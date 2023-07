Pourquoi les anges devraient échanger Shohei Ohtani à la date limite

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Le moment est venu pour les Angels de Los Angeles de faire ce qui pourrait être le geste le plus douloureux qu’une équipe ait jamais fait dans l’histoire de la MLB : échanger Shohei Ohtani.

En entrant jeudi, les Angels détiennent toujours un record de victoires et restent à la recherche de l’une des trois places de joker dans la Ligue américaine. Mais le club est au milieu de la semaine du 4 juillet de l’enfer. Vraiment, tout a empiré en l’espace de deux jours.

Mike Trout s’est cassé l’os hamaté de la main gauche lundi, nécessitant une intervention chirurgicale qui le mettra à l’écart au moins quatre semaines. D’après mon expérience, les joueurs manquent généralement près de deux mois après cette blessure. Un jour plus tard, et à quelques manches d’intervalle, Ohtani a quitté son départ contre les Padres de San Diego en raison d’une ampoule à la main de lanceur et Anthony Rendon est sorti du match après avoir encrassé une balle sur sa jambe.

Ces blessures sont beaucoup moins graves que celles de Trout, Rendon étant attendu dans l’alignement ce week-end et Ohtani espérant faire son prochain départ après la pause All-Star. Mais les dommages collatéraux des trois blessures qui se produisent simultanément indiquent comment ils doivent aborder la date limite des échanges. Plus précisément, ils devraient traiter Ohtani.

Oui, cela va à l’encontre de ce que j’ai dit avant le début de la saison. En fait, je ne pensais pas qu’échanger Ohtani était même une possibilité lointaine aussi récemment que le 19 juin. Les Angels avaient 41-33 et détenaient la deuxième place de joker. C’était il y a un peu plus de deux semaines.

Mais depuis lors, les Angels sont allés 4-11. Ils viennent d’être balayés par les Padres en difficulté, ceci après avoir perdu une série contre les Rockies à la dernière place et divisé une série contre l’équipe des White Sox à la quatrième place. En entrant jeudi, les Angels ont une fiche de 45-44 et quatre matchs de retard sur la dernière place de joker.

Sans Trout dans un avenir prévisible, les Angels risquent d’abandonner assez rapidement la course aux séries éliminatoires. Bien sûr, ils ont des gars comme Mickey Moniak et Jo Adell qui peuvent peut-être leur donner un jeu solide en attendant. Mais nous parlons de remplacer Mike Trout, avec qui les Angels avaient déjà du mal à rester dans la chasse aux séries éliminatoires lorsqu’ils étaient en bonne santé et avec Ohtani au milieu de la meilleure saison de l’histoire de la MLB.

Une fois que le calendrier du baseball arrive en juillet, l’horloge de 31 jours commence à marquer le chemin que les équipes veulent emprunter avant la date limite du 1er août. Pour les anges, il devient très clair qu’ils devraient être des vendeurs, ce qui signifie échanger Ohtani.

Je sais que c’est un sentiment courant ces derniers jours. Cependant, il est difficile de nier la vérité probable sur son avenir. Il lui reste trois mois sur son contrat, et l’initié de la MLB sur FOX, Ken Rosenthal, a récemment indiqué sur « Flippin’ Bats » qu’Ohtani ne re-signerait pas avec les Angels.

De toute évidence, les anges peuvent choisir de s’en sortir avec la superstar bidirectionnelle pendant les trois prochains mois. Peut-être qu’ils remontent dans la course aux séries éliminatoires. Mais ces espoirs s’amenuisent de jour en jour. Ils peuvent continuer à organiser des promotions Ohtani pour attirer des foules à guichets fermés au Angels Stadium et continuer à vendre son maillot à la boutique du pro de l’équipe en le gardant dans l’intervalle.

Tout cela prendra probablement fin, cependant, en octobre, retardant l’inévitable de quelques mois seulement. Quelques mois de plus d’Ohtani ne signifieront pas grand-chose si vous ne parvenez pas aux séries éliminatoires cette saison, et il marche cet hiver sans aucune compensation en retour.

C’est pourquoi les anges ont pour l’échanger dans les semaines à venir. Vous ne pouvez pas laisser Ohtani, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, partir pour rien, surtout après n’avoir eu aucun véritable succès d’équipe au cours de ses six saisons avec l’équipe.

Le retour que vous pourriez obtenir pour Ohtani pourrait changer la fortune des anges pour l’avenir. Même s’il ne serait qu’une location, il ira probablement chercher des talents dans les ligues majeures et l’espoir n° 1 ou n° 2 d’une équipe.

De toute évidence, tous les échanges ne fonctionneront pas. Vous n’allez probablement pas conclure un accord aussi incroyable que lorsque les Padres ont échangé James Shields aux White Sox contre Fernando Tatís Jr.. Mais contrairement à la plupart des autres échanges impliquant des stars, les Angels ne placeront pas leurs espoirs sur un adolescent qui est l’espoir n ° 3 dans l’organisation d’une autre équipe.

Si les récents mouvements majeurs à la date limite nous ont montré quelque chose, c’est que les stars moins qu’Ohtani commandent des joueurs qui peuvent produire maintenant et à l’avenir. Obtenir quelques-uns de ces types avec un potentiel All-Star peut modifier la franchise et vous préparer pour la prochaine décennie et plus, ce qui est mieux que de simplement profiter de trois mois supplémentaires de l’expérience Shohei Ohtani, aussi amusant soit-il.

Même si échanger Ohtani peut mener à un énorme succès pour les Angels sur la route, je comprends à quel point tout cela est frustrant pour leurs fans. Les problèmes avec le club sont antérieurs à son arrivée en 2018. Trout est l’un des plus grands talents du jeu depuis sa saison recrue en 2012 et n’a pas une seule victoire en séries éliminatoires à prouver, les Angels n’ayant atteint les séries éliminatoires qu’une seule fois dans sa carrière.

Les anges n’ont jamais entouré Trout, et plus tard Trout et Ohtani, avec une solide distribution de soutien. Et même s’ils ont fait des progrès cette saison, ils ne sont toujours pas prêts à résister à une blessure, même à l’un de ces deux-là.

Trout est sous contrat jusqu’en 2030. En échangeant Ohtani, qui a signé pour seulement 73 matchs supplémentaires, ils pourraient finalement commencer à combler ce vide une fois pour toutes.