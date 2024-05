Pourquoi les Black Keys ont-ils annulé leur tournée nord-américaine ? Le duo s’explique

Les Black Keys ont rompu leur silence après avoir annulé l’intégralité de leur prochaine tournée nord-américaine, expliquant aux fans une « expérience plus excitante et plus intime » que les arènes prévues.

EN SAVOIR PLUS: The Black Keys – Critique de « Ohio Players » : des rockers familiers avec l’aide de Noel Gallagher et Beck

Les fans ont été consternés d’apprendre en ligne ce week-end que la série de dates qui devaient débuter en septembre avait été annulée. Beaucoup sur Twitter/X spéculaient que cela était dû à la faible vente de billets.

Aujourd’hui, le duo rock composé de Dan Auerbach et Patrick Carney s’est tourné vers les réseaux sociaux pour dire à ses abonnés que la tournée « International Players » – en soutien au 12ème album « Ohio Players » – avait été abandonnée et replanifiée en faveur de salles de théâtre plus petites. comme présenté lors de leurs récentes dates européennes.

« Le groupe veut assurer à tout le monde que Dan et Patrick sont bel et bien vivants », commence leur déclaration.

« Suite à la récente série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe, y compris des arrêts dans des lieux emblématiques comme la Brixton Academy et le Zénith de Paris, nous avons décidé d’apporter quelques changements à l’étape nord-américaine de la tournée « International Players » qui nous permettront pour offrir une expérience tout aussi excitante et intime aux fans et au groupe, et annoncera prochainement une série de dates révisées.

Suite à la récente série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe, y compris des arrêts dans des lieux emblématiques comme la Brixton Academy et le Zénith de Paris, nous avons décidé d’apporter quelques changements à la partie nord-américaine de l’International Players Tour. – Les clés noires (@theblackkeys) 26 mai 2024

Tous ceux qui ont acheté des billets et/ou des VIP pour les dates initiales de la tournée seront entièrement remboursés – et lorsque les nouveaux projets seront annoncés, ils seront les premiers à pouvoir acheter des billets. – Les clés noires (@theblackkeys) 26 mai 2024

Merci de votre compréhension et excuses pour ce changement surprise… Nous sommes presque sûrs que tout le monde sera excité lorsque vous verrez ce que nous avons en tête, et nous avons hâte de voir tout le monde bientôt. – Les clés noires (@theblackkeys) 26 mai 2024

Ils ont poursuivi : « Tous ceux qui ont acheté des billets et/ou des VIP pour les dates initiales de la tournée seront entièrement remboursés – et lorsque les nouveaux projets seront annoncés, ils seront les premiers à pouvoir acheter des billets.

« Merci pour votre compréhension et nos excuses pour le changement surprise… Nous sommes presque sûrs que tout le monde sera excité lorsque vous verrez ce que nous avons en tête, et nous avons hâte de voir tout le monde bientôt. »

« Ohio Players », quant à lui, contenait des collaborations avec Noel Gallagher et Beck et comprenait les singles « Beautiful People (Stay High) », « I Forgot To Be Your Lover » et « Ce n’est nulle part ».

L’album a culminé au numéro 26 du classement Billboard américain et au numéro 13 au Royaume-Uni.

Dans une critique trois étoiles de l’album, NME a écrit : « On a l’impression qu’il s’agit d’une question d’impact plutôt que de profondeur, de regroupement d’éléments volants en un tout homogénéisé qui ressemble plus au ‘Dropout Boogie’ de l’année dernière qu’à n’importe lequel des singles de sept pouces qui ont été diffusés pendant le processus d’écriture. Les Black Keys ont peut-être une superbe collection de disques, mais « Ohio Players » est l’œuvre d’un groupe qui est peut-être trop doué pour être lui-même.