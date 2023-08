Pourquoi les Canadiens sont toujours en attente, malgré l’essor du service client automatisé

Trent Ryland a récemment passé des heures au téléphone avec WestJet, essayant de régler un problème avec le vol d’un membre de la famille entre l’Alberta et Terre-Neuve.

Bien que son problème ait finalement été résolu, il dit que l’expérience, qui impliquait plusieurs agents du service client et des appels, était frustrante – et n’était pas unique à cette compagnie aérienne. Il dit qu’il a également eu du mal à atteindre les entreprises de télécommunications.

« Ils essaient d’abord de vous mettre sur un bot, puis vous appuyez sur différents numéros pour essayer de joindre une personne réelle à qui parler », a-t-il déclaré.

Les experts du secteur affirment que les options de service client de plus en plus courantes et automatisées, telles que les chatbots et les sites Web d’assistance, sont conçues pour rendre l’obtention d’aide plus efficace. Mais ces nouveaux outils, bien qu’ils s’améliorent, n’éliminent pas les files d’attente téléphoniques – pour diverses raisons.

Les statistiques nationales sont rares, mais le fait d’être en attente continue de frustrer de nombreux Canadiens, qu’ils attendent de joindre le 911 ou un fournisseur d’assurance.

« Être en attente pendant 14 heures est ridicule », a déclaré Magda Grzeszczuk, une résidente d’Edmonton qui a eu du mal à joindre WestJet en mai.

Automatisation et externalisation

Un rapport récent de la société d’études de marché IBISWorld a révélé que l’industrie du télémarketing et des centres d’appels au Canada s’est tournée vers la technologie de réponse vocale interactive (RVI) pour réduire les coûts salariaux. IVR est un système automatisé qui répond aux invites vocales ou du clavier des utilisateurs.

Dans le même temps, les grandes entreprises ont réduit leurs opérations nationales pour externaliser des emplois vers des pays à bas salaires.

« Tout est une question d’économies de coûts », a déclaré Jeff Gallino, directeur technique et fondateur de la société d’analyse d’appels CallMiner.

Il dit que les temps d’attente auxquels les appelants sont censés s’attendre sont souvent délibérément élevés afin que les entreprises puissent ravir les appelants lorsque les agents décrochent plus tôt, tout en les encourageant à se connecter à la place.

« Presque toute la musique » d’attente « maintenant n’est qu’une invitation à essayer la chaîne numérique », a-t-il déclaré.

Le rapport d’IBISWorld indique qu’à mesure que la technologie continue de s’améliorer, les centres d’appels pourraient être contraints d’évoluer vers un format basé sur Internet, « ouvrant la voie aux industries de contact client au sens large, tout en étant un signe avant-coureur du déclin ultérieur de cette industrie ».

Gallino dit que l’IVR est devenu omniprésent dans l’industrie il y a cinq ou six ans, mais l’intelligence artificielle, qui peut générer de nouvelles réponses aux clients en fonction de leurs invites, est entrée en scène l’année dernière.

Les appels téléphoniques constituent toujours la majorité des demandes des clients, a-t-il déclaré, mais le côté numérique « se développe beaucoup, beaucoup plus rapidement ».

« Les gens veulent parler à quelqu’un »

Milena Santoro, formatrice en commerce au Northern Alberta Institute of Technology à Edmonton, affirme que les outils automatisés peuvent être utiles pour des problèmes simples ou des questions fréquemment posées, mais qu’ils ne vont pas très loin.

« Les gens veulent parler à quelqu’un. Ils veulent une réponse. Ils veulent être entendus », a-t-elle déclaré.

Lorsque les consommateurs appellent une entreprise ou une organisation, ils peuvent contacter un agent du service client interne ou une société tierce qui répond aux appels en leur nom. Selon IBISWorld, l’entreprise américaine Concentrix est un acteur majeur de l’industrie, avec une part de marché d’environ 25 % et 13 succursales au Canada. Une autre société américaine, TTEC Holdings, gère quatre centres clients canadiens, qui desservent des clients nationaux et internationaux.

Milena Santoro, enseignante en commerce, enseigne aux étudiants l’importance d’un bon service à la clientèle. Elle dit que les nouvelles technologies peuvent résoudre certains problèmes, mais les gens veulent l’aide des humains. (Terry Reith/CBC)

Changement d’emploi des travailleurs

Sean O’Brady, professeur adjoint à la Degroote School of Business de l’Université McMaster à Hamilton, a étudié cette industrie au moyen d’entrevues et d’enquêtes auprès de travailleurs et de gestionnaires de centres d’appels de télécommunications, pour la plupart syndiqués.

Il dit que l’essor des outils automatisés frustre également les travailleurs des centres d’appels, car ils ont désormais affaire à des clients plus en colère dont les problèmes complexes ne peuvent pas être résolus facilement en ligne.

L’externalisation complique davantage les choses, dit-il, si les agents à l’étranger font des erreurs et que les travailleurs canadiens doivent les réparer. De nombreuses entreprises exigent également que les agents s’en tiennent aux scripts, ce qui normalise l’expérience client mais peut ne pas aboutir à la solution la plus rapide, a-t-il déclaré.

« Les clients pourraient penser, eh bien, mon agent est stupide – ils continuent de proposer toutes ces solutions dont je sais tout de suite qu’elles ne seront pas les solutions car elles n’ont pas beaucoup de sens – mais ils doivent suivre les protocoles », a-t-il déclaré. a dit.

Bien que lui et ses collègues ne disposent pas de statistiques sur la main-d’œuvre des entreprises, il dit que les travailleurs expriment leur peur pour leur emploi alors qu’ils voient les centres d’appels diminuer, en grande partie par attrition.

Linda Osip, directrice exécutive de l’Association canadienne de gestion des appels, dit que certains membres de l’association s’inquiétaient auparavant du remplacement de leur emploi par l’intelligence artificielle, mais en sont venus à la considérer comme un outil utile.

Sean O’Brady, professeur adjoint à la DeGroote School of Business de l’Université McMaster, fait partie d’une équipe qui étudie les centres d’appels. (Soumis par Sean O’Brady)

Elle dit que les longs délais d’attente ne sont pas courants pour les petites et moyennes entreprises qu’elle représente – des entreprises embauchées pour répondre aux lignes téléphoniques du 911, des cabinets médicaux et des entreprises de métiers.

Bien que le nombre de centres d’appels au Canada ait diminué au fil du temps, elle dit que c’est à cause des acquisitions, et non de la baisse de la demande d’agents.

Osip dit qu’elle ne pouvait pas parler au nom de grandes entreprises ou organisations qui ont des agents de service client internes.

Appels de l’ARC chronomètrent

Selon l’Agence du revenu du Canada, le volume total d’appels a bondi au cours de la première année de la pandémie, puis s’est stabilisé.

Mais au cours des dernières années, la durée moyenne des appels est passée d’environ huit minutes avant la pandémie à plus de 16 minutes au cours du dernier exercice. La porte-parole de l’ARC, Nina Ioussoupova, a déclaré que cela était dû à de nombreux facteurs, notamment la complexité des problèmes des appelants et une diligence supplémentaire pour authentifier l’identité des appelants.

En plus d’embaucher plus de personnel temporaire, elle a déclaré que le gouvernement avait élargi ses offres en ligne, y compris un pilote de chat bot.

Selon Gallino, sur la base de sa clientèle d’entreprises principalement en Amérique du Nord, les chatbots et autres outils numériques ne résolvent actuellement qu’un petit pourcentage des problèmes des clients, mais cela va probablement changer.

En attendant, il prédit que les clients continueront d’attendre au téléphone plus longtemps qu’ils ne le souhaiteraient.

Ceux qui en ont marre devraient le dire, dit-il.

« Chaque entreprise vous fait une offre pour une enquête et personne ne la prend », a-t-il déclaré.

Parce que le pourcentage de personnes qui répondent aux sondages est si faible, dit-il, les entreprises accordent beaucoup d’attention aux quelques réponses qu’elles reçoivent.