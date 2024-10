Pourquoi les Canucks appellent Erik Brannstrom maintenant

Avec Aatu Räty envoyé dans la AHL, les Canucks auraient appelé le défenseur Erik Brännström.

Mercredi, les Canucks de Vancouver ont envoyé Aatu Räty aux Canucks d’Abbotsford dans la AHL.

C’est une décision qui a probablement moins à voir avec Räty lui-même qu’avec la gestion du roster. Bien que Räty n’ait pas été aussi bon au début de la saison régulière qu’il l’était lors de la pré-saison, lorsqu’il a remporté une place dans l’alignement des Canucks, il n’a pas été si mauvais non plus.

Dans le même temps, Räty a joué en moyenne moins de dix minutes par match sur la glace. L’entraîneur-chef Rick Tocchet souhaite probablement essayer d’autres combinaisons de lignes après avoir perdu les trois premiers matchs de la saison, ce qui pourrait signifier une bonne égratignure pour Räty. À ce stade, il vaudrait mieux que Räty obtienne à nouveau de grosses minutes dans la AHL pour retrouver son mojo.

Tout cela est un corollaire de la véritable raison pour laquelle Räty est renvoyé ; les Canucks appellent Erik Brännström.

Les rapports indiquent qu’Erik Brännström sera appelé

Selon les rapports d’Irfaan Gaffar et de Rick Dhaliwal, les Canucks appellent Brännstrom d’Abbotsford pour se joindre à l’équipe avant le match de jeudi contre les Panthers de la Floride. Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement appelé, cela a probablement à voir avec les manigances d’accumulation du plafond salarial : chaque jour où l’équipe est sous le plafond salarial, elle accumule de l’espace qui peut être utilisé plus tard dans la saison, donc une journée avec 22 joueurs. sur la liste au lieu de 23 est bénéfique.

En supposant que les Canucks appellent officiellement Brännström jeudi, il pourrait faire partie de l’alignement des Canucks contre les Panthers, mais il est également possible qu’il s’entraîne d’abord avec l’équipe avant d’être inséré dans l’alignement.

Les Canucks ont échangé contre Brännström dans le cadre d’un accord principalement conçu pour libérer de l’espace. Ils ont envoyé Tucker Poolman et un choix de quatrième ronde à l’Avalanche du Colorado pour dégager 2 millions de dollars du plafond de 2,5 millions de dollars de Poolman et ont reçu Brännström en retour, le plaçant immédiatement en dérogation pour l’affecter à la AHL.

Les Canucks auraient pu garder Brännström après avoir échangé pour lui plutôt que de risquer qu’il soit réclamé au ballottage – ils ont de toute façon renoncé à Mark Friedman deux jours plus tard – mais cela a fonctionné. Brännström a obtenu des dérogations et était toujours disponible, une semaine après le début de la saison, pour être rappelé.

Alors pourquoi Brännström est-il appelé maintenant ?

Les défenseurs des Canucks ont eu du mal à déplacer la rondelle sur la glace

La réponse simple est que les Canucks n’ont pas été assez bons pour commencer la saison 2024-25, perdant leurs trois premiers matchs tout en se faisant surclasser 7 contre 4 à 5 contre 5 et 12 contre 8 au total. situations. Il est encore tôt, il n’y a donc pas lieu de paniquer, mais les Canucks doivent se remettre sur les rails avant que cette séquence de défaites ne devienne incontrôlable.

Lorsqu’une équipe est en difficulté comme les Canucks, c’est généralement à ce moment-là qu’elle commence à bricoler l’alignement et à chercher une solution. Il est tout à fait logique d’appeler le joueur de l’alignement de la AHL ayant le plus d’expérience dans la LNH pour voir s’il peut aider.

La réponse la plus compliquée réside dans la manière dont les Canucks n’ont pas été assez bons.

À l’approche du camp d’entraînement, Tocchet souhaitait inculquer un système offensif plus agressif. L’accent était mis sur un style de jeu plus rapide et plus risqué, qui permettrait de mieux tirer parti des opportunités de transition et de créer plus d’occasions lors de la course. Les exercices de l’équipe se sont concentrés sur des évasions rapides, des regroupements rapides en zone neutre et sur la défense qui saute dans la course.

L’étude approfondie de Tocchet sur les systèmes des Canucks pendant l’intersaison l’a convaincu qu’il était nécessaire de devenir plus dangereux en transition pour que les Canucks puissent passer à l’étape suivante après que leur attaque se soit tarie en séries éliminatoires.

Le problème, c’est que les Canucks n’ont peut-être pas le corps défensif nécessaire pour jouer ce style.

Au-delà de la meilleure paire composée de Quinn Hughes et Filip Hronek, les Canucks manquent de défenseurs capables de déplacer la rondelle à l’arrière. Au cours de la dernière intersaison, ils se sont plutôt concentrés sur la taille, en signant à nouveau Tyler Myers pour un contrat de trois ans et en ajoutant Derek Forbort et Vincent Desharnais en agence libre.

Avec Carson Soucy et le septième défenseur Noah Juulsen, cela représente beaucoup de taille sur la ligne bleue, mais pas beaucoup de capacité à faire passer la rondelle sur la glace.

Cela s’est manifesté sur la glace pour commencer la saison. Hughes et Hronek ont ​​contrôlé le jeu, faisant passer la rondelle sur la glace avec aplomb, conduisant à un pourcentage de buts attendus (xGF%) de 67,2 % pour Hughes et de 62,4 % pour Hronek à 5 contre 5. En d’autres termes, les Canucks ont largement surpassé leurs adversaires avec ce duo sur la glace.

Tous les autres défenseurs des Canucks ont un taux de xGF inférieur à 50 %, ce qui signifie que les Canucks ont été dominés avec eux sur la glace à 5 contre 5. Myers et Soucy ont particulièrement eu du mal à moins de 40 % tout en étant fréquemment utilisés dans un rôle de match-up, mais Desharnais et Forbort, protégés, n’ont pas été beaucoup mieux.

L’une des principales causes de leurs difficultés est leur incapacité à déplacer la rondelle sur la glace. Entre Erik Brännström.

La transition de la rondelle vers la glace est le pain et le beurre de Brännstrom

Brännström a quelques faiblesses importantes en tant que joueur, mais sa plus grande force réside dans son jeu de transition. Cette capacité a brillé lors de ses deux matchs dans la AHL avec les Canucks d’Abbotsford, alors qu’il dansait à plusieurs reprises sur la glace avec son patinage et son maniement de la rondelle.

Sa capacité à faire pencher la glace en faveur de son équipe a fait une différence majeure pour Abbotsford. Ils ont marqué sept buts jusqu’à présent cette saison ; Brännström a été sur la glace pour cinq de ces sept buts et a lui-même contribué à trois d’entre eux, tout en totalisant sept tirs au but.

Cette capacité à faire la transition avec la rondelle n’a jamais été remise en question pour Brännström, qui a prouvé qu’il pouvait déplacer la rondelle sur la glace au niveau de la LNH. Au cours des deux dernières saisons avec les Sénateurs d’Ottawa, Brännström a mené tous les défenseurs des Sénateurs avec un xGF% de 54,1 % à 5 contre 5. Que ce soit avec ses patins ou ses passes, Brännström est un efficace lanceur de rondelle.

Il se trouve que c’est la première chose dont les Canucks ont besoin en ce moment : un défenseur autre que Hughes et Hronek qui peut déplacer la rondelle.

Le problème pour Brännström – la raison pour laquelle il a signé pour moins d’un million de dollars, était disponible dans un échange et n’a pas été réclamé au ballottage – est du côté défensif du jeu. Le gros inconvénient de ses excellentes statistiques sous-jacentes avec les Sénateurs est qu’ils sont arrivés dans un rôle de troisième paire fortement protégé.

Mais voici le problème : la défense des Canucks a déjà du mal dans la zone défensive.

Les Canucks n’ont rien à perdre défensivement

Le match de mardi contre le Lightning de Tampa Bay a vu les Canucks céder des buts suite à des erreurs défensives majeures de Juulsen, Soucy et Myers. Desharnais est en bonne santé depuis deux matchs après une terrible performance aux côtés de Forbort lors du match d’ouverture de la saison.

À ce stade, les Canucks n’auraient pas grand-chose à perdre défensivement en échangeant Brännström. Même s’il n’est pas meilleur défensivement, il apporte au moins le jeu de transition qui pourrait aider à compenser les erreurs défensives qu’il commet. Lorsque des joueurs comme Juulsen et Desharnais commettent des erreurs défensives, que peuvent-ils faire pour les rattraper ?

Pour ce que ça vaut, Brännström n’a été sur la glace que pour un des sept buts contre les Canucks d’Abbotsford en deux matchs et cela s’est produit sur un jeu où il avait perdu son bâton et essayait de défendre un 3 contre 2 sans un. Même là, ce n’est pas son homme qui a marqué.

On a beaucoup parlé de la structure défensive de Rick Tocchet et de la façon dont elle a aidé des défenseurs comme Tyler Myers à devenir plus forts dans leur propre camp. C’était même une des raisons avancées pour signer Desharnais.

«On sentait qu’il y avait encore plus de potentiel», a déclaré le directeur général Patrik Allvin de Desharnais. « Il n’est plus dans la ligue depuis longtemps. Je pense qu’avec les entraîneurs que j’ai ici, Adam Foote et Sergei Gonchar, je crois qu’ils peuvent l’aider à passer au niveau supérieur.

Le président des opérations hockey, Jim Rutherford, a même déclaré publiquement que n’importe quel défenseur ferait l’affaire s’il avait la bonne structure défensive.

« Si nous jouions dans une structure vraiment solide, cela faciliterait le jeu de notre défense et peu importe qui était sur notre défense », a déclaré Rutherford dans une critique pointue de l’entraîneur de l’époque, Bruce Boudreau.

Si tel est le cas, pourquoi ne pas appliquer la même réflexion à Brännström, qui apporte une dimension offensive supplémentaire à son jeu que quelqu’un comme Desharnais n’a tout simplement pas. Si une structure et un encadrement adéquats peuvent permettre à Brännström de jouer plus facilement en défense, pourquoi ne pas lui donner une chance ?

L’appel de Brännstrom aide à résoudre l’impasse sur la ligne bleue d’Abbotsford

Enfin, il y a un autre avantage supplémentaire à appeler Brännström d’Abbotsford : cela libère une place dans l’alignement.

Les Canucks d’Abbotsford comptent 11 défenseurs sur l’alignement avec Brännström et ont habillé sept défenseurs pour chacun de leurs deux premiers matchs. Le vétéran Christian Wolanin n’a même pas encore participé à un match, tout comme Akito Hirose, Christian Felton ou la signature de la AHL Layton Ahac.

En plus de cela, l’espoir Kirill Kudryavtsev s’est habillé comme le septième défenseur et a réalisé une performance admirable en quelques minutes, mais ce n’est pas une situation de développement idéale.

Rappeler Brännström libère une place sur le côté gauche, permettant potentiellement à Wolanin de revenir dans l’alignement ou donnant l’opportunité à Kudryavtsev de jouer plus de minutes. La simple vérité est que les Canucks ont beaucoup trop de défenseurs à Abbotsford et en appeler un pour se présenter avec huit défenseurs dans l’alignement de la LNH est tout à fait logique.

L’avantage de Brännström par rapport à Friedman est qu’il donne aux Canucks plus de polyvalence chez leurs septième et huitième défenseurs, non seulement avec un défenseur gaucher et un défenseur droitier, mais en termes de style de jeu.