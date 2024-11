pourquoi les autocollants parlent au nom des créatifs et des activistes de la ville

Archives de la solidarité palestinienne est un projet indépendant axé sur la constitution d’archives communautaires qui documentent la vague montante de répression de la solidarité palestinienne à Berlin, ainsi que la résistance à celle-ci. Le projet archive une gamme complète de documentation en allemand, anglais et arabe ; depuis la communication de l’État avec les militants et les séquences vidéo des violences policières jusqu’aux photographies, médias et imprimés tels que banderoles, panneaux, dépliants et, notamment, autocollants.

Comme l’explique BB, archiviste, activiste et écrivain basé à Berlin, la position pro-israélienne imposée par l’État allemand a conduit des individus et des collectifs contre le génocide à se battre pour avoir leur place dans la rue et pour que leurs voix soient entendues au-dessus des tensions politiques croissantes du gouvernement. et la violence physique. Elle dit : « Nous vivons une époque extrêmement répressive pour quiconque est une personne de conscience – quiconque est contre le génocide et à Berlin – mais se promène avec des autocollants dans la poche et possède quelque chose qui est une réponse directe à ces traces visuelles. des points de vue réactionnaires et fascistes est une chose qui donne du pouvoir à chacun.

En plus de préserver et d’archiver ceux qu’ils trouvent dans les rues, les militants de la solidarité palestinienne à Berlin conçoivent et produisent également des autocollants qui peuvent être repérés dans la ville, recouvrant ou remplaçant souvent les autocollants « Sionist Antifa » apparus depuis octobre 2023. comment ces voix soi-disant de gauche exploitent des motifs culturels familiers comme véhicule culturellement contextualisé pour leurs propres messages agressifs, BB explique : « Ce que nous voyons dans ces autocollants est un mélange vraiment étrange de langage visuel sous-culturel allemand qui est un mélange de football. la culture ultras et les références à la nécessité de faire taire ou de détruire les groupes locaux de solidarité avec la Palestine. Leur idéologie (une sur-identification anarchiste sous-culturelle à l’État israélien) est un vestige de ce qu’on appelle le mouvement Antideutsch qui était à son apogée à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ces autocollants propagent souvent des positions extrêmement racistes et sont généralement apposés dans les quartiers arabes et les zones de gentrification.

Alors que les autocollants constituent depuis longtemps un élément déterminant du paysage visuel berlinois, la polarisation croissante des points de vue politiques en Allemagne dans le sillage de la position violemment pro-israélienne du pays a fait des murs, des rues et des portes des toilettes d’une ville un champ de bataille de plus en plus passionné pour ceux qui le souhaitent. utiliser les utiliser pour faire entendre leur point de vue.