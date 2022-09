Pourquoi les arguments racistes contre Halle Bailey de Disney en tant que “La Petite Sirène” ne tiennent pas la route

Il y a une raison pour laquelle les films sont souvent considérés comme une évasion de la réalité. Les films d’animation, plus encore. Cependant, étant donné le nombre de personnes qui ont offensé le teaser récemment publié du dernier remake d’action en direct de Disney – “La Petite Sirène” mettant en vedette – halètement – Halle Bailey, 22 ans, dans le rôle principal d’une femme noire, cela nous aurait croire que peut-être certains fantasmes existent dans la réalité… sauf que celui-ci n’existe clairement pas.

Dans ce qui aurait pu être une suspension magique de deux heures d’incrédulité – comme un film de sirène sous-marine devrait à juste titre l’être – les trolls toxiques sont déterminés à “prouver” l’histoire raciale d’Ariel et comment elle n’est pas censée être noire. Si nous ne l’avons pas déjà mentionné, Ariel est une sirène. Et une sirène, attendez-la, est un personnage inventé. Les sirènes sont une fiction.

Ce qui est encore plus ridicule, ce sont les efforts déployés par les suprémacistes blancs pour prouver leurs arguments raciaux simplement parce qu’ils détestent et ne peuvent pas digérer une femme de couleur dans un rôle central, précédemment joué par un “moitié humain” à la peau claire dans l’adaptation de Disney en 1989. .

Bien sûr, ils ont dû blanchir Hocus Pocus 2. C’est tellement ridicule à ce stade. Et pas seulement cela, mais les acteurs principaux sont sans talent. Hocus Pocus m’apporte une telle joie, et j’étais tellement excité pour 2, mais ils l’ont honnêtement détruit. #GoWokeGoBroke #BoycottDisney – Fenna Jansen (@JansenFenna) 10 septembre 2022

#Disney aime l’appropriation culturelle. Comme effacer une sirène blanche danoise et la remplacer pour répondre à ses #réveillé la propagande. Heureusement que nous avons des éditeurs et que le film sera corrigé #Petite Sirène #GowokeGobroke #DemocratsAreTheProblem pic.twitter.com/OEK4d4evpF —Julia ❎ (@Iuliamynameis) 14 septembre 2022

Ariel-Allié

Les gens ont pris le devoir honorable de «protéger» le soi-disant «héritage caucasien» d’Ariel en raison des origines danoises de l’auteur original Hans Christian Andersen, générant plus de 1,5 million de dégoûts et une avalanche de commentaires désobligeants en deux jours sur la bande-annonce officielle de YouTube, forçant le service de streaming à désactiver la fonctionnalité. Un autre a fait un pas en avant et a utilisé l’intelligence artificielle pour remplacer le visage de Halle par une femme blanche.

“Merci à notre membre scientifique en intelligence artificielle @TenGazillioinIQ”, a lu un tweet d’un utilisateur nommé “vandalibm”, avant la suspension du compte.

🎶”J’aimerais pouvoir faire partie de cette IA”🎶 pic.twitter.com/C1V8xogBgq – Séraphin Rising (@OccupyWpg) 12 septembre 2022

Un autre compte a partagé la vidéo en écrivant: “Il a réparé La Petite Sirène et a transformé l’acteur éveillé en une fille blanche rousse. Il dit qu’il peut réparer tout le déménagement avec 4x A6000 en 24 heures. C’est fini pour les wokecels. Après avoir fait face à un contrecoup, l’utilisateur a ajouté que les modifications étaient “purement éducatives” et qu’elles ne devaient pas “être mal interprétées de manière raciste”.

L’utilisateur a en outre déclaré: “Je suis juste étonné par un ami au QI élevé qui travaille avec l’intelligence artificielle et tout ce qu’il peut faire, et je voulais montrer aux gens son domaine d’études.”

Un autre apologiste du racisme, le commentateur politique d’extrême droite Matt Walsh, l’a soutenu avec la science, de toutes choses. Il pense que d’un point de vue scientifique, cela n’a pas de sens pour une personne qui vit au fond de l’océan d’avoir la peau foncée. Mais ce qui est parfaitement logique, c’est qu’Ariel a un “meilleur ami poisson” et prend conseil auprès d’un crabe qui parle.

“Non seulement la Petite Sirène devrait être pâle, mais elle devrait en fait être translucide. Ils n’ont aucune sorte de pigmentation… », a-t-il ajouté dans son analyse. Il l’a qualifié plus tard de blague, après avoir été appelé.

La dernière phrase est la plus drôle. Bon sang, Matt Walsh. Peut-être, juste peut-être, La Petite Sirène n’était pas faite pour les mecs blancs dans la trentaine, espèce de clown absolu. pic.twitter.com/DHvBUbvcaY – La sirène volatile (@OhNoSheTwitnt) 15 septembre 2022

Des hashtags tels que #NotMyAriel et #GoWokeGoBroke ont également inondé les réseaux sociaux prônant l’alliance avec Ariel… qui n’existe malheureusement pas.

D’un groupe Facebook nommé “Chrétiens contre la Petite Sirène” aux affiches de films racistes de “Da Lil Mermaid” et Mel Gibson interprété comme Martin Luther King Jr parce que, euh, le militant noir des droits civiques n’est plus une vraie personne (?) , la controverse noire sur la “Petite Sirène” a également mis en lumière le racisme toujours répandu même en 2022 et l’absurdité débridée des attaques à motivation raciale.

LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOO, ils sont fous dawg pic.twitter.com/R65uzAcdva — Chefs (2-0) (@CommeBraeGarcon) 15 septembre 2022

yt les gens sont fous.. pic.twitter.com/lPJKYsKyiU — d🌭n (@hotdogbiscuits) 14 septembre 2022

Représentation, LGBTQ et hypocrisie

Mis à part le fait qu’Ariel n’est PAS RÉEL (j’espère que nous avons été très clairs) et la folie des racistes en armes craignant “l’effacement blanc”, le film a suscité des réactions réconfortantes chez les petites filles noires qui se sont vues à Halle à l’écran, ce qui prouve que la représentation compte, même si cela se produit dans un film d’animation.

Halle, dans une interview accordée à Variety, a déclaré : “Je veux que les petites filles comme moi sachent qu’elles sont spéciales et qu’elles devraient être une princesse à tous points de vue.” Les parents noirs ont posté des réactions de leurs enfants regardant avec incrédulité, alors que Halle chante “Part of your world” dans la bande-annonce de “The Little Mermaid” pour la première fois, laissant les internautes en larmes et jaillissant de son impact positif.

Que pensent nos filles de la nouvelle Petite Sirène ? pic.twitter.com/xjbR8kza0c – LaTosha Brown (@MsLaToshaBrown) 15 septembre 2022

De nombreux fans ont également exprimé des inquiétudes quant aux détails les plus fins du casting du film. Par exemple, les fans espéraient que le rôle d’Ursula la sorcière de la mer, inspiré de l’emblématique drag queen Divine, donnerait de l’espace à la communauté drag. Cependant, Melissa McCarthy jouera le personnage.

Selon plusieurs rapports, le conte de fées original écrit par Andersen en 1837 était “une lettre d’amour adressée à un homme nommé Edvard Collin”.

Les historiens et les critiques littéraires considèrent Andersen comme bisexuel et qu’il a écrit l’histoire d’Ariel à partir de sa propre expérience de l’altérité après que Collin a épousé une femme. Alors que les gardiens tenaient l’exactitude historique comme argument contre une Ariel noire, les internautes ont involontairement pointé leur hypocrisie tant le film est totalement dépourvu de tout angle gay.

“Eh bien, la petite sirène originale-“ L’original La Petite Sirène est le personnage d’auto-insertion d’un homme queer, désireux de pouvoir être en relation avec un autre homme, et à la fin la sirène meurt. Vous ne vous souciez pas de l’original, mon pote. — Nome (@NomeDaBarbarian) 12 septembre 2022

Guerres culturelles

Le nouveau “Lord of the Rings: Rings of Power” d’Amazon n’a pas été bien accueilli par les fans qui se sont indignés contre les acteurs noirs et asiatiques du casting, “ruinant l’authenticité” du monde de JRR Tolkien, qui ne s’était jamais adressé à ses elfes et hobbits comme non blanc. L’acteur portoricain Ismael Cruz Cordova, première personne de couleur à jouer un personnage majeur dans une série du Seigneur des anneaux, a été confronté à des attaques abusives depuis qu’il a été choisi pour le rôle.

Les acteurs de Star Wars Moses Ingram et John Boyega, Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon dans la “House of Dragon”, la préquelle de “Game of Thrones” ont partagé leurs expériences de menaces racistes similaires pour avoir fait partie des franchises respectives. Anna Diop qui a “osé” être un extraterrestre orange – Starfire dans “Teen Titans”, des films tels que “The Woman King” et le film à paraître “Black Panther: Wakanda Forever” a également fait face à des réactions négatives et à des menaces de boycott. Indépendamment du fait qu’ils assument des rôles «traditionnellement» blancs ou même des personnages originaux, les acteurs noirs font néanmoins l’objet d’abus racistes.

La haine généralisée envers “La Petite Sirène” de Halle et d’autres personnages noirs dans les franchises hollywoodiennes est exactement la raison pour laquelle l’industrie cinématographique crie pour plus de représentation.

D’après l’histoire du conflit culturel et de la saga désordonnée, cela ne choquerait personne si le prochain “Percy Jackson et les Olympiens” de Disney et le casting repensé de “Les Quatre Fantastiques” de Marvel recevaient un traitement similaire.

