Pourquoi les Bucks ont licencié Adrian Griffin et pourquoi Doc Rivers pourrait être leur prochain entraîneur-chef

La décision des Milwaukee Bucks de licencier mardi l’entraîneur-chef de première année Adrian Griffin n’a pas été une décision du jour au lendemain.

Cela est né de mois de jeu décevant, avec des inquiétudes internes grandissantes concernant le déclin sévère de leur défense autrefois élite, l’utilisation imparfaite du nouveau venu Damian Lillard aux côtés de la pièce maîtresse de la franchise Giannis Antetokounmpo et une crainte généralisée que ce groupe, qui était largement attendu se battre pour un titre, risquaient d’échouer s’ils tenaient bon. Dès le tournoi In-Season en décembre, lorsque les Bucks ont perdu contre les Pacers à Las Vegas et que le scepticisme interne s’est accru quant à la capacité de Griffin à diriger ce groupe, il y avait des signes forts qu’un changement était à venir.

Des sources de la Ligue affirment que Doc Rivers, qui a signé comme analyste ESPN après avoir été licencié par les 76ers de Philadelphie en mai 2023, a commencé à servir de consultant informel auprès de Griffin à la demande des Bucks. Un mois plus tard, plusieurs sources informées du dossier indiquent désormais que Rivers est le leader sérieux pour le poste désormais vacant et le choix préféré des principales parties prenantes.

Doc Rivers, qui en est à son deuxième passage en tant que diffuseur ESPN, a remporté un titre NBA avec les Celtics en 2008 et les a entraînés jusqu’à une apparition en finale en 2010. (Andrew D. Bernstein / NBAE via Getty Images)

Les Bucks ont entamé des discussions avec Rivers pour devenir le nouvel entraîneur-chef de la franchise, ont indiqué des sources de la ligue. L’entraîneur adjoint des Warriors, Kenny Atkinson, qui était finaliste derrière Griffin dans la recherche d’entraîneur-chef des Bucks l’année dernière, est également candidat pour le poste si l’équipe ne parvient pas à conclure un accord avec Rivers.

Les ennuis sont survenus en début de saison pour Griffin, l’homme de 49 ans qui a passé les 15 dernières saisons en tant qu’assistant NBA pour cinq équipes différentes après une carrière de joueur NBA de neuf ans. Ses débuts peu propices ont d’abord attiré l’attention nationale lorsque l’entraîneur adjoint de première année Terry Stotts a décidé de démissionner le 19 octobre 2023, un jour avant la finale de pré-saison de l’équipe.

La décision de Stotts est motivée par une myriade de raisons, mais tous les problèmes sous-jacents semblent avoir atteint leur paroxysme à la suite d’une brève dispute verbale lors d’une fusillade à Oklahoma City le 17 octobre 2023, rapportée pour la première fois par L’Athlétisme.

Des sources de la Ligue disent que Stotts, qui a été l’entraîneur de Lillard à Portland pendant ses neuf premières saisons là-bas, et Griffin n’a jamais vraiment été d’accord sur son rôle et ses responsabilités en tant qu’assistant et le manque de respect ressenti par Stotts dans cette situation a servi de goutte d’eau pour lui. ce rôle à Milwaukee. Quelle que soit la raison pour laquelle Stotts s’est dirigé vers les sorties, l’idée que l’équipe d’entraîneurs de Griffin ait perdu sa voix la plus expérimentée était un revers incontestable.

Avec Stotts hors de vue et les Bucks toujours à la recherche de leur identité alors qu’ils se qualifiaient pour les demi-finales du tournoi en saison, les Bucks ont contacté Rivers pour servir de voix d’entraîneur vétéran pour aider Griffin à trouver une voie à suivre tout au long de la saison.

Alors que les Bucks avaient établi un bilan de 15-6 avant leur voyage à Las Vegas et se dirigeaient vers les demi-finales du tournoi en saison, la direction des Bucks a organisé une rencontre entre Griffin et Rivers, qui diffusait le tournoi en saison. jeux pour ESPN. Selon des sources de la ligue, l’organisation pensait que Rivers, entraîneur-chef de la NBA depuis 24 ans et champion NBA avec les Celtics en 2008, serait en mesure d’offrir à Griffin des conseils et des conseils sur la façon de gérer sa première saison NBA avec des attentes élevées et un calibre de championnat. équipe lors de leur session à Las Vegas.

Après la défaite décevante des Bucks contre les Pacers à Las Vegas, les Bucks ont remporté une séquence de sept victoires consécutives et ont semblé stabiliser le navire avec un solide road trip de quatre matchs aux alentours de Noël. Mais les problèmes ont réapparu une fois arrivé à la nouvelle année. En janvier, les Bucks ont un bilan de 6-5 et en interne, selon des sources de l’équipe, les joueurs ont commencé à remettre en question les plans de Griffin des deux côtés du terrain et la stratégie qui leur était présentée chaque soir.

Alors que les joueurs étaient prêts à être patients avec Griffin alors qu’il apprenait sur le tas en raison des vastes changements de personnel de l’équipe au début de la saison, leurs questions sont devenues plus importantes car l’équipe n’a pas réussi à montrer une croissance substantielle à mi-saison.

Selon des sources de l’équipe, les problèmes qui ont tourmenté les premiers mandats de Griffin allaient de la mise en place de plans solides aux deux extrémités du terrain pour que les Bucks réalisent leur potentiel de championnat à la communication réussie de sa vision à ses joueurs pour qu’ils l’exécutent sur le terrain. Mais en fin de compte, étant donné les enjeux élevés de cette époque des Bucks, l’inquiétude concernant la capacité de Griffin est devenue une question trop importante pour que la direction exécutive des Bucks puisse y résister plus longtemps.

Tout au long de la saison, les Bucks ont connu des difficultés défensives après avoir été l’une des meilleures équipes défensives de la ligue pendant cinq saisons consécutives sous la direction de l’ancien entraîneur Mike Budenholzer. Mardi matin, les Bucks se classaient au 22e rang en termes de défense, accordant 116,8 points pour 100 possessions, mais les frustrations concernant la défense de l’équipe avaient atteint un point d’ébullition après une défaite de 122-116 contre les Rockets de Houston le 6 janvier.

ALLER PLUS LOIN “Il n’y avait pas de fierté”: Giannis Antetokounmpo fustige la défense des Bucks après la défaite contre les Rockets

Après cette défaite, Antetokounmpo a passé sept minutes et demie à déplorer les problèmes défensifs des Bucks.

“Maintenant, défensivement, nous devons avoir un plan”, a déclaré Antetokounmpo. « Quelle est notre stratégie ? Allons-nous donner beaucoup de 3 ouverts ? Allons-nous les laisser entrer dans la peinture ? Quand ils entreront au poste, allons-nous rester avec les nôtres et jouer en tête-à-tête ? Quelle est notre stratégie ?

« En ce moment, nous donnons tout. Nous donnons tout. Nous donnons les 3. Nous effectuons des trajets en ligne droite. Nous laissons les gars jouer au poste et se mettre à l’aise. Nous donnons des rebonds offensifs.

Les frustrations ont continué le 17 janvier lorsque les Bucks ont subi une raclée de 40 points par les Cavaliers de Cleveland, sans Giannis Antetokounmpo en raison d’une contusion à l’épaule droite. Cette équipe des Bucks qui entrait dans la saison avec le splash du commerce Lillard avait commencé à couler. Il s’agissait de leur cinquième défaite en neuf matchs consécutifs, avec des défaites consécutives contre leur nouveau rival, les Indiana Pacers, après avoir commencé le mois et la défaite humiliante contre les Cavs n’a fait qu’empirer les choses.

Plus important encore, avec leur défense qui était un élément essentiel de leurs saisons de lutte pour le titre sous Budenholzer étant tombée au 22e rang du classement défensif dans le processus, ce match des Cavs était la dernière preuve que ces Bucks ne sont tout simplement pas aussi bons que beaucoup de gens l’espéraient. eux – y compris certains des principaux décideurs au sein des Bucks.

Avec une fiche de 30-13, les Bucks ne sont qu’à 3,5 matchs des Boston Celtics au deuxième rang de la Conférence Est. Mais près de trois ans après avoir remporté un titre pour la première fois depuis un demi-siècle, et avec Antetokounmpo montrant une fois de plus sa confiance dans leur franchise en signant une prolongation de trois ans d’une valeur de 186 millions de dollars cet été, un niveau plus élevé a depuis longtemps été se déroulant à Milwaukee. Gagner des matchs de saison régulière ne suffit pas.

En licenciant Budenholzer, l’entraîneur le plus victorieux de la NBA de 2018 à 2023, les Bucks ont clairement indiqué que Griffin devrait concourir pour les championnats. En embauchant Griffin, ils ont pris un risque calculé sur un entraîneur qui aurait inévitablement besoin de temps pour se développer en tant qu’entraîneur-chef. Mais les innombrables douleurs de croissance de Griffin ont clairement conduit à sa disparition. La défaite embarrassante contre les Cavs, à bien des égards, semble avoir été un tournant.

Avec le nouveau membre propriétaire des Bucks, Jimmy Haslam, dans le bâtiment, cela a servi de rappel frappant des questions auxquelles Griffin a eu du mal à répondre. Les Bucks, qui avaient passé tant de nuits à lutter pour trouver la synergie entre leur duo dynamique composé de Lillard et Antetokounmpo, semblaient perdus alors qu’ils essayaient de trouver comment construire une attaque offensive sans la pièce maîtresse de leur franchise.

Cela aurait pu être le moment idéal pour laisser libre cours à Lillard, pour qu’il puisse profiter du genre de liberté offensive à laquelle il était habitué pendant toutes ces années à Portland et qui a été tellement plus difficile à obtenir dans son expérience avec les Bucks. Au lieu de cela, après que les Cavs aient pris une avance de 22-2 au premier quart, Lillard a terminé avec seulement 17 points sur 7 tirs sur 20 pour aller avec cinq passes décisives et un moins-26. Khris Middleton, triple All-Star des Bucks qui a fait face à une période d’ajustement intimidante cette saison, a raté neuf tirs sur 10 et était à moins-40. La liste s’allonge à partir de là. Et même avec l’absence d’Antetokounmpo, c’était le genre de sortie qui nuisait sans aucun doute à la cause de Griffin. Alors que les victoires contre les modestes Detroit Pistons ont suivi samedi et lundi, la mauvaise performance de l’équipe lors des deux matchs n’a pas contribué à atténuer les troubles grandissants au sein de l’organisation.

Dans l’ensemble, les Bucks ont bien performé en attaque cette saison. Avec une moyenne de 124,2 points par match et 120,5 points pour 100 possessions, ils ont été la deuxième attaque la plus efficace et efficiente de la ligue derrière les Indiana Pacers. Mais même s’ils ont réussi à marquer, l’offensive elle-même a été quelque peu décousue car ils ont tenté de combiner les compétences offensives d’Antetokounmpo et de Lillard.

Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ont réalisé de gros chiffres, mais l’offensive n’a pas toujours cliqué. (Photo : Brian Sevald/NBAE via Getty Images)

En cours de route, selon des sources de la ligue, Lillard a passé une grande partie de cette saison à se débattre avec la façon dont les Bucks fonctionnent du côté offensif. Bien qu’il soit resté patient avec les entraîneurs et ses coéquipiers, l’organisation a exercé une pression inévitable sur Griffin pour tirer le meilleur parti du talent de Lillard d’une manière qui valide le choix de se séparer de Jrue Holiday, Grayson Allen et des trois premiers tours. pioches pour le faire atterrir.

Pour la saison, le taux d’utilisation de Lillard de 26,9 est non seulement bien inférieur à sa dernière saison à Portland (une note record en carrière de 33,1), mais bien inférieur au taux d’Antetokounmpo de 32,2 qui…