Pourquoi les Canucks ont reconduit Höglander pour une prolongation de contrat de 3 ans

Le directeur général des Canucks de Vancouver, Patrik Allvin, ne croit clairement pas à l’importance de prendre congé le dimanche.

Après avoir effectué un échange soigné et libérateur avec l’Avalanche du Colorado dans la matinée, Allvin a terminé son dimanche en signant à nouveau Nils Höglander dans l’après-midi.

Le contrat de Höglander, qui entrera en vigueur la saison prochaine, est d’une durée de trois ans avec une valeur annuelle moyenne (AAV) de 3 millions de dollars, ce qui sera également son plafond.

Höglander vient de connaître une année de carrière au cours de laquelle il a marqué 24 buts, tous à 5 contre 5. Compte tenu de son temps de jeu limité, cela signifiait qu’Höglander marquait à un rythme d’élite : seuls deux joueurs avaient un taux de buts plus élevé toutes les 60 minutes à 5 contre 5 : Auston Matthews et Zach Hyman.

Dans le même temps, Höglander avait un pourcentage de tirs considérablement élevé, marquant sur 20,0 % de ses tirs, soit plus du double de son pourcentage de tir en carrière avant la saison dernière. Il est probable que son pourcentage de tirs régresse au cours de la saison à venir, ce qui entraînera une baisse du taux de buts.

Dans cette optique, les Canucks prennent un risque calculé avec son prochain contrat. Ils parient que même si son pourcentage de tir diminue, le reste de son jeu progressera et lui fera gagner 3 millions de dollars dans les années à venir.

Cela semble être un pari solide. Höglander a joué en moyenne un peu plus de 12 minutes par match la saison dernière, avec un temps négligeable en avantage numérique. Il a commencé la saison sur le quatrième trio et même lorsqu’il a été élevé pour patiner avec Elias Pettersson, il a quand même joué un nombre limité de minutes.

Si Höglander obtient plus de minutes cette saison, y compris du temps sur la deuxième unité en avantage numérique, il y a de fortes chances qu’il puisse encore atteindre 20 buts même si son pourcentage de tirs régresse. En plus de cela, Höglander a fait des progrès significatifs dans son jeu à double sens et a gagné plus de confiance de la part de l’entraîneur-chef Rick Tocchet, ce qui lui permet d’avoir plus d’impact sur le jeu en dehors de son score.

Jusqu’à présent au camp d’entraînement et en pré-saison, Höglander a patiné sur le troisième trio à la place habituelle de Dakota Joshua, mais il y a de fortes chances qu’il finisse par jouer à nouveau avec Pettersson cette saison, cette fois avec Jake DeBrusk de l’autre côté. aile. C’est une position privilégiée pour marquer des points et il est possible qu’il réalise à nouveau une année de carrière.

D’un autre côté, lorsque Joshua reviendra dans l’alignement, Höglander pourrait à nouveau être relégué au quatrième trio. Ce sera un quatrième trio meilleur que la moyenne, mais il lui sera toujours difficile de marquer dans ce genre de rôle en profondeur. C’est là que réside le risque.

Si Höglander s’avère être un attaquant légitime parmi les six premiers, son plafond de 3 millions de dollars ressemblera à une bonne affaire. C’est pourquoi les Canucks ont signé cet accord maintenant après qu’Höglander n’ait connu qu’une seule bonne saison. Si les Canucks avaient attendu la prochaine intersaison pour prolonger Höglander, il aurait eu l’occasion de prouver qu’une bonne saison n’était pas un hasard, ce qui lui donnerait beaucoup de poids dans les négociations contractuelles, surtout si elles étaient soumises à l’arbitrage.

Bien entendu, Höglander pourrait plutôt se retrouver sur la troisième ligne. Pour un attaquant de troisième ligne, 3 millions de dollars, c’est à peu près ce qu’il faut. La seule raison pour laquelle cette prolongation de contrat ne fonctionnera pas est si Höglander finit par être l’attaquant de quatrième ligne qu’il devait débuter la saison dernière ou s’il perd la confiance de Tocchet et se retrouve exclu de l’alignement. Gardons à l’esprit qu’Höglander n’est qu’à un an de passer la majeure partie de la saison dans la AHL.

Du point de vue de Höglander, il bénéficie d’une certaine sécurité en tant que joueur de 23 ans qui vient tout juste de s’imposer comme joueur à temps plein dans la LNH. Cela lui donne un certain niveau de confort avant cette saison, car ses performances cette année ne feront pas nécessairement ou défaire sa carrière. Au lieu de cela, il peut se concentrer uniquement sur ce qui se passe sur la glace.

Ironiquement, avoir ce niveau de confort l’aidera probablement à se détendre et à performer suffisamment cette saison pour donner l’impression qu’il aurait dû attendre pour signer à nouveau un accord plus cher lors de la prochaine intersaison.