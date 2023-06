Pourquoi les aventuriers ont afflué pour participer à l’expédition Titantic de 250 000 $ d’OceanGate, avant que la tragédie ne frappe: « J’ai été séduit »

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

UN une opération massive de recherche et de sauvetage en mer est en cours pour un sous-marin touristique disparu qui a disparu lors d’une expédition pour voir l’épave du Titanic.

Le navire OceanGate Expeditions transportant un pilote, trois passagers payants et un « expert en contenu » a été porté disparu à environ 435 milles (700 kilomètres) au large de Terre-Neuve, au Canada, dimanche soir.

Les garde-côtes américains et canadiens dirigent les efforts pour localiser le submersible, qui peut atteindre des profondeurs de 4 000 m et transporte suffisamment d’oxygène pour que les cinq à bord survivent pendant 96 heures.

Le milliardaire britannique Hamish Harding est craignait d’être à bord le navire, selon son beau-fils Brian Szasz.

On craint également que le PDG d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, et le célèbre explorateur sous-marin français Paul-Henri Nargeolet ne soient parmi ceux à bord.

La société, qui facture jusqu’à 250 000 dollars pour emmener les invités sur le site du Titanic, a déclaré qu’elle « travaillait pour le retour en toute sécurité des membres d’équipage ».

Le Titan, sur la photo, est un sous-marin touristique exploité par OceanGate (OceanGate/YouTube)

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible », a-t-il ajouté.

Le navire Titan de cinq personnes a été submergé dimanche matin par le brise-glace Polar Prince et a perdu le contact environ une heure et 45 minutes après le début de la plongée, selon les garde-côtes américains. a dit.

Il a été signalé en retard par le Centre conjoint de coordination de sauvetage à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à 21 h 13 dimanche soir.

Des avions militaires à long rayon d’action, dont le C130, sont impliqués dans les recherches.

Qu’est-ce qu’OceanGate Expeditions ?

OceanGate Expeditions a été fondée dans l’État de Washington en 2009 par l’aventurier américain et ancien banquier d’investissement Stockton Rush.

L’ingénieur aérospatial formé a commencé à proposer des visites sous-marines dans des navires submersibles spécialement conçus qui ont été développés avec la NASA.

(AFP via Getty Images)

Dans une interview avec L’indépendant en 2017, il a déclaré qu’il avait initialement voulu devenir astronaute, mais qu’il avait ensuite été attiré par l’exploration sous-marine.

« Dans le vide de l’espace, par définition il n’y a rien. Cela signifie une vue magnifique, mais la dernière frontière pour les nouvelles formes de vie et la découverte est sous-marine – pour les 200 à 300 prochaines années au moins.

Le RMS Titanic se trouve à 370 milles au large de Terre-Neuve, au Canada, dans l’océan Atlantique Nord depuis son naufrage en 1912, tuant environ 1 500 personnes à bord.

L’épave a été découverte en 1985 et a été nommée site du patrimoine culturel de l’UNESCO en 2012.

C’est depuis lors un sujet de fascination pour les équipes d’exploration en haute mer.

Voyage vers l’épave du Titanic

En 2021, la société a lancé sa première visite du site de l’épave de l’Atlantique Nord à bord du Titan, un navire pour cinq personnes en fibre de carbone et en titane pouvant atteindre des profondeurs de 4 000 m.

Les voyages partent de St Johns, à Terre-Neuve, au Canada, sur des navires océaniques affrétés.

Pour sa dernière expédition, OceanGate a loué le Polar Prince, un brise-glace de service moyen qui était autrefois exploité par la Garde côtière canadienne, pour transporter des dizaines de passagers et d’équipage et l’engin submersible jusqu’au site de l’épave.

Le voyage devait partir fin mai et se terminer fin juin, selon des documents obtenus par l’AP auprès du tribunal de district américain de Virginie, qui préside le site de l’épave.

Le hublot de Titan est « le plus grand de tous les submersibles de plongée profonde » et sa technologie offre une « vue incomparable » de l’océan profond.

Le Titan peut « résister aux énormes pressions de l’océan profond », a déclaré OceanGate dans les documents judiciaires.

Les premiers voyages du Titan vers l’épave du Titanic ont donné aux passagers un aperçu de près de l’épave la plus célèbre du monde dans sa phase finale de décomposition.

Cette carte montre la position approximative de l’épave du RMS Titanic (Google Maps)

Des images capturées lors d’une expédition ont montré que la célèbre baignoire dans les quartiers du capitaine, que l’on pensait avoir été détruite par la décomposition, était en fait toujours intacte.

Il a montré que la désintégration du navire se poursuivait en raison de la corrosion saline, des courants sous-marins océaniques et des bactéries qui dévoraient régulièrement la coque.

L’expédition de 2022 comportait cinq missions, chacune sur plusieurs jours et plusieurs plongées pouvant durer jusqu’à dix heures chacune.

Chacune des plongées comprenait au moins un scientifique ou un expert en contenu sur chaque submersible pour recueillir des « données archéologiques et biologiques » dans le but de comprendre le comportement et la rareté de la vie à une telle profondeur tout en aidant à prédire le taux de décomposition des navires profondément submergés, selon le site OceanGate.

Renata Rojas, qui était l’une des passagères à bord de l’expédition de 2022, a déclaré L’indépendant dans une interview que voir le Titanic de près était la réalisation d’un rêve de toute une vie.

Le navire Polar Prince est vu alors qu’il est amarré à Vancouver, en Colombie-Britannique (PA)

« Vous vous sentez dépassé tout le temps, non seulement parce que [of] juste le fait que tu étais là… [but] alors que nous approchions de l’épave, j’étais émerveillé. C’était le sentiment », a-t-elle déclaré. Mme Rojas est actuellement sur le Polar Prince.

L’expédition d’Oceangate en 2023 était la troisième sur le site de l’épave du Titanic.

En plus d’emmener les visiteurs sur l’épave, OceanGate Expeditions mène une étude longitudinale du taux de décomposition du Titanic, à travers des images, des vidéos, des données laser et sonar.

« Compte tenu de l’ampleur massive de l’épave et du champ de débris, plusieurs missions effectuées sur plusieurs années seront nécessaires pour documenter et modéliser entièrement le site de l’épave », OceanGate dit sur son site internet.

M. Rush a dit L’indépendant en 2017 que les visites sous-marines n’étaient pas pour tout le monde.

Hamish Harding a publié son intention de voyager pour voir l’épave du Titanic deux jours avant la disparition du sous-marin (Facebook/Hamish Harding)

« Ce n’est pas un travail de chocolat sur l’oreiller – vous faites partie de l’équipage », a-t-il déclaré. « S’il y a une charge électrique qui doit être déplacée au milieu de la nuit, nous vous prendrons. »

Avant de lancer les expéditions du Titanic, M. Rush a déclaré qu’il avait emmené d’anciens grimpeurs de l’Everest, des cinéastes et des archéologues nautiques lors de visites sous-marines.

Son passager le plus âgé avait 92 ans et son plus jeune 12 ans dans les navires de quatre ou cinq personnes.

L’équipe d’OceanGate compte des scientifiques, des historiens et des « spécialistes de mission » qui peuvent payer pour visiter le site (Expéditions YouTube/OceanGate)

L’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, qui se trouverait à bord du navire disparu, a déclaré à la Examinateur irlandais dans une interview de 2019 que les familles de certaines victimes du Titanic étaient opposées aux expéditions vers l’épave.

Les corps d’environ 340 des 1 500 personnes estimées qui ont perdu la vie ont été retrouvés après son naufrage en 1912. Il a déclaré que ceux qui avaient été perdus en mer se seraient probablement décomposés il y a longtemps et qu’il n’avait jamais vu de corps dans le champ de débris de l’épave.

Il a déclaré au site d’information que l’exploration de l’épave consistait à trouver un équilibre entre l’intérêt scientifique et le respect des morts.