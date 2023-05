Pourquoi les Anges ont pris le gros risque de reconstruire leur enclos à la volée

CHICAGO – Il n’y a que trois lanceurs dans l’enclos des releveurs des Angels qui figuraient sur la liste de la journée d’ouverture. Seulement deux qui ont été dans l’équipe toute l’année. Les Angels ont déjà utilisé 16 bras différents hors de l’enclos – sans compter les deux joueurs de position qui sont venus pour le nettoyage.

L’enclos des releveurs des Angels d’aujourd’hui est presque complètement différent de celui d’il y a à peine deux semaines. Pas seulement des personnes différentes. Mais un ensemble de compétences différent. Une dynamique différente. Il y a trois releveurs qui, il n’y a pas si longtemps, jouaient au ballon universitaire.

Si vous étiez un spectateur passif observant les différents mouvements des anges, vous pourriez vous demander ce qui s’est passé et pourquoi le front office a continué à appeler agressivement des joueurs avec une expérience limitée.

C’est le modus operandi de l’organisation d’une saison incontournable. Mélanger et assortir avec abandon dans l’espoir de trouver quelque chose qui fonctionne. Il est clair que les anges ont l’impression d’avoir un autre choix.

« Nous prendrons des risques et donnerons des opportunités à certains gars, en ce qui concerne l’agressivité », a déclaré le directeur général des Angels, Perry Minasian. « Avec ce avec quoi nous travaillons et ce que nous avons, nous essayons de mettre la meilleure équipe sur le terrain. »

Tout d’abord, c’était Chase Silseth – partant la saison dernière et en Triple A pour commencer l’année. Les Angels ont appelé le joueur de 23 ans pour être un lanceur de relève à effet de levier. Ensuite, ce fut Sam Bachman, un autre joueur de 23 ans, appelé de la rotation Double-A pour également prendre des manches à effet de levier. Et dimanche, c’était Ben Joyce, 22 ans, et les Angels espèrent qu’il pourra traduire une balle rapide de 103 mph en gros retraits. Ses débuts en MLB ont été un bon début – il en a retiré deux dans une manche sans but contre les White Sox lundi.

Ce n’est pas ainsi que fonctionnent généralement les franchises des ligues majeures. Le développement de prospects est un processus de plusieurs années. Cette équipe a montré à maintes reprises que le développement prototypique n’a pas autant d’importance que le désir désespéré de gagner, et, plus précisément, de gagner maintenant.

Et donc, au lieu de rester avec des gars comme Jimmy Herget ou Andrew Wantz – deux lanceurs de finesse avec de solides antécédents, les Angels essaient quelque chose de complètement différent. Au lieu de donner à Ryan Tepera une laisse plus longue, il a été coupé après moins de neuf manches avec 7 millions de dollars qui lui étaient dus. Reyes Moronta a eu deux sorties difficiles pour commencer sa carrière chez les Angels. C’est ce qui a mis fin à sa carrière chez les Angels après seulement quatre jours.

« Je ne dis pas que les gars qui sont déjà venus ici et qui ont été envoyés ne sont pas capables de lancer dans ces situations (à fort effet de levier) », a déclaré le manager des Angels, Phil Nevin. « Nous avons l’impression d’avoir des gars qui peuvent être meilleurs dans ces situations. Ce ne sont que les faits. C’est pourquoi ils sont ici. Et c’est pourquoi certains gars ne sont pas là.

Les rôles de l’enclos des releveurs sont pour la plupart indéfinis car c’est un mystère à quel point certains des nouveaux arrivants seront efficaces au niveau des ligues majeures. Au début de la saison, le problème de l’enclos des releveurs des Angels était qu’ils n’avaient presque aucune flexibilité de liste pour les lanceurs d’options. Et ils n’avaient pas de releveurs capables de lancer avec vélocité.

Ces deux problèmes ont été corrigés. Maintenant, la question est de savoir si oui ou non leurs lanceurs peuvent être efficaces à ce niveau. Bachman avait 20 buts sur balles en 26 1/3 de manches en Double A avant sa convocation. Il a montré une certaine sauvagerie lors de ses débuts vendredi. Joyce a marché 13 buts et en a frappé cinq de plus en 15 2/3 de manches. Lors de la dernière sortie de Silseth, il a lancé 14 frappes et 21 balles.

« Non, je ne fais que concourir chaque fois que je reçois le ballon », a déclaré Bachman lorsqu’on lui a posé des questions sur ses problèmes de contrôle. « Restez assez simple. Que je marche, j’essaie de mettre un zéro à chaque fois. Cela n’a pas vraiment d’importance pour moi, tant que je joue un terrain à la fois.

Carlos Estévez a été un verrouillage plus proche – 12 arrêts en 12 occasions avec une MPM de 1,17. Matt Moore était tout aussi bon avant sa blessure à l’oblique. L’équipe s’appuiera désormais sur Chris Devenski pour obtenir des retraits de levier, remplaçant peut-être le rôle de Moore en huitième manche.

Devenski a un WHIP élite de 0,574 en 15 manches 2/3 cette année. Il n’était même pas sur la liste des 40 joueurs pour commencer la saison. Et maintenant, l’ancien champion des World Series, âgé de 32 ans, est l’un des releveurs les plus importants sur le terrain, et peut-être aussi en dehors. Son rôle élevé est un autre exemple de la façon dont les anges ont effectué des ajustements de rôle majeurs dans l’enclos des releveurs tout au long de cette saison de deux mois.

« Nous avons beaucoup de jeunes gars là-bas en ce moment et nous voyons certainement qu’ils veulent apprendre », a déclaré Devenski. « … Je veux (mon rôle de leader auprès des jeunes joueurs) se dérouler de manière organique. Je ne veux rien forcer. Mais je voudrais partager mes connaissances et ma sagesse que j’ai acquises en cours de route.

L’ERA de l’enclos des releveurs des Angels était de 3,60 lundi. Pas mal du tout. Mais ce n’est pas non plus un chiffre qui raconte toute l’histoire. Cette équipe a eu du mal à obtenir des pistes pour se rapprocher. Le relief moyen a été fragile.

Le risque est élevé pour les Anges, et ils espèrent avoir une récompense élevée. Wantz, Herget et Zack Weiss ont tous montré leur capacité à être bons au niveau des ligues majeures, même s’ils avaient du mal au moment de leur rétrogradation.

Les anges, cependant, n’ont pas la patience d’attendre que des releveurs en difficulté le découvrent. Et ils veulent mieux que bien, ou utilisables. Avec ces mouvements et ce niveau de brassage, ils espèrent construire une écurie dominante de releveurs.

Mais c’est loin d’être une chose sûre.

« Il y a des concessions mutuelles », a déclaré Minasian. «Avec le pouvoir (les armes), il y a probablement un peu moins de commandement, à moins que vous ne soyez un Temple de la renommée dans une certaine mesure. C’est définitivement différent de ce que nous avons eu, d’un point de vue esthétique, par rapport au début de la saison. Nous verrons juste comment ça se passe.

Extras des anges



Anthony Rendon (aine) a fait du travail léger sur le terrain avant le match. Mais il ne faisait pas de lancers et ne s’entraînait pas au bâton. Les Angels n’ont pas fourni de calendrier clair pour le retour de Rendon. Rendon lui-même a toujours refusé de répondre aux questions des journalistes sur sa blessure ou sa progression pour son retour au jeu. Le lanceur gaucher des Angels José Suarez (épaule) est en cure de désintoxication en Arizona mais n’a pas encore commencé à lancer, a déclaré Minasian.

Le lanceur gaucher des Angels José Suarez (épaule) est en cure de désintoxication en Arizona mais n’a pas encore commencé à lancer, a déclaré Minasian. OF Brett Phillips et RHP Reyes Moronta ont autorisé les dérogations après avoir été DFA. Cela signifie qu’ils ont tous deux été renvoyés à Triple-A Salt Lake et restent dans l’organisation, mais en dehors de la liste de 40 hommes.

(Photo de Sam Bachman : Jonathan Hui / USA Today)