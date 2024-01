Pourquoi les cas de rougeole apparaissent-ils partout aux États-Unis ? Voici ce qu’il faut savoir sur le virus hautement contagieux

CNN

—



Près d’une douzaine de cas de rougeole ont été signalés en Pennsylvanie, en Virginie et en Géorgie ces dernières semaines, selon les services de santé locaux. Les voyages internationaux, associés à la baisse des taux de vaccination dans le monde, sont probablement à l’origine de cette vague de cas, selon les experts.

Le ministère de la Santé publique de Philadelphie a confirmé au moins neuf cas de rougeole au cours du mois dernier après qu’une personne a contracté le virus hautement contagieux en dehors des États-Unis et a exposé un parent et un enfant dans un hôpital pour enfants, selon le porte-parole du ministère de la Santé, James Garrow. Cette exposition a ensuite conduit à une épidémie dans une garderie de Philadelphie qui concerne au moins cinq enfants.

Les responsables de la santé de Virginie avertissent également les personnes qui ont récemment voyagé hors de deux aéroports de la région de Washington DC – l’aéroport international de Dulles le 3 janvier et l’aéroport national Reagan de Washington le 4 janvier – d’une exposition potentielle au virus après qu’une personne revenant de l’étranger aux États-Unis ait voyagé. Virginie du Nord.

De plus, un seul cas de rougeole a été confirmé chez « un résident non vacciné de la région métropolitaine d’Atlanta », selon le ministère de la Santé publique de Géorgie. annoncé Jeudi.

“L’individu a été exposé à la rougeole alors qu’il voyageait à l’extérieur du pays”, indique un communiqué de presse. « DPH s’efforce d’identifier toute personne susceptible d’avoir été en contact avec l’individu alors qu’il était contagieux. »

Il n’y a pas que les États-Unis. Au Royaume-Uni, l’épidémie de rougeole continue de s’étendre : il y a eu 216 cas confirmés et 103 cas probables. signalé depuis octobre. L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré un incident national pour signaler un risque croissant pour la santé publique.

“C’est toujours inquiétant d’avoir un cas de rougeole en raison de la probabilité qu’elle se propage à d’autres personnes”, a déclaré le Dr Thomas Murray, professeur de pédiatrie à la Yale School of Medicine qui se concentre sur les maladies infectieuses et la santé mondiale.

“Environ 90 % des personnes sensibles exposées présenteront des signes et des symptômes de la maladie, elle est donc très contagieuse.”

La rougeole a été éliminée aux États-Unis en 2002, après une propagation nulle du virus pendant plus d’un an, en grande partie grâce à une « campagne de vaccination très efficace », selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Toutefois, des clusters aux États-Unis restent possibles car le virus n’est pas éliminé dans le monde entier. Il existe plusieurs pays avec actif épidémies.

« De nombreuses maladies pour lesquelles nous disposons de vaccins ont pratiquement disparu des États-Unis, mais certainement pas ailleurs dans le monde », a déclaré Murray.

Si une personne non vaccinée se rend dans un pays où une maladie est encore courante, est infectée et la ramène aux États-Unis, note Murray, elle peut transmettre le virus à d’autres personnes non vaccinées.

« Il y a beaucoup de déplacements aller-retour », a-t-il déclaré. “S’il existe des poches d’individus non vaccinés qui se rassemblent étroitement et que la maladie s’introduit dans cette population, vous pouvez avoir de larges grappes de cas.”

Les taux de vaccination aux États-Unis restent également faibles, en particulier chez les enfants, selon la porte-parole de l’American Academy of Pediatrics, le Dr Christina Johns, pédiatre urgentiste basée dans le Maryland dans un service d’urgence PM Pediatric Care.

Environ 92 % des enfants américains ont été vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (appelé vaccin ROR) avant l’âge de 2 ans, selon une étude. Rapport 2023 du CDC – en dessous de l’objectif fédéral de 95 %.

Le pourcentage d’enfants de maternelle ayant reçu les vaccins contre la rougeole requis par l’État est également resté inférieur à l’objectif fédéral pour l’année scolaire 2022-23, selon le CDC. données. Et le taux d’exemptions de vaccins pour les enfants a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré aux États-Unis.

Les enfants devraient recevoir deux doses du vaccin ROR, selon le CDC : la première dose entre 12 et 15 mois et la seconde entre 4 et 6 ans.

Avant le programme national de vaccination contre la rougeoleenviron 3 à 4 millions de personnes ont contracté le virus chaque année et environ 400 à 500 en sont mortes.

La dernière épidémie importante de rougeole aux États-Unis s’est produite en 2018-2019 dans le comté de Rockland, à New York, et s’est concentrée parmi les enfants non vaccinés dans les communautés juives orthodoxes.

Bien que le CDC signalé seulement 56 cas de rougeole en 2023, Johns dit que c’est trop quand il existe un vaccin très efficace.

« La plupart des gens n’ont jamais vu de cas de rougeole », a-t-elle souligné. « Ils n’ont pas vraiment conscience de la gravité de la maladie. »

Propagation et symptômes de la rougeole



Le virus de la rougeole peut se propager lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue et reste dans l’air jusqu’à deux heures après avoir quitté une pièce, selon Murray. Le virus peut également vivre sur des surfaces telles que les poignées de porte pendant à peu près la même durée.

Lorsque les symptômes apparaissent, ils ressemblent à ceux de nombreuses maladies respiratoires – forte fièvre, toux, yeux rouges, écoulement nasal et congestion – suivis d’une éruption cutanée « assez caractéristique », a déclaré Murray.

“Vous obtenez des lésions rouges plates, des taches rouges plates qui commencent généralement sur votre visage et descendent sur tout le corps en passant par la poitrine, le tronc et les extrémités”, a-t-il déclaré. “Il peut s’agir d’une éruption cutanée totale sur tout le corps, et c’est assez grave.”

La période d’incubation de la rougeole est très longue, ajoute Murray. Il faut environ 10 à 12 jours pour que les premiers symptômes apparaissent après l’exposition.

Pour cette raison, la plupart des personnes infectées supposent que leurs symptômes respiratoires ne sont rien d’autre qu’un rhume jusqu’à ce que l’éruption cutanée apparaisse trois à cinq jours après le début de la maladie initiale, selon Murray. Même dans ce cas, la plupart des gens – y compris certains médecins – ne reconnaîtront pas une éruption cutanée due à la rougeole.

“Plus le prestataire de soins de santé est jeune, moins il est susceptible d’avoir vu un cas”, a déclaré Murray. “Mais il est certain que, lorsqu’il circule, nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire savoir ce qu’il faut rechercher.”

Des taux de vaccination ROR plus faibles peuvent mettre en danger les personnes non vaccinées et sous-vaccinées, explique Johns, en particulier les enfants et ceux ayant des problèmes de système immunitaire.

La rougeole peut entraîner de graves complications, en particulier chez les enfants de moins de 2 ans, telles que la cécité, une encéphalite ou une inflammation du cerveau et une pneumonie grave, selon Murray.

« La rougeole est aussi un virus qui détruit certaines parties du système immunitaire », a-t-il déclaré. “Des preuves récentes montrent que la rougeole augmente la susceptibilité à d’autres infections.”

Une complication rare appelée panencéphalite sclérosante subaiguë peut également survenir sept à dix ans après l’infection et entraîner des convulsions ainsi qu’une détérioration comportementale et mentale.

De plus, une personne qui ne reçoit pas le vaccin ROR risque de contracter les oreillons et la rubéole, des maladies rares mais toujours en circulation aux États-Unis en raison des voyages internationaux.

En 2023, 436 cas d’oreillons ont été signalés par 42 juridictions, selon le CDC données. La rubéole est moins fréquente, avec moins de 10 personnes aux États-Unis, je contracte le virus chaque année.

Si vous êtes entièrement vacciné contre la rougeole, vos risques d’infection après exposition sont très faibles, car les deux doses infantiles confèrent généralement une immunité à vie, disent les experts.

Recevez la newsletter hebdomadaire de CNN Health



« Ce n’est pas impossible, mais c’est très, très faible », note Murray.

Mais pour les personnes qui ne sont pas vaccinées ou dont le système immunitaire est faible, le risque augmente – « surtout si elles savent qu’elles se trouvent dans une zone où la rougeole circule », a-t-il déclaré. « Dans ce cas, vous appelleriez votre fournisseur de soins de santé et travailleriez avec lui. [them] pour déterminer les prochaines étapes.

Si vous pensez avoir été exposé à la rougeole, restez à la maison jusqu’à ce qu’un plan soit mis en place, conseille Murray.

“Appelez à l’avance avant de vous rendre dans un établissement de santé, car cet établissement de santé peut anticiper votre arrivée et s’assurer que vous êtes placé dans les chambres d’isolement appropriées”, a déclaré Murray. « La dernière chose que nous souhaitons, c’est qu’une personne atteinte de rougeole reste assise dans la salle d’attente des urgences. »

Les personnes non vaccinées qui savent quand elles ont été exposées peuvent recevoir le vaccin ROR dans les 72 heures suivant l’exposition afin de prévenir complètement la maladie…