Pourquoi les armes nucléaires spatiales suscitent-elles des tensions entre Moscou et Washington ?

Le président Joe Biden a déclaré plus tard que Moscou semblait développer une arme antisatellite, mais a noté qu’elle ne représentait pas de « menace nucléaire » urgente pour le peuple américain et a déclaré qu’il espérait que la Russie ne la déploierait pas. Cependant, un source familier avec le sujet a déclaré à Bloomberg qu’une telle capacité pourrait être lancée en orbite dès cette année.

Ça vient après un rapport de Reuters est apparu plus tôt mardi, citant une source, que les États-Unis pensaient que Moscou développait une arme nucléaire spatiale dont la détonation pourrait détruire les satellites qui soutiennent les infrastructures critiques américaines, notamment les communications militaires et les services de téléphonie mobile. CNBC n’a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Les satellites sont également essentiels aux opérations militaires, car ils contribuent à collecter des renseignements et à détecter les lancements de missiles, tout en permettant la navigation et les communications. Starlink, le réseau satellitaire appartenant à Elon Musk, par exemple, a fourni aux forces ukrainiennes une communication ininterrompue sur le champ de bataille au début de la guerre – bien que des inquiétudes soient apparues depuis quant au fait que la Russie soit cooptation de tels services dans les zones occupées.

En avril 2023, il y avait près de 7 800 satellites opérationnels sur l’orbite terrestre, selon au Bureau des affaires spatiales des Nations Unies, prenant en charge tout, des réseaux téléphoniques et Internet aux télévisions, en passant par les services financiers, les systèmes agricoles et la surveillance spatiale.

De plus, cela témoignerait d’un effort direct visant à saper la sécurité nationale et économique des États-Unis.

Face à de telles vulnérabilités, les États-Unis ont modifié leur stratégie en matière d’architecture spatiale au cours des dernières administrations, optant pour des modèles plus largement distribués, composés de satellites plus nombreux et plus petits. Mais d’importantes vulnérabilités demeurent.

“C’est incroyablement difficile de se défendre. Il n’y a pas de solution miracle”, a déclaré Bingen.

La menace d’un conflit nucléaire s’est intensifiée depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, marquant un retrait des traités de contrôle des armements de l’époque de la guerre froide. En 2023, Poutine a suspendu l’observation par la Russie du traité New START, le dernier accord limitant la taille des arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie.

Bingen a néanmoins déclaré qu’elle pensait que l’utilisation d’un tel outil resterait une “arme de dernier recours” pour la Russie.

“Cela reviendrait à franchir le seuil nucléaire, donc cela reste une décision incroyablement grave. Je devrais croire que cela s’apparenterait davantage à une arme de dernier recours”, a-t-elle déclaré.