Pourquoi les bombes à fragmentation aideraient-elles l’Ukraine dans la guerre ?

Le président russe Vladimir Poutine a averti dimanche que Moscou disposait d’une « réserve suffisante » de ses propres armes à sous-munitions et a déclaré que Moscou se réservait le droit d’utiliser les armes controversées pour des « actions de tit-for-tat ». Kiev a reçu la semaine dernière un stock d’armes à sous-munitions, ou bombes à sous-munitions – des armes contenant plusieurs sous-munitions explosives, ou bombelettes, qui sont larguées sur une vaste zone – des États-Unis, mais Poutine a déclaré que Moscou était maintenant prêt à déployer les mêmes armes contre l’Ukraine. « La Russie dispose d’une réserve suffisante de divers types d’armes à sous-munitions, de divers types. Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas fait, nous ne les avons pas utilisés, et nous n’en avons pas eu un tel besoin, malgré une certaine pénurie de munitions à un certain point de Mais nous ne l’avons pas fait », a déclaré Poutine à l’émission « Moscou. Kremlin. Poutine » sur la chaîne de télévision Rossiya-1, selon des commentaires rapporté par l’agence de presse russe Tass. « Mais bien sûr, s’ils [cluster munitions] sont utilisés contre nous, nous nous réservons le droit d’agir au coup par coup », a déclaré le président. Il a déclaré que les États-Unis fournissaient des armes à sous-munitions à Kiev en raison de la pénurie générale d’obus en Ukraine, affirmant que « l’armée ukrainienne dépense jusqu’à 5 000 à 6 000 obus de calibre 155 mm par jour de combat, tandis que les États-Unis en produisent 15 000 par mois ». « Ils ont une pénurie, et l’Europe n’en a déjà pas assez [shells] », a déclaré Poutine, ajoutant » donc, ils n’ont rien trouvé de mieux que de proposer l’utilisation d’armes à sous-munitions « .

Bien qu’elles ne soient pas interdites par les États-Unis, la Russie ou l’Ukraine, les bombes à fragmentation sont interdites dans plus de 100 pays en vertu d’un pacte mondial, la Convention sur les armes à sous-munitions, en raison du danger qu’elles représentent pour les civils. Le Washington Post | Le Washington Post | Getty Images

La décision des États-Unis de fournir à l’Ukraine des armes à sous-munitions intervient alors que les stocks d’obus d’artillerie conventionnels de Kiev s’épuisent et qu’elle cherche à percer les défenses russes dans sa contre-offensive pour reprendre le territoire occupé par la Russie dans le sud et l’est du pays. Pourtant, la fourniture de telles armes est controversée. Bien qu’il ne soit pas interdit par les États-Unis, la Russie ou l’Ukraine, les bombes à fragmentation sont interdites dans plus de 100 pays en vertu d’un pacte mondial, la Convention sur les armes à sous-munitions, en raison du danger qu’elles représentent pour les civils. Les enfants sont considérés comme particulièrement exposés car les bombes peuvent ne pas exploser jusqu’à ce qu’elles soient ramassées plus tard, et sont facilement invisibles et piétinées. Les groupes de défense des droits de l’homme condamnent les armes et ont appelé à une interdiction complète de leur utilisation. Un certain nombre de partenaires internationaux de l’Ukraine ont hésité face à la décision américaine d’envoyer des bombes à fragmentation à Kiev, bien que la Russie et l’Ukraine aient déjà déployé des armes à sous-munitions depuis le début de la guerre en février 2022, selon le groupe de la société civile Cluster Munition Monitor, partenaire de l’ONU. L’ONU a appelé les parties belligérantes à cesser immédiatement toute utilisation d’armes à sous-munitions. Il a déploré leur utilisation, déclarant que « les armes à sous-munitions ne sont pas seulement dangereuses à court terme, mais posent de graves risques à long terme pour les communautés locales ». Jusqu’à 40% des armes à sous-munitions n’explosent pas à l’impact, selon l’ONU, ce qui permet « des décennies de détonations intermittentes ».

Désagréable, mais nécessaire ?

Les experts de la défense ont fait valoir que si l’utilisation de bombes à fragmentation est désagréable pour un certain nombre d’alliés ukrainiens de l’OTAN et de groupes de défense des droits de l’homme, la vérité inconfortable est qu’il est urgent de maximiser l’efficacité des tirs d’artillerie ukrainiens et d’alléger les munitions ukrainiennes et plus larges de l’OTAN. lacunes. Ils ajoutent que les armes à sous-munitions pourraient être un facteur critique pour déterminer l’issue du conflit. Cela est devenu de plus en plus saillant au milieu d’une contre-offensive en berne, les forces ukrainiennes faisant face à des kilomètres de fortifications défensives russes qui ont été construites dans les mois précédant la contre-offensive, et en attendant plus de matériel militaire de la part des alliés.

« Les armes à sous-munitions seraient utiles pour percer les tranchées russes, alors que la menace pour les civils est négligeable au milieu de la mise en place massive par la Russie de champs de mines non marqués », ont déclaré les analystes de la défense Jack Watling et Justin Bronk du groupe de réflexion du Royal United Services Institute (RUSI), dans un Analyse publiée la semaine dernière. « L’Ukraine mène actuellement une offensive majeure, cherchant à percer trois lignes successives de défenses russes pour libérer le territoire ukrainien occupé. Pour ce faire, l’AFU [Armed Forces of Ukraine] doivent se frayer un chemin à travers plus de 30 kilomètres de champs de mines complexes et non marqués, à travers des obstacles de chars et dans de vastes lignes de tranchées, couvertes par des drones, de l’artillerie et des hélicoptères russes. » Les progrès dans la contre-offensive sont « essentiels pour empêcher la Russie de prolonger indéfiniment le conflit », ont déclaré les analystes, ajoutant « par conséquent, il existe une corrélation directe entre permettre à l’Ukraine de réussir sur le champ de bataille maintenant et créer les conditions préalables nécessaires à une paix viable ». «

Une section de queue non explosée d’une fusée – qui semble contenir des bombes à fragmentation – lancée depuis un lance-roquettes multiple BM-30 Smerch, à Lysychansk le 11 avril 2022. Anatolii Stepanov | AFP | Getty Images

Pour briser la ligne de défense, ont déclaré Watling et Bronk, l’artillerie ukrainienne est « essentielle pour supprimer les tirs indirects et directs russes, permettant ainsi aux troupes ukrainiennes d’attaquer les tranchées russes ». Mais, a-t-il ajouté, Kiev déploie moins de pièces d’artillerie que l’armée russe et les stocks limités de munitions sont devenus « une contrainte majeure sur la durée pendant laquelle l’Ukraine peut maintenir un rythme élevé d’opérations ». Les États-Unis fournissent à l’Ukraine des cartouches de munitions conventionnelles améliorées à double usage (DPICM) conçues pour être tirées à partir de canons Howitzer de 155 millimètres. Watling et Bronk ont ​​déclaré que les DPICM pour les obusiers de 155 mm et les systèmes de lance-roquettes multiples « multiplient considérablement l’efficacité des tirs d’artillerie contre les troupes retranchées ».

Alors qu’un obus d’artillerie conventionnel a une très faible probabilité de tuer des troupes russes à moins qu’il n’atterrisse directement dans une tranchée (et même s’il atterrit dans une tranchée, un obus explosif ne répandra que des éclats d’obus dans le secteur de la tranchée dans la ligne de mire du point de détonation, notent les analystes) un obus DPICM répand 72 sous-munitions sur une zone importante, ayant un impact beaucoup plus meurtrier.

