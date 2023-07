Pourquoi les arrêts fréquents de Janet Yellen en Inde sont importants à l’heure des tensions avec la Chine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

La secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, est de retour en Inde pour la troisième fois en neuf mois, cette fois pour rencontrer les ministres des Finances du Groupe des 20 sur les défis économiques mondiaux tels que la menace accrue de défauts de paiement auxquels sont confrontés les pays à faible revenu.

Mme Yellen utilisera son séjour à Gandhinagar pour tenter de favoriser le réchauffement des relations entre les États-Unis et l’Inde. Elle prévoit également une escale à Hanoï, au Vietnam, pour aborder la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, la transition énergétique propre et d’autres questions de résilience économique.

Les objectifs de Mme Yellen pour son séjour en Inde : faire pression pour la restructuration de la dette dans les pays en développement en difficulté économique, pousser à moderniser les banques de développement mondiales pour les rendre plus axées sur le climat et approfondir les relations toujours croissantes entre les États-Unis et l’Inde.

Les arrêts fréquents de Mme Yellen dans le pays témoignent de l’importance de cette relation à une époque de tensions avec la Chine.

La relation de longue date de l’Inde avec la Russie se profilera également alors que l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin se poursuit malgré les efforts des États-Unis et des pays alliés pour sanctionner et matraquer économiquement l’économie russe. L’Inde n’a pas pris part aux efforts visant à punir la Russie et maintient le commerce de l’énergie avec ce pays malgré un plafonnement des prix du pétrole russe convenu par le Groupe des Sept, qui a connu un certain succès dans le ralentissement de l’économie russe.

Pourtant, les États-Unis s’appuient de plus en plus sur l’Inde et ont courtisé ses dirigeants.

Le président Joe Biden a organisé une visite d’État à la Maison Blanche en l’honneur du Premier ministre indien Narendra Modi en juin, conçue pour mettre en évidence et favoriser les liens. Les deux dirigeants ont déclaré que les relations américano-indiennes n’avaient jamais été aussi fortes et ont lancé de nouveaux accords commerciaux entre les nations.

Raymond Vickery Jr, expert politique des relations américano-indiennes au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que la venue de Mme Yellen en Inde peu de temps après sa visite en Chine est significative dans la mesure où les responsables indiens « voudront savoir en détail ce qui s’est passé en les rencontres avec ses homologues chinois et voir où cela correspond à leur point de vue sur les relations économiques avec la Chine.

« Ils voudront savoir si les États-Unis envisagent sérieusement de déplacer une partie de leur activité d’approvisionnement de la Chine vers l’Inde. »

Un haut responsable du Trésor, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour prévisualiser le voyage de Mme Yellen, a déclaré qu’il y avait de l’espoir que les traitements de la dette pour le Ghana et le Sri Lanka seront discutés et achevés rapidement lors des réunions.

Le Sri Lanka et le Ghana ont fait défaut sur leurs dettes internationales l’année dernière, environ deux ans après le défaut de paiement de la Zambie. Et plus de la moitié de tous les pays à faible revenu sont confrontés à un surendettement, ce qui nuit à leur capacité à long terme de fonctionner et de se développer.

Le mois dernier, la Zambie et ses créanciers gouvernementaux, dont la Chine, ont conclu un accord pour restructurer 6,3 milliards de dollars de prêts, en marge d’un sommet mondial sur la finance à Paris.

L’accord couvre les prêts de pays tels que la France, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, Israël et l’Inde ainsi que la Chine – le plus grand créancier de la Zambie avec 4,1 milliards de dollars du total. L’accord peut fournir une feuille de route sur la manière dont la Chine gérera les accords de restructuration avec d’autres pays surendettés.

Le voyage de Mme Yellen intervient peu de temps après avoir passé une semaine en Chine, rencontrant le ministère des Finances du pays et discutant des restrictions commerciales mutuelles et des problèmes de sécurité nationale.

Harold W Furchtgott-Roth, chercheur principal à l’Institut Hudson, a déclaré que le voyage de Mme Yellen en Inde « est le reflet d’une alliance qui se développe naturellement ».

« L’Inde a beaucoup de tension avec la Chine – ils ont des différends frontaliers constants », a-t-il déclaré.

« Et l’Inde veut se développer et est devenue une sorte de puissance navale de l’océan Indien, qui est aussi une région que la Chine veut développer. »