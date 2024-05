Pourquoi les Black Keys ont-ils annulé leur tournée ? Le groupe publie une déclaration

Le groupe veut assurer à tout le monde que Dan et Patrick sont bel et bien vivants.

Suite à la récente série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe, y compris des arrêts dans des lieux emblématiques comme la Brixton Academy et le Zénith de Paris, nous avons décidé d’apporter quelques changements à la partie nord-américaine de l’International Players Tour qui nous permettront d’offrir un une expérience tout aussi excitante et intime pour les fans et le groupe, et annoncera prochainement une série de dates révisées.