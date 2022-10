Pourquoi les billets d’avion bon marché sont si difficiles à trouver cette année

Entre les pénuries de personnel, les retards d’avions et les horaires conservateurs des compagnies aériennes après des effondrements de voyages coûteux, les sièges disponibles sont limités. Les compagnies aériennes répercutent également la hausse des prix du carburant et d’autres coûts sur les clients, ce qui maintient les prix des billets à un niveau élevé. Mais les voyageurs, du moins jusqu’à présent, sont prêts à en payer le prix.

Les billets d’avion bon marché sont difficiles à trouver, et cela pourrait ne pas devenir beaucoup plus facile en 2023.

Les trois plus grandes compagnies aériennes américaines — Delta , Uni et Américain – chacun a déclaré des bénéfices et des revenus records pour le troisième quart. Ils s’attendent tous à rester rentables jusqu’à la fin de l’année, alors que les réservations et les dépenses en cartes de crédit comarquées se poursuivent.

On est loin du début de la pandémie de Covid lorsque les voyages se sont effondrés et que l’industrie se dirigeait vers des pertes record. Les compagnies aériennes ont été soutenues par 54 milliards de dollars d’aide des contribuables pour surmonter la crise et ont exhorté les travailleurs à prendre des rachats.

“La demande n’est pas près d’être étouffée par une saison estivale mouvementée”, a déclaré le PDG de Delta, Ed Bastian, lors de l’appel trimestriel du transporteur la semaine dernière.

Les réservations sont restées résilientes malgré une inflation élevée et des taux d’intérêt en hausse, car les consommateurs refusent de renoncer aux escapades, et certains trouvent même de nouvelles façons de voyager grâce à des politiques de fréquentation des bureaux plus assouplies.

“Avec le travail hybride, chaque week-end pourrait être un week-end de vacances”, a déclaré mercredi le PDG de United, Scott Kirby, lors de l’appel trimestriel de l’entreprise. “C’est pourquoi septembre, un mois normalement hors pointe, a été le troisième mois le plus fort de notre histoire.”

D’autres habitudes de voyage ont également changé. Les compagnies aériennes affirment qu’elles maintiennent davantage leurs horaires transatlantiques, car les voyages en Europe restent populaires jusqu’à l’automne, ce qui permet aux voyageurs d’éviter les foules dans les destinations touristiques populaires. United et Delta ont récemment annoncé qu’ils intensifieraient leurs vols transatlantiques au printemps et en été, signe qu’ils s’attendent à ce que la demande continue de se redresser jusqu’en 2023.

Pendant les vacances, les clients semblent également plus flexibles, volant en dehors des jours de voyage traditionnels comme le mercredi avant Thanksgiving ou le dimanche après.

“Si vous regardez notre calendrier de Thanksgiving en ce moment, il y a moins de variabilité entre les pics et les creux que ce que j’ai certainement vu dans le calendrier depuis un certain nombre d’années”, a déclaré Vasu Raja, directeur commercial d’American, lors d’un appel aux résultats. jeudi.