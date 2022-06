Pourquoi les boucles de montagnes russes ne forment pas un cercle parfait

Si vous avez déjà été sur des montagnes russes en boucle modernes, vous avez probablement vécu une expérience palpitante, sûre et surtout confortable. Mais ce n’était pas toujours le cas. Il y a un peu plus de 100 ans, les boucles étaient douloureuses, pas solides et beaucoup plus dangereuses qu’elles ne le sont aujourd’hui.

Entre les années 1840 et le début des années 1900, les boucles sur les montagnes russes étaient parfaitement circulaires, ce qui signifie que les cyclistes passaient d’une ligne assez droite à une courbe. Cette apparition rapide de la courbure a provoqué des pics de force G extrêmes qui ont secoué les passagers jusqu’au cœur.

Les premières montagnes russes en boucle en Amérique du Nord – le chemin de fer Flip Flap de Coney Island – pouvaient exercer jusqu’à 14 G sur une personne. Pour référence, les astronautes dans un lancement de vaisseau spatial font l’expérience des 3 G. Les pilotes de chasse avec un équipement et une formation très spéciaux peuvent gérer des 10 G pendant de courtes périodes. Quatorze G était (et est toujours) formidable.

Plus de gens ont payé pour regarder les autres monter ces premières montagnes russes plutôt que de monter eux-mêmes. Sans succès soutenu, la plupart des montagnes russes en boucle ont fermé au cours de leur première décennie d’exploitation.

Les sous-verres en boucle ne retrouveront le succès que dans les années 1970 avec une nouvelle forme de boucle, de nouveaux matériaux, beaucoup plus de voitures – et, heureusement, moins de G. Dans cette vidéo, nous décomposons toutes les avancées qui ont contribué à faire des montagnes russes en boucle le manège populaire qu’elles sont aujourd’hui.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur notre chaîne YouTube.