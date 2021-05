Pourquoi les applications d’alerte virale d’Apple et de Google ont eu un succès limité

Lorsque Apple et Google ont annoncé l’année dernière qu’ils travaillaient ensemble pour créer un système basé sur un smartphone pour aider à endiguer le virus, leur collaboration a semblé changer la donne. Les traceurs de contacts humains avaient du mal à faire face à l’augmentation du nombre de cas de virus, et les entreprises rivales d’un billion de dollars – dont les systèmes exécutent 99% des smartphones du monde – avaient le potentiel d’alerter rapidement et automatiquement beaucoup plus de personnes.

Bientôt, l’Autriche, la Suisse et d’autres pays ont introduit des applications antivirus basées sur le logiciel Apple-Google, tout comme une vingtaine d’États américains, dont l’Alabama et la Virginie. À ce jour, les applications ont été téléchargées plus de 90 millions de fois, selon une analyse de Sensor Tower, une société de recherche d’applications.

Mais certains chercheurs affirment que les choix de produits et de politiques des entreprises ont limité l’utilité du système, soulevant des questions sur le pouvoir des Big Tech d’établir des normes mondiales pour les outils de santé publique.