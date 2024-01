Pourquoi les caucus de l’Iowa sont-ils si importants ? Ce qu’il faut savoir sur le vote à enjeux élevés d’aujourd’hui

Les Républicains se livrent à une compétition féroce, comme ils l’ont fait a sillonné les 99 comtés de l’Iowa en avance Les caucus du lundi. D’éminents Républicains ont déployé des efforts considérables pour courtiser les Iowans, mais caucusl’ancien président Donald Trump est conserver une avance substantielle sur ses rivaux dans les sondages.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy ont beaucoup voyagé dans l’État pour tenter de combler l’écart, et ces dernières semaines, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley a également fait campagne dans l’Iowa.

Quand ont lieu les caucus de l’Iowa ?

Le Le Parti républicain tiendra ses caucus le lundi 15 janvier à 19 h CT ou 20 h HE. Les démocrates de l’Iowa organisent un caucus le même jour, mais choisissent que les électeurs choisissent leur candidat entièrement par correspondance au cours de ce cycle électoral et publieront les résultats lors du Super Tuesday du 5 mars.

À la suite des événements chaotiques des caucus démocrates de 2020, les démocrates de l’Iowa ont remanié leur processus de sélection des caucus et des délégués présidentiels pour garantir un vainqueur indiscutable.

Des camions de déneigement dégagent Grand Avenue alors que les vents violents et la neige de la tempête hivernale Gerri quatre jours avant les caucus de l’Iowa le 12 janvier 2024 à Des Moines, Iowa. Puce Somodevilla / Getty Images



Le président Biden et son équipe donneront plutôt la priorité à la Caroline du Sud comme État initial de la liste, suivis par le New Hampshire et le Nevada une semaine plus tard, suivis du Michigan. À l’origine, le plan prévoyait que la Géorgie organise une primaire juste avant le Michigan, mais les efforts des démocrates pour avancer leur date se sont heurtés à la résistance des républicains de l’État.

Mais le New Hampshire a choisi de conserver son statut de pays primaire et tenir sa primaire le 23 janvier, et M. Biden ne sera pas sur le bulletin de vote. Son équipe a mené une campagne écrite dans l’État.

Quelle est la différence entre un caucus et une primaire ?

UN caucus implique un processus plus complexe dans lequel les participants se réunissent ouvertement, s’engagent dans des discussions et votent pour exprimer leur soutien à un candidat particulier. Contrairement aux primaires, les caucus exigent que les électeurs assistent physiquement à des réunions spécifiques, ce qui exige un niveau d’engagement plus élevé, ce qui signifie que le taux de participation électorale est plus faible. Le processus d’affectation des délégués dans les caucus peuvent différer, ajoutant une plus grande flexibilité à la méthode globale.

À l’inverse, lors d’une élection primaire, les électeurs participent en votant en privé pour choisir leur candidat préféré. Ce processus s’apparente à une élection générale, permettant aux électeurs de sélectionner leur candidat de manière plus simple. Les élections primaires connaissent généralement une participation électorale plus élevée en raison de leur accessibilité, les électeurs pouvant voter tout au long de la journée. Les délégués aux primaires sont généralement répartis proportionnellement, reflétant le pourcentage de voix obtenu par chaque candidat.

Les primaires offrent un processus de vote plus simple et plus accessible, entraînant une participation électorale plus élevée, tandis que les caucus impliquent une approche plus impliquée et participative, exigeant que les électeurs s’engagent activement dans les discussions. La décision dépend des règles et préférences fixées par l’État partie.

Pourquoi les candidats à la présidentielle se soucient-ils autant du caucus de l’Iowa ?

Historiquement, les candidats à la présidentielle se sont tournés vers le caucus de l’Iowa pour les aider à accéder au statut de candidat.



Mais le caucus de l’Iowa n’a pas toujours été le meilleur prédicteur du candidat du parti, encore moins lorsqu’il s’agit de prédire qui remportera la présidence. L’État est en grande partie blanc et conservateur et n’est pas entièrement représentatif de la population américaine.

Les républicains de l’Iowa ont sélectionné Mike Huckabee en 2008, Rick Santorum en 2012 et Ted Cruz en 2016 – dont aucun n’a décroché la nomination.

Certains candidats qui ont été vaincus dans l’Iowa ont remporté la victoire, notamment Ronald Reagan en 1980, George HW Bush en 1988 et Trump en 2016.

Depuis sa création en 1972, seuls trois candidats présidentiels qui ont triomphé dans les caucus de l’Iowa ont accédé à la présidence : les démocrates Jimmy Carter en 1976 et Barack Obama en 2008, et le républicain George W. Bush en 2000.

Pourtant, le résultat du caucus donne souvent un avantage démesuré aux vainqueurs et à ceux qui dépassent les attentes, réduisant souvent le peloton en incitant les candidats sous-performants à quitter la course.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui se bat pour la deuxième place dans l’Iowa, a consacré beaucoup de temps et de ressources à l’État : il a visité ses 99 comtés et a obtenu l’approbation du gouverneur du Parti républicain, Kim Reynolds. Mais même s’il perd contre Trump dans l’Iowa, le porte-parole de DeSantis a déclaré que sa campagne ne déraillerait pas.

Le gouverneur de Floride s’apprête à direction directement la Caroline du Sud pour un événement mardi matin, puis il devrait assister à une rencontre dans le New Hampshire, qui tiendra sa première primaire nationale le 23 janvier.

Que peuvent nous dire les résultats du caucus de l’Iowa sur 2024 ?

Kyle Kondik, analyste des élections et rédacteur en chef de Crystal Ball de Sabato au Center for Politics de l’Université de Virginie, affirme que l’Iowa constitue un instantané plus précis du Parti républicain actuel. Cela est dû à la composition démographique, en particulier à l’inclusion des électeurs religieux et ouvriers.

En revanche, Kondik a noté que les résultats de la primaire du New Hampshire du 23 janvier pourraient offrir moins d’informations sur le succès global du parti républicain. Cela est dû au fait qu’il y a une plus grande proportion d’électeurs modérés et indépendants dans l’État.

Ainsi, même si Trump perd le New Hampshire, “je ne pense pas que ce soit nécessairement un énorme problème pour lui”, a déclaré Kondik.

Maintenant, dit-il, si l’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU Nikki Haley gagnait le New Hampshire puis la Caroline du Sud un mois plus tard, “c’est là que cela pourrait devenir intéressant”, étant donné que les deux États ont des électorats qui reflètent plus étroitement le reste du pays. les Etats Unis

Mais si Trump devait gagner à la fois l’Iowa et le New Hampshire, il est peu probable qu’aucun des autres candidats puisse continuer, a-t-il déclaré.

Que disent les Iowans ?

Alors que les Iowans bravent les tempêtes de neige qui précèdent les caucus, beaucoup sont prêts à affronter la météo et à voter lundi.

“J’apprécie, les gens devraient apprécier quand ils vivent dans l’Iowa, que nous sommes tellement exposés aux candidats, que vous pouvez vraiment être là et leur poser des questions et voir la personne que vous connaissez, même dans les coulisses, pas seulement devant la caméra. J’espère donc que les gens feront attention et sortiront et se réuniront. C’est extrêmement important. Vous pouvez voter, vous savez, avec un bulletin de vote papier directement dans la salle, il est compté juste devant vous. Et vous savez juste qui a pris les devants et ainsi de suite ce soir-là”, a déclaré Laurie Stiles de Johnston, Iowa.

Pour certains qui n’ont jamais participé à un caucus auparavant, ils ont hâte d’entendre l’opinion des autres électeurs.

“Je n’ai jamais participé à un caucus auparavant. Mais cette fois, je veux vraiment entendre ce que les autres ont à dire, ce qu’ils pensent”, a déclaré Ken Geoghegan, un électeur indécis de l’Iowa.

Même si le caucus de l’Iowa ne sert peut-être pas de boule de cristal pendant toute l’année de l’élection présidentielle, les habitants de l’Iowa se perçoivent toujours comme des acteurs clés du processus, contribuant ainsi à réduire le nombre de candidats.

“Nous accordons toujours la priorité à la foi, à la famille et aux amis, n’est-ce pas ? Et je pense que nous faisons un très bon travail en dirigeant la nation”, a déclaré Eric Vaske, un électeur de Manchester, Iowa.

Taurean Smalls, Aaron Navarro et Olivia Rinaldi ont contribué au reportage.

