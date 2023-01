Pourquoi les casques VR et AR détestent-ils mes lunettes de prescription maintenant ?

J’étais à la démo de HTC du nouveau Vive XR Élite casque à l’hôtel Wynn à Las Vegas, prêt à découvrir la plus petite paire de lunettes VR compatible avec la réalité mixte que j’ai jamais vue. Eh bien, j’ai essayé. On m’a demandé d’enlever mes lunettes, car – ne vous inquiétez pas, m’a-t-on dit – ce matériel a ses propres cadrans de réglage de prescription à l’intérieur. Je savais ce qui allait arriver ensuite, parce que j’ai vu cette histoire arriver plus et plus de et plus de avant.

Le XR Elite s’arrête à -6. Je suis à -8.25. Dans le langage de la prescription, cela signifie que ma myopie extrême n’est pas prise en charge.

J’ai donc joué à la réalité virtuelle floue jusqu’à ce que j’essaie de fourrer mes grosses lunettes avec un succès mitigé à l’intérieur… ce qui n’a fait que me faire mal au visage.



Tout le monde veut que son gros matériel VR et AR encombrant et étrange soit rétréci pour ressembler à des lunettes ordinaires. Il y a un hic à cela : si vous le faites, alors elles deviennent vos lunettes maintenant. Et si ce sont vos lunettes, elles doivent fonctionner avec votre ordonnance.

J’ai essayé d’ouvrir cette boîte de puzzle d’équipement pour les yeux portables depuis que Google Glass est entré en scène. J’ai une très mauvaise myopie. J’aime porter des lunettes. Pour tester Google Glass en 2013, j’ai dû porter des contacts.

Scott Stein/Crumpe



Mes yeux sont un ajustement difficile pour VR et AR

J’ai déjà écrit à ce sujet, plusieurs fois en fait. Et pourtant, à l’ère VR de 2016-22, j’ai obtenu un sursis. Le matériel VR a appris à se reposer sur mes lunettes, la plupart du temps, ce qui m’a permis d’essayer toutes sortes de technologies (même les HoloLens 2 et Méta Quête Pro) et faites-en l’expérience avec une mise au point nette. Certains casques supportent encore bien les lunettes : le Lynx-R1, un casque de réalité mixte que je viens d’essayer, a une simple visière rabattable qui était parfaite pour moi et mes grosses lunettes. Les PlayStation VR 2 est également parfaitement conçu pour répondre à mes besoins visuels, avec une grande surface caoutchoutée dans laquelle je peux poser mes lunettes.

Mais je sens venir un problème, du moins pour moi. Au CES 2023, j’ai apporté une paire de lunettes plus petite qui s’adapte mieux aux casques VR, mais je n’ai pas apporté de lentilles de contact. Je ne voulais pas mettre mes doigts dans mes yeux lors d’un super spectacle de propagation de la grippe et du COVID. Voudriez-vous? Je savais que les choses pouvaient devenir bizarres. Et oui, il s’avère que de nombreuses lunettes et casques se tournent maintenant vers les inserts de prescription. Et la plupart plafonnent à -8, juste en dessous de ce dont j’ai besoin.

C’est arrivé avec saut magique 2. C’est arrivé avec Vuzix. C’est arrivé avec TCL avec son casque VR. Est-ce que je vais devoir être le gars des lentilles de contact maintenant ?

Pour être sûr, mon problème est spécifique à ma vision extrêmement mauvaise, et cela se produit dans les démos où les ajustements de prescription appropriés ne peuvent pas être garantis. L’avenir des services de prescription pour les casques semble arriver rapidement. Peut-être qu’il sera facile d’obtenir les bons verres. Cela signifiera toujours, cependant, que je dois obtenir de nouveaux objectifs pour chaque casque que je porte (un ajustement universel semble peu probable), et cela signifie également que je ne pourrai pas faire de démonstration du matériel à moins qu’ils n’aient comme par magie ce dont j’ai besoin.

Scott Stein/Crumpe



Vous pourriez avoir le même problème

C’est peut-être un problème plus important que mes plaintes de journalistes techniques spécifiques à la démo. Le Vive XR Elite était une décision délibérée sur la voie de la réduction, et on m’a dit que la préoccupation concernant les niveaux de prescription plus élevés est essentiellement une préoccupation aberrante. Peut-être que les entreprises essaient de rendre leur matériel plus petit à tout prix, en espérant qu’au fur et à mesure qu’il deviendra un marché de masse dans quelques années, la situation de l’objectif se résoudra comme par magie. En attendant, je vois un avenir de matériel plus cher et moins accessible. Pas une bonne combinaison pour une industrie qui s’efforce de ne pas faire fuir les gens.

Apple peut être confronté à ce même problème, sur la base de rapports selon lesquels son Casque VR et AR aura également des encarts de prescription. Apple ferait mieux de comprendre. Il serait logique que l’entreprise devienne comme Warby Parker et transforme littéralement les Apple Stores en magasins d’optique comme North l’a fait avec son Focales lunettes avant d’être acquis par Google.

Les magasins d’optique habituels ne sont pas la solution. Méta Histoires de Ray-Ban ne peut pas être réparé pour échanger des lentilles malgré sa vente chez LensCrafters. Je sais : j’ai essayé, avec des verres correcteurs en main que Meta m’a envoyé pour tester. J’ai été refoulé.

J’espère juste que la situation s’améliorera, car je m’inquiète de la façon dont je vais vivre la prochaine vague d’appareils VR/AR si je ne peux pas les porter sur mes yeux. Et même si je suis un cas particulier, je sais que je ne serai pas le seul.