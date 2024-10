Pourquoi les Canucks ont renoncé à Mark Friedman après la date limite de la liste d’ouverture

Le défenseur Mark Friedman figurait sur l’alignement des Canucks de Vancouver lors de la première journée, mais il sera réaffecté à la AHL s’il obtient le ballottage.

Les Canucks de Vancouver avaient encore une coupure à faire après la date limite de la liste d’ouverture.

Lorsque la renonciation a été annoncée mardi, il a été quelque peu surprenant que le défenseur des Canucks Mark Friedman fasse partie des joueurs en renonciation. Il semblait que les Canucks voulaient garder huit défenseurs sur la liste, comme cela a été leur préférence dans le passé, pour s’assurer qu’ils soient couverts en cas de blessures potentielles, gardant Friedman et Noah Juulsen comme septième et huitième défenseurs de l’équipe.

Au lieu de cela, Friedman a été renoncé avec l’intention de l’affecter aux Canucks d’Abbotsford dans la AHL.

C’est une décision surprenante, mais logique pour plusieurs raisons.

La première est qu’il y a de fortes chances qu’un joueur obtienne une dérogation lorsqu’il est renoncé après la date limite de la liste. Chaque équipe de la LNH a ses alignements définis, bon nombre d’entre eux se situant juste au plafond salarial, sans possibilité d’ajouter un autre joueur. Réorganiser leur liste pour répondre à une demande de dérogation à ce stade serait beaucoup demander.

Si Friedman dégage et est affecté à la AHL, cela donne aux Canucks une place libre sur la liste au cas où ils voudraient appeler un joueur comme Arshdeep Bains ou Phil Di Giuseppe avant le match d’ouverture à domicile de mercredi. Le directeur général Patrik Allvin avait fortement laissé entendre que Bains pourrait être rappelé cette semaine lorsque la liste de lundi a été annoncée.

Alternativement, les Canucks pourraient garder 22 joueurs sur leur liste et utiliser l’espace de plafond supplémentaire résultant de la renonciation à Friedman pour accumuler un peu plus d’espace de plafond pendant quelques jours avant de partir en voyage, auquel cas ils voudront probablement avoir 23 joueurs pour couvrir les bosses et les bleus sur la route.

Les équipes utilisent généralement des joueurs exemptés de dérogation pour effectuer ce type de gymnastique de casquette, mais les Canucks n’ont que deux joueurs qui n’ont pas besoin de dérogation sur leur alignement – Aatu Räty et Arturs Silovs – et l’un d’eux est probablement le gardien de but partant de l’équipe pour leur match d’ouverture à domicile.

Obtenir un joueur comme Friedman grâce aux dérogations leur permettra maintenant de jongler entre la LNH et la AHL pendant un petit moment, accumulant ainsi un espace de plafond supplémentaire tout le temps. Un joueur n’a pas besoin de faire une nouvelle dérogation avant d’avoir passé 10 matchs ou 30 matchs cumulatifs sur l’alignement de la LNH.

Alors que les Canucks évitent le LTIR pour commencer la saison, les fans devraient s’attendre à ce type de mouvements mineurs d’alignement tout au long de la saison, alors que l’équipe de direction cherche à créer autant d’espace que possible tout au long de la saison. Théoriquement, cela devrait leur permettre de réaliser un ajout majeur au plus tard à la date limite des échanges.