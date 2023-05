Pourquoi les célébrités s’intéressent aux Sens d’Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa ont attiré beaucoup d’attention au cours des derniers mois, en particulier de la part de célébrités.

L’équipe de la LNH a été mise en vente après le décès de son propriétaire Eugene Melnyk en mars 2022. Les enchères se sont clôturées lundi avec quatre groupes exprimant un sérieux intérêt pour l’équipe, certains liés à des célébrités.

Le rappeur et entrepreneur Snoop Dogg et le chanteur The Weeknd seraient impliqués dans des offres pour les Sens, l’acteur Ryan Reynolds et la société immobilière Remington Group se retirant.

« C’est peut-être difficile à comprendre pour beaucoup de gens mais en fin de compte, ce qu’il faut retenir, c’est un sport professionnel, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, c’est un système de cartel », a déclaré Michael Naraine, chercheur en gestion du sport à l’Université Brock, a déclaré jeudi à l’émission Your Morning de CTV.

Naraine dit que le système offre aux propriétaires un bon retour sur leur investissement au fil du temps.

« Si vous regardez les rendements au fil du temps, nous parlons de chiffres à deux chiffres, parfois même de chiffres à trois chiffres en points de pourcentage », a-t-il déclaré. « Eugene Melnyk a acheté l’équipe, corrigée de l’inflation, pour moins de 100 millions de dollars, et maintenant cette équipe pourrait potentiellement se vendre pour 1 milliard de dollars. C’est un excellent retour sur investissement… incroyable. »

Pousser un nom que les gens reconnaissent fait également partie d’une tactique, a déclaré Naraine, comme dans le cas où Reynolds a repris l’équipe de football galloise Wrexham AFC, qui a récemment connu un grand succès.

« Si vous êtes le visage de la franchise, (les célébrités) peuvent galvaniser la base de fans localement, mais aussi à l’échelle mondiale », a déclaré Naraine.



