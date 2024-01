Pourquoi les cas de syphilis augmentent-ils aux États-Unis ? Un rapport du CDC cite le COVID

Les États-Unis connaissent un problème croissant de maladies sexuellement transmissibles.

Les cas de syphilis en 2022 ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 1950, selon un nouveau rapport publié mardi par le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. En 2022, un total de 207 255 cas de syphilis ont été signalés aux États-Unis, selon le rapport du CDC. Le nombre total de cas de syphilis a augmenté de 16,9 %, le taux de cas signalés étant passé de 53,2 pour 100 000 en 2021 à 62,2 pour 100 000 en 2022.

Particulièrement alarmant : la syphilis congénitale, qui survient lorsqu’une mère atteinte de syphilis transmet l’infection à son bébé pendant la grossessea augmenté de 30,6% avec plus de 3 700 cas en 2022.

“Nous savons depuis longtemps que ces infections sont courantes, mais nous n’avons pas été confrontés à des effets aussi graves de la syphilis depuis des décennies”, a déclaré le Dr Laura Bachmann, directrice par intérim de la division de prévention des MST au Centre national du CDC pour le VIH et l’hépatite virale. Prévention des MST et de la tuberculose une déclaration accompagnant le rapport. “Cela s’est révélé être un défi de santé publique unique.”

Le rapport a révélé de bonnes nouvelles. Même si la chlamydia et la gonorrhée représentent plus de cas que la syphilis – et que la syphilis est considérée comme plus dangereuse – les taux d’infection par ces maladies sexuellement transmissibles (MST) ont diminué ou sont restés stables.

Cas des MST les plus courantes, chlamydiaest resté le même en 2022 avec 1,6 million de cas, soit 495 cas pour 100 000 personnes – similaire au taux de 495,5 pour 100 000 en 2021 en 2021. La chlamydia a augmenté de 1,8 % chez les hommes, tandis qu’elle a diminué de 1,8 % chez les femmes, a déclaré le CDC. .

Blennorragie a diminué pour la première fois depuis 2009 : le nombre total de cas a diminué de 9,2 % en 2022 pour atteindre environ 648 000 cas. La baisse la plus importante a été enregistrée chez les femmes (-14,5 %), selon le rapport.

CDC : Les jeunes adultes, en particulier les hommes, sont plus susceptibles d’avoir des MST

Les adolescents et les jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans représentaient la moitié (49,8 %) des cas signalés de chlamydia, de gonorrhée et de syphilis, selon le CDC. Les hommes gays et bisexuels étaient également plus susceptibles d’avoir signalé des MST.

Environ 59 000, soit 28 % des cas de syphilis en 2022, étaient des formes infectieuses de syphilis et environ un quart ont été signalés par des femmes et près d’un autre quart ont été signalés par des hommes hétérosexuels.

«Je pense que le virus se propage sans le savoir dans la population hétérosexuelle cisgenre parce que nous ne le testons pas vraiment. Nous ne le recherchons vraiment pas » dans cette population, a déclaré le Dr Philip Chan, qui enseigne à l’Université Brown et est médecin-chef d’Open Door Health, un centre de santé pour les patients gays, lesbiennes et transgenres à Providence, Rhode Island. Les associésunPresse ted.

Quand les taux de syphilis ont-ils commencé à augmenter ?

Une MST qui peut être traitée avec des antibiotiquesla syphilis non traitée peut éventuellement affecter le cerveau et le système nerveux et même conduire à la démence, à la cécité, aux acouphènes et, dans certains cas, à la mort.

La pénicilline étant utilisée pour traiter les infections, les cas ont diminué dans les années 1950. Mais le nombre total de cas de syphilis a commencé à augmenter en 2012.

Depuis qu’il a atteint son plus bas niveau en 2000 et 2001, le taux des formes les plus contagieuses de syphilis (syphilis aux stades primaire et secondaire) a augmenté presque chaque année et a augmenté de 9,3 % de 2021 à 2022, selon le CDC.

Les taux des formes les plus contagieuses de syphilis ont augmenté chez les hommes et les femmes, dans tous les groupes d’âge et dans toutes les régions des États-Unis, selon le CDC. Les taux d’infection ont également augmenté dans la plupart des groupes ethniques raciaux/hispaniques, les augmentations les plus importantes étant enregistrées parmi les Indiens d’Amérique non hispaniques et les autochtones de l’Alaska.

L’attention portée au COVID-19 pendant la pandémie pourrait avoir conduit à une augmentation des cas de syphilis et à une sous-déclaration des infections, ont déclaré les CDC. “Il est probable que de tels effets persisteront pendant plusieurs années encore et nous ne connaîtrons peut-être jamais le plein impact de la pandémie sur (les infections sexuellement transmissibles)”, indique le rapport.

Quels sont les symptômes de la syphilis ?

Voici quelques symptômes des stades les plus contagieux de la syphilis, D’après le CDC:

Étape primaire : Vous pouvez avoir une ou plusieurs plaies à l’endroit où l’infection a pénétré dans votre corps (bouche, organes sexuels, anus).

Vous pouvez avoir une ou plusieurs plaies à l’endroit où l’infection a pénétré dans votre corps (bouche, organes sexuels, anus). Étape secondaire : Vous pouvez avoir des éruptions cutanées et/ou des plaies dans la bouche, le vagin ou l’anus – une éruption cutanée peut être sur les mains ou les pieds. Vous pouvez également avoir de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés, des maux de gorge, une perte de cheveux par endroits, des maux de tête, une perte de poids, des douleurs musculaires et de la fatigue.

