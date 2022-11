Pourquoi les billets de Taylor Swift et Bruce Springsteen seront plus chers

Des centaines de milliers de fans de Taylor Swift vérifieront de près leurs téléphones lundi soir, attendant de voir s’ils ont été choisis par le système de fans vérifiés de Ticketmaster pour acheter des billets pour la prochaine tournée du stade de la pop star et auteur-compositeur-interprète. Lorsque ces billets seront mis en vente plus tard dans la semaine, il faudra probablement quelques minutes avant qu’ils ne soient tous vendus.

La musique live a rugi aux États-Unis alors que la pandémie s’est estompée, et le refrain de la forte demande et du faible inventaire de billets est désormais devenu un thème commun pour les fans de musique, qui ont vu des annonces de tournée 2023 ces dernières semaines pour des actes allant de Blink-182 et Paramore à Bruce Springsteen et Chris Stapleton entraînent des ventes quasi instantanées lorsque les billets sont disponibles.

Cette demande extrême arrive alors que les fans dépensent plus d’argent que jamais pour aller à un concert, deux choses qui Divertissement national en direct la société mère de Ticketmaster, a récemment indiqué qu’elle ne déclinerait probablement pas de sitôt.

Les ventes de billets pour les concerts jusqu’au troisième trimestre de 2022 ont augmenté de 37% par rapport à 2019, et les ventes de billets pour les concerts qui doivent être joués en 2023 augmentent à deux chiffres par rapport à l’année précédente, a indiqué la société. Les fans ont dépensé en moyenne 20% de plus sur le site par rapport à 2019.

Joe Berchtold, président et directeur financier de Live Nation, a déclaré lors de l’appel sur les résultats du troisième trimestre de la société avec les analystes le 4 novembre que “c’est structurellement un niveau de dépenses que nous constatons actuellement de la part du consommateur”.

“Plus de VIP, plus de billets platine, faire parvenir cet argent à l’artiste. Et nous constatons une inélasticité relativement forte de la demande pour ces meilleurs billets”, a-t-il déclaré. “Les gens vont vers une qualité un peu plus élevée en termes d’alcool, certaines de nos offres de produits sont plus intéressantes pour que les gens prennent des produits à des prix plus élevés.”

“Tous ceux que nous pensons sont une continuation des tendances que nous avons vues au cours des dernières années et nous n’avons aucune raison de nous attendre à ce que ce soit différent à l’avenir”, a-t-il ajouté.

L’été dernier, les spectacles dans les stades d’acteurs comme Coldplay et les Red Hot Chili Peppers étaient parmi les plus demandés, avec plusieurs tournées vendant plus de 500 000 billets, poussant Live Nation à enregistrer sa plus haute fréquentation trimestrielle – plus de 44 millions de fans à travers 11 000 événements.

Berchtold a déclaré que les perspectives de Live Nation pour les visites de stades l’année prochaine – stimulées par Swift – seront “de loin le plus grand stade que nous ayons jamais eu”.

Mais avec des artistes de haut niveau comme Swift et Springsteen déjà réservés pour les stades au printemps et à l’été prochains et la possibilité que d’autres artistes comme Beyoncé et Rihanna partent également en tournée, cela poussera probablement d’autres artistes dans les années à venir. Cela signifie qu’il n’y aura probablement pas de fin à la forte demande de billets.

“La bonne nouvelle est que 22 va probablement être une année record, mais il n’y a qu’un nombre limité de vendredis et de samedis et les artistes sont assez intelligents sur la façon dont ils organisent leurs tournées et comment ils regardent le monde et trouvent leur bon positionnement”, Live Le PDG de Nation, Michael Rapino, a déclaré aux analystes. “Vous n’allez jamais avoir un tas de tournées le même week-end empilés. Cela signifie donc simplement que nous avons plus d’inventaire à répartir en 22, 23, et nous parlons de 24 maintenant. Donc, je dirais nous avons un arriéré qui doit encore fonctionner dans le système en 22, 23, qui seront des années incroyablement solides.”