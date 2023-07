Pourquoi les camping-cars ont-ils ces vilains swoops ?

Vous l’avez vu sur l’autoroute : un camping-car géant, qui passe lourdement avec son extérieur totalement couvert de bruissements et de descentes. Ces lignes de peinture élancées semblent orner les côtés de chaque véhicule récréatif et, pendant des décennies, elles ont défini l’esthétique du VR. Mais d’où viennent-ils ?

Dans cette vidéo, la productrice Estelle Caswell se rend à Elkhart, dans l’Indiana, la capitale mondiale de la production de véhicules récréatifs, pour enquêter sur la raison pour laquelle ces swoops sont partout et s’ils sont là pour rester. Pendant son séjour, elle explore le musée et la bibliothèque d’histoire des VR d’Elkhart et parle aux concepteurs de VR qui aiment et détestent les swoops.

Les fabricants de VR seront-ils obligés de changer leur look infâme pour plaire aux jeunes générations obsédées par l’esthétique propre ? Ou sommes-nous coincés avec ce look pour les 20 prochaines années ? Regardez la vidéo pour le savoir.

Cette vidéo est la première de cinq de notre mini-série sur le design de voyage. Connectez-vous la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube pour découvrir pourquoi les voyages en train ont mauvaise réputation aux États-Unis.