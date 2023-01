Pourquoi les bus scolaires sont-ils de couleur jaune ? Connaître les faits

Vous avez dû remarquer de nombreux véhicules de couleurs différentes sur la route. Mais avez-vous remarqué que la plupart des bus scolaires sont jaunes ? Laissez-nous le décoder pour vous aujourd’hui. Selon le site Web How Stuff Works, la couleur jaune des autobus scolaires est originaire d’Amérique. Dans les années 1930, Frank Cyr, professeur au Teachers College de l’Université Columbia, a commencé à enquêter sur les véhicules scolaires du pays. Il a déclaré au New York Times que jusque-là, il n’y avait pas de normes spécifiques pour décider de la conception des véhicules scolaires, en particulier des bus.

Il a ensuite organisé une réunion spéciale pour la sécurité des écoliers américains, à laquelle ont participé d’éminents enseignants, des responsables des transports, des fabricants d’autobus et d’autres personnes de tout le pays. La couleur du bus a été choisie par eux ensemble. Il a mis des couleurs sur le mur de la salle de conférence et a demandé aux gens d’en choisir une. Le jaune et l’orange ont été choisis collectivement par tout le monde. Puis la majorité a choisi le jaune, devenu depuis la couleur des bus scolaires.

Plus tard, les scientifiques ont ajouté que la couleur jaune est facilement visible par les humains. Il a la meilleure visibilité possible. Cela est dû à la présence de cellules photoréceptrices en forme de cône dans les yeux humains. Les yeux ont trois types de cônes qui permettent de distinguer le rouge, le vert et le bleu. La lumière jaune est plus facile à voir car elle affecte à la fois les cellules rouges et vertes.

