises, a déclaré qu’il ne prévoyait pas un quatrième passage à la barre. La semaine dernière, la société a annoncé que Laxman Narasimhan, qui dirigeait récemment le géant britannique des biens de consommation Reckitt Banister, rejoindrait Starbucks le 1er octobre avant de prendre officiellement les rênes au printemps. Shultz prévoit de rester au conseil d’administration de Starbucks.

NOUVEAU TÉLÉPHONE QUI DIS?

Chaque année, entre la fête du Travail et Halloween, alors qu’il fait encore 800 degrés dehors mais que tout est parfumé à la citrouille, les dieux Apple descendent d’en haut et nous offrent un tas de nouveaux gadgets pour nous distraire de notre réalité maudite.

Alors voilà, les nouveaux iPhones et quelques autres trucs techniques révélés lors de la soirée de révélation de gadgets élégants et fiables de la société.

Tout d’abord, l’iPhone 14 (oui, 14 ! Ils grandissent si vite). Nous n’avons rien vu oh-mon-dieu-wow fonctionnalités, mais comme les années précédentes, il y a quelques mises à jour bienvenues :

Il est plus grand : les nouveaux téléphones sont disponibles en deux tailles, l’une avec un écran de 6,1 pouces et l’autre avec un écran de 6,7 pouces.

Ils ont une durée de vie de la batterie plus longue et un verre de smartphone «bouclier en céramique» lorsque vous le laissez inévitablement tomber dans un escalier.

La caméra s’améliore d’année en année. Pour la première fois, la nouvelle caméra frontale est dotée d’une mise au point automatique, ce qui lui permet de se concentrer sur plusieurs distances en basse lumière, ce qui signifie simplement que vos selfies de groupe devant le Grand Canyon auront l’air beaucoup plus cool.

Il est disponible en cinq couleurs : « minuit », « lumière des étoiles », « bleu », « violet » et « Product Red ». Quoi que cela signifie.

L’iPhone 14 commencera à 799 $, le même prix de départ que l’iPhone 13 de l’année dernière. Le plus grand modèle d’iPhone 14 Plus commencera à 899 $.

L’Apple Watch pour les amateurs de plein air. Celui-ci… ça m’intéresse vraiment. Apple a dévoilé une smartwatch haut de gamme conçue pour les personnes qui vivent dans le Colorado (ou qui souhaitent le faire), qui envisagent d’acheter un Rivian et qui aiment boire des IPA après une longue journée de course sur piste.

Elle s’appelle l’Apple Watch Ultra et est présentée comme “l’Apple Watch la plus robuste de tous les temps”.

L’écran plus grand et plus lumineux facilite la lecture en plein soleil.

Il est plus résistant à l’eau que le modèle standard et offre une autonomie de 36 heures sur une seule charge.

Il a aussi une boussole, qui ne semble pas révolutionnairemais, genre, sympa.

Connectivité satellitaire. Cela semble en retard, mais je suis content qu’il soit ici:

Lorsque vous sortez du réseau avec l’iPhone 14, vous pouvez vous connecter à un satellite pour envoyer et recevoir des informations afin d’obtenir une aide d’urgence, même si le service cellulaire ne fonctionne pas. Cela pourrait sauver des vies.

