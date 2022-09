VOUS avez peut-être vu les Beefeaters lors de vos déplacements à Londres et vous vous êtes demandé d’où ils tenaient leur nom.

Ne vous inquiétez pas car vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir sur les beefeaters ici…

Les Beefeaters existent depuis 1485, mais d’où tirent-ils leur nom ? Crédit : EPA

Pourquoi les beefeaters sont-ils appelés beefeaters ?

Leur nom officiel est “The Yeomen Warders of His Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, and Members of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary” et ont été formés en 1485 par le roi Henri VII.

Nous ne savons pas avec certitude, mais il existe quelques théories expliquant pourquoi ils sont devenus connus sous le nom de Beefeaters.

Une théorie est qu’ils étaient autorisés à manger autant de bœuf qu’ils le souhaitaient lorsqu’ils mangeaient avec le roi.

Une autre théorie est qu’ils étaient payés en bœuf plutôt qu’en argent.

Une théorie moins populaire est que « beefeater » a été adapté de l’ancien français « buffetier » signifiant serveur ou serviteur – car ils serviraient le roi aux heures des repas.

Néanmoins, il est prudent de dire que, quelle que soit la manière dont il est né, “Beefeater” est beaucoup plus facile à dire que “The Yeomen Warders of His Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, and Members of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary”. ”.

Qu’est-ce qu’un beefeater ?

Les Beefeaters sont retraités des forces armées britanniques avec au moins 22 ans de service militaire.

Ils sont âgés de 40 à 55 ans lorsqu’ils sont nommés à ce poste et devraient avoir mérité une médaille d’ancienneté et de bonne conduite.

Ils auraient tous atteint le grade d’adjudant.

Que fait un beefeater ?

À l’époque des Tudor, les Beefeaters devaient protéger les joyaux de la couronne et garder les prisonniers dans la Tour de Londres.

Henri VIII a décrété que certains resteraient en permanence pour garder la Tour.

Aujourd’hui, leur travail est principalement cérémoniel et ils sont devenus une attraction touristique en raison de leurs uniformes fantaisistes.

Depuis l’époque victorienne, ils sont devenus des guides touristiques.

Ils participent à la Cérémonie des Clés chaque soir à 21h53 précises où les clés du Roi sont inspectées et rangées en toute sécurité.

Il y a environ 40 postes, fonctionnant selon une hiérarchie stricte – similaire à l’armée.

La position la plus élevée est celle du Chief Yeoman Warder, à qui tous les autres Beefeaters rendent compte, y compris le Ravenmaster.

Christopher Skaife est actuellement le Ravenmaster qui est chargé de s’occuper et de nourrir les sept corbeaux qui résident dans la tour.

Selon la superstition, si les corbeaux de la Tour de Londres se perdent ou s’envolent, la Couronne tombera et la Grande-Bretagne avec elle.