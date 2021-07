Pourquoi les armateurs s’inquiètent d’une refonte du marché européen du carbone

Le porte-conteneurs Maersk Murcia est amarré à un terminal du port de Göteborg, un centre d’expédition très fréquenté sur la côte ouest de la Suède, alors que la cargaison y est chargée par grue avant de mettre les voiles le 24 août 2020. JONATHAN NACKSTRAND | AFP | Getty Images

LONDRES — L’Union européenne doit proposer cette semaine une refonte sans précédent de son marché du carbone, cherchant pour la première fois à mettre un prix sur les émissions du transport maritime. Et les armateurs de la région sont très inquiets. La Commission européenne, l’organe exécutif de l’UE, doit présenter mercredi sa loi sur les carburants verts pour le transport maritime de l’UE. Il fait partie d’un ensemble plus large de réformes conçues pour atteindre les objectifs climatiques actualisés du bloc. Certes, l’UE s’est engagée à réduire les émissions nettes de carbone de 55 % (par rapport aux niveaux de 1990) jusqu’en 2030, devenant climatiquement neutre d’ici 2050. L’UE affirme que cela nécessitera un 90 % de réduction des émissions des transports au cours des trois prochaines décennies. Pour atteindre ces objectifs, l’UE prévoit de procéder à la plus grande refonte de son système d’échange de quotas d’émission depuis la politique lancée en 2005. Déjà le plus grand programme d’échange de carbone au monde, on s’attend désormais à ce que l’ETS s’étende pour inclure l’expédition pour la première fois. Lars Robert Pedersen, secrétaire général adjoint de BIMCO, la plus grande association maritime internationale au monde, affirme que ce n’est un secret pour personne que l’industrie est préoccupée par les projets de l’UE.

Vous n’allez pas changer la flotte sur un sou. À court et moyen terme, toute imposition d’un prix du carbone serait essentiellement une taxe. Roman Kramarchuk Responsable de l’analyse de l’énergie future chez S&P Global Platts

« Il y a une étrange croyance en l’Europe que ce genre d’actions fait pression » sur d’autres régions pour qu’elles fassent de même, a déclaré Pedersen à CNBC par téléphone. « Je pense, franchement, que cela a l’effet inverse. » Il a fait valoir que la proposition n’était « pas propice » à politique internationale, ne parviendrait pas à réduire les émissions de carbone régionales et, au final, à retirer de l’argent à l’industrie du transport maritime alors qu’il pourrait autrement être dépensé pour réduire les émissions de la flotte. « C’est la fiscalité. Cela aide-t-il quelque chose en matière de décarbonisation ? Je ne pense pas. Cela ressemble plus à un effort pour collecter de l’argent – et qu’il en soit ainsi », a poursuivi Pedersen. « L’Europe décide ce que l’Europe décide et vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet, je suppose, à part souligner que ce n’est peut-être pas le moyen le plus approprié de réduire les émissions. » Ses propos interviennent peu après Transport & Environnement, une association européenne à but non lucratif, aurait obtenu une proposition divulguée pour un projet de la toute première loi obligeant les navires à s’orienter progressivement vers des carburants marins durables.

Un silo de stockage de gaz naturel liquide (GNL) au terminal GNL, exploité par LNG Croatia LLC, à Krk, en Croatie, le lundi 25 janvier 2021. Petar Santini | Bloomberg | Getty Images

Un porte-parole de la commission a refusé de commenter le projet de proposition. L’UE a déclaré qu’une action pour lutter contre les émissions internationales de l’UE provenant de la navigation et de l’aviation est « urgemment nécessaire » et que des initiatives pour traiter ces domaines seront conçues pour stimuler la production et l’utilisation de carburants durables pour l’aviation et la mer. Pedersen a déclaré qu’il était important de ne pas paniquer au sujet du projet divulgué, notant qu’il pourrait encore être révisé dans les prochains jours et qu’il restait encore beaucoup d’obstacles à surmonter avant que les mesures ne deviennent la politique de l’UE. Les États membres de l’UE et le Parlement européen devraient d’abord négocier les réformes finales, un processus qui, selon les analystes, pourrait prendre environ deux ans. « Pour être franc avec vous, je n’ai même pas pris la peine de le lire parce que je pense que c’est une perte de temps à ce stade. Nous avons une date à laquelle la proposition finale sera présentée, et nous allons la lire très attentivement. » dit Pedersen.

« Une catastrophe écologique »

Expédition, qui est responsable d’environ 2,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est considérée comme une industrie relativement difficile à décarboniser car les carburants à faible teneur en carbone ne sont pas largement disponibles à l’échelle requise. Soren Toft, directeur général de la Mediterranean Shipping Company, le deuxième plus grand transporteur de conteneurs au monde, a également critiqué la proposition de l’UE. S’adressant au Financial Times le mois dernier, Toft a averti que les propositions auraient l’effet inverse de leurs intentions en l’absence de carburants à faible teneur en carbone facilement disponibles. De plus, ce n’est pas seulement l’industrie du transport maritime qui a exprimé son opposition aux projets de l’UE. Transport & Environment a décrit le projet de proposition de la commission divulgué comme « une catastrophe écologique« , arguant que la politique n’incite pas à investir dans des carburants à faible teneur en carbone tels que l’hydrogène et l’ammoniac renouvelables. Au lieu de cela, il fait valoir que la proposition promeut le gaz naturel liquéfié et les biocarburants » douteux » comme alternative au mazout marin. « Il n’est pas trop tard pour sauver le premier mandat de carburant vert pour le transport maritime au monde », mentionné Delphine Gozillon, chargée de la politique maritime chez Transport & Environnement. « Le projet actuel oppose les carburants électriques à des carburants polluants beaucoup moins chers, ne leur donnant aucune chance de rivaliser sur les prix. L’UE devrait réviser le projet pour inclure un mandat sur les carburants électriques et les rendre plus rentables grâce à des super crédits. «

L’ETS européen est le principal outil du bloc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique. Il oblige les entreprises fortement émettrices, de l’aviation à l’exploitation minière, à acheter des permis de carbone afin de créer une incitation financière pour les entreprises à moins polluer. Un problème qui afflige actuellement le programme, cependant, est ce qu’on appelle la « fuite de carbone », où les entreprises transfèrent la production (et les émissions) ailleurs en raison du coût relatif de la pollution en Europe. L’UE devrait s’attaquer à ce problème, en mettant potentiellement en œuvre ce que l’on appelle le mécanisme d’ajustement des frontières carbone à partir de 2023. La politique est une tentative d’uniformiser les règles du jeu en matière d’émissions de carbone en appliquant une tarification nationale du carbone aux importations.

Quel sera l’impact de la proposition de l’UE sur les prix du carbone ?

« La manière dont le transport maritime est intégré à un régime de tarification est essentielle », a déclaré à CNBC Roman Kramarchuk, responsable de l’analyse de l’énergie future chez S&P Global Platts, par e-mail. « Mais la proposition de juillet sera loin d’être conclue », a-t-il poursuivi. « Il convient de rappeler que l’UE a dû tempérer ses ambitions en matière d’aviation auparavant en réponse à la réticence de ses partenaires commerciaux – bien que le résultat de cela ait été une approche plus globale de l’ONU via le programme CORSIA. » le Programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation internationale L’initiative fait référence à un accord des Nations Unies conçu pour aider l’industrie aéronautique à atteindre son « objectif ambitieux » de rendre toute croissance des vols internationaux « neutre en carbone » à partir de 2020. Kramarchuk a déclaré qu’il était important de noter que les politiques proposées ne devraient pas constituer une interdiction pure et simple de certains carburants, ajoutant que S&P Global Platts envisage une part croissante de la flotte maritime alimentée au GNL, au méthanol ou à l’ammoniac jusqu’en 2030.

Des pylônes électriques sont vus devant les tours de refroidissement de la centrale au charbon du géant allemand de l’énergie RWE à Weisweiler, dans l’ouest de l’Allemagne, le 26 janvier 2021. INA FASSBENDER | AFP | Getty Images