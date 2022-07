Pourquoi les campagnes syndicales réussissent

Après des décennies de baisse de l’adhésion syndicale, le travail organisé pourrait être sur le point de résurgence aux États-Unis. Les employés à la recherche de meilleures conditions de travail et d’un salaire plus élevé ont récemment organisé des syndicats chez Starbucks, Amazon, Apple et ailleurs. Les candidatures aux élections syndicales de cette année sont sur le point d’atteindre leur niveau le plus élevé depuis une décennie. J’ai demandé à Noam Scheiber, qui couvre les travailleurs et les questions de travail pour le Times, ce qui se cache derrière la dernière vague d’activités syndicales.

Ian : Vous avez récemment profilé Jaz Brisack, un boursier Rhodes et barista qui a aidé à organiser un syndicat dans un Starbucks à Buffalo, le premier dans un magasin appartenant à l’entreprise depuis des décennies. Pourquoi a-t-elle voulu y travailler ?

Noam : Le Jaz est issu d’une tradition. Nous l’avons vu pendant la Dépression; les gens avec des politiques radicales prenant des emplois avec l’intention explicite d’organiser les travailleurs. Le terme pour cela est “salage”, comme l’assaisonnement. La pratique a eu un succès limité au cours des dernières décennies, mais nous assistons à un renouveau plus large, et Jaz en fait partie. Plusieurs sels ont obtenu des emplois chez Amazon et ont aidé à organiser une installation à Staten Island. Des universitaires comme Barry Eidlin et Mie Inouye ont beaucoup écrit à ce sujet.