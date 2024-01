Pourquoi les attaques contre le Yémen offrent aux Houthis une « opportunité en or » – DW – 16/01/2024

L’escalade actuelle entre le Yémen milice houthie et la marine dirigée par les États-Unis coalition en mer Rouge sert les militants soutenus par l’Iran de plusieurs manières. En fait, cela est même bien accueilli, selon certains analystes.

« Les Houthis recherchent une opportunité pour affrontement avec les États-Unis”, a déclaré Hisham al-Omeisy, analyste du conflit au Yémen et ancien directeur du Centre de recherche sur l’information de Washington pour le Yémen.

« Depuis huit ans, ils disent à leurs partisans qu’ils sont en guerre contre les États-Unis et contre Israël, c’est donc pour eux une opportunité en or sur laquelle ils doivent capitaliser », a ajouté al-Omeisy.

Le Yémen est en guerre depuis 2014, lorsque le groupe Houthi soutenu par l’Iran a commencé à combattre un gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite. Neuf ans de lutte ont laissé le Yémen divisé entre le nord et l’ouest du pays contrôlés par les Houthis, y compris le détroit de Bab el-Mandeb qui mène au mer Rouge, et le sud contrôlé par le gouvernement internationalement reconnu et ses alliés nationaux. Les tribus locales dominent l’est.

L’infrastructure du Yémen a été gravement endommagé et le conflit a plongé la population dans l’une des pires crises humanitaires au monde, selon les Nations Unies.

Pendant ce temps, les Houthis – officiellement appelés Ansar Allah – sont en pourparlers avec l’Arabie saoudite sur un cessez-le-feu à long terme. Plus tard en janvier, l’envoyé spécial américain pour le Yémen, Tim Lenderking, devrait finaliser un accord de paix entre l’Arabie Saoudite et les Houthis.

“En forçant les Saoudiens à les accepter [as the national government of Yemen]les Houthis espèrent que le reste du monde les suivra et leur accordera une légitimité internationale », a déclaré al-Omeisy.

Jusqu’à présent, seul l’Iran a reconnu les Houthis comme gouvernement légitime du Yémen, a déclaré Thomas Juneau, professeur agrégé à l’Université d’Ottawa au Canada et analyste du Moyen-Orient.

“Ils veulent forcer la communauté internationale à s’occuper d’eux en détournement de navires“, en envoyant des missiles, en négociant avec l’Arabie saoudite, et ils veulent être perçus comme s’étant imposés comme un membre clé de “l’Axe de la Résistance” dirigé par l’Iran”, a-t-il déclaré, faisant référence au réseau de groupes soutenus par l’Iran à travers tout le pays. la région qui s’oppose aux États-Unis et à Israël.

Le Yémen reste divisé après des années de combats, mais les Houthis cherchent à obtenir la légitimité en tant que gouvernement national du pays Image : Mohammed Hamoud/Anadolu/photo alliance

Les Houthis ont déjà « gagné »

Les attaques des Houthis contre des cargos dans la mer Rouge ont massivement perturbé une route commerciale internationale vitale et surviennent, a déclaré la milice, en réponse aux représailles militaires israéliennes à Gaza.

“Les attaques des Houthis me font peur car elles menacent notre fragile stabilité”, a déclaré à DW Manar Saleh, une femme de 20 ans vivant à Sanaa, la capitale du Yémen. “Le Yémen n’a pas connu de véritable paix et stabilité depuis neuf ans.”

Selon elle, Palestiniens à Gaza devrait être soutenu, mais idéalement d’une manière qui n’implique pas de « sacrifier à nouveau la situation au Yémen ».

Um Ammar, mère de cinq enfants à Sanaa, a déclaré qu’elle était également prête à soutenir les Palestiniens “de toutes les manières possibles. Cependant, sans pour autant nuire à notre propre pays, nous l’espérons”.

“Le public soutient largement les Houthis, car les Yéménites sont très passionnés par la cause palestinienne”, a déclaré Abdulghani al-Iryani, chercheur principal au sein d’un groupe de réflexion yéménite, le Centre d’études stratégiques de Sanaa.

Il a observé un changement d’attitude à l’égard des Houthis au cours des dernières semaines.

« Les Houthis ont finalement gagné un large soutien populaire après avoir été détestés pendant des années, pour leur dureté envers les personnes sous leur contrôle, pour leur corruption, leur oppression et leur idéologie suprémaciste », a déclaré al-Iryani.

Les Houthis « ont gagné cette confrontation le jour où ils ont tiré sur premier missile,” il ajouta.

Les Houthis du Yémen utilisent des drones bon marché et des vedettes rapides construites localement tandis que la coalition navale dirigée par les États-Unis frappe avec des bombes valant des millions de dollars. Image : Mohammed Hamoud/Anadolu/photo alliance

La victoire militaire n’est pas nécessairement l’objectif

Mohamed al-Iriani, chercheur au Centre politique du Yémen, a déclaré que, jusqu’à présent, ce combat n’a pas abouti à une victoire militaire pour les Houthis. Dans l’état actuel des choses, la coalition navale dirigée par les États-Unis contre les Houthis n’a pas réussi à atteindre ses objectifs. victoire militaire soit.

« Cela donne aux Houthis une marge de manœuvre pour provoquer davantage, et leur stratégie semble reposer sur l’attente que les États-Unis, actuellement préoccupés par la politique électorale nationale, pourraient être limités dans leur capacité à réagir efficacement », a déclaré al-Iriani.

En outre, cela semble être un conflit à faible coût pour les Houthis soutenus par l’Iran. Une frappe de drone sur un cargo dans la mer Rouge coûte environ 1 200 dollars (1 100 euros), tandis que pour l’alliance dirigée par les États-Unis, les coûts sont nettement plus élevés, à environ 1,5 million de dollars (1,38 million d’euros) par bombe, a noté al-Omeisy.

Même une offensive terrestre profiterait à Houthis, a-t-il prévenu. « Des troupes sur le terrain renforceraient la légitimité des Houthis non seulement au Yémen mais aussi au niveau régional.

« Nous avons constaté au cours des dernières semaines une tendance selon laquelle même les anti-Houtis sympathisent désormais avec les Houthis », a déclaré al-Omeisy, ajoutant que les Houthis ont également utilisé la guerre à Gaza pour lancer une campagne de recrutement massive.

“Il ne faut pas oublier que c’est un pays où 80 % de la population a besoin d’aide et où de nombreuses personnes sont pauvres. Donc, si cette situation doit leur donner l’opportunité de mettre du pain sur la table, via l’emploi dans le l’armée ou l’une des autres factions, ils la prendront”, a conclu al-Omeisy. “Les Yéménites ne veulent pas de guerre, mais si c’est le cas, forcé sur eux, ce sont de très bons combattants, comme ils l’ont démontré au cours des huit dernières années. »

Les frappes contre les Houthis ne font que les renforcer : Ian Ralby, Centre pour la stratégie maritime Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Safia Mahdi a contribué à cet article depuis le Yémen.

Edité par : Cathrin Schaer