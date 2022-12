Pourquoi les arbres de Noël pourraient coûter plus cher cette année

Regardez au-delà des arbres de qualité «premium», qui sont parfaitement proportionnés, vers des qualités inférieures qui peuvent avoir des défauts, comme un endroit nu ou deux, a déclaré Mme Sidebottom. Vous pouvez placer l’arbre de manière à ce que le défaut soit face à un mur.

Différentes variétés d’arbres ont des prix différents. Donc, si un sapin noble ou Fraser est trop cher, pensez à un pin sylvestre, qui peut être moins cher.

Évitez les extras comme le « flocage » ou l’application de fausse neige sur l’arbre. Certains vendeurs d’arbres le proposent moyennant un supplément. (Des kits de bricolage sont disponibles, mais préparez-vous à des dégâts.)

Alors que certains acheteurs aiment visiter une ferme pour choisir un arbre, les chaînes de magasins à grande surface vendent également des arbres de Noël et peuvent offrir des prix plus bas pour inciter les clients à faire d’autres achats, a déclaré Mme Sidebottom. Environ 29 pour cent des arbres achetés l’année dernière ont été achetés dans des chaînes de magasins, selon l’enquête de l’association.

Certaines personnes préfèrent sauter l’arrosage régulier et les aiguilles de pin errantes et acheter des arbres artificiels, qui semblent de plus en plus réalistes. Les prix varient de quelques centaines de dollars à plus d’un millier, mais l’arbre peut être utilisé pendant des années, et beaucoup sont équipés de lumières intégrées. Consumer Reports a récemment évalué les arbres artificiels.

Voici quelques questions et réponses sur les sapins de Noël :

Où puis-je couper mon propre sapin de Noël ?

Ceux qui aiment sortir peuvent économiser de l’argent en abattant un arbre sur les terres du US Forest Service. Vous aurez besoin d’un permis, qui coûte de 5 $ à 20 $ et est disponible en ligne ou dans les bureaux de service. Environ 300 000 permis ont été vendus en 2020, a déclaré Janelle Smith, porte-parole du Service forestier. Certaines forêts désignent des zones de coupe, tandis que d’autres offrent des lignes directrices plus souples. « Les enfants adorent ça », dit-elle.

De nombreuses fermes d’arbres “choisir et couper”, où les acheteurs sélectionnent un arbre qui est coupé pour eux, permettent aux clients de couper, a déclaré Mme Sidebottom. Vous pouvez rechercher des emplacements près de chez vous sur le site Web du Real Christmas Tree Board.