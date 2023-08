Pourquoi les Angels ont mis Lucas Giolito, ajouts de délais aux dérogations – et que se passe-t-il ensuite

Les Angels pourraient avoir un impact en séries éliminatoires cette année, après tout.

Cela ne se passe tout simplement pas comme ils l’auraient imaginé.

Dans le but d’alléger leur fardeau financier après leur échec en tant qu’acheteurs à la date limite des échanges, les Angels placent le partant Lucas Giolito, les releveurs Reynaldo López et Matt Moore et les voltigeurs Hunter Renfroe et Randal Grichuk en dérogation, selon ESPN. Si l’un de ces joueurs est réclamé, il sera éligible pour la liste d’après-saison de sa nouvelle équipe.

À la lumière de l’évolution étonnante de mardi, abordons trois questions :

1. Pourquoi les anges ont-ils fait cela ?

Ce qui a commencé comme une année prometteuse, potentiellement la première chance de Shohei Ohtani de jouer au baseball de manière significative en octobre, a depuis pris feu. A l’échéance, les Anges avaient la possibilité de vendre. Un échange avec Ohtani aurait sûrement réorganisé un système agricole qui compte parmi les pires du jeu. Naturellement, ils hésitaient à se séparer de cette sensation à double sens. Au lieu de cela, ils ont hypothéqué une plus grande partie de leur avenir pour tenter de gagner maintenant.

Maintenant, les Anges font face aux conséquences.

Renoncer à cinq joueurs est un dernier effort pour se débarrasser de leur salaire après que leur plan de délais ait été rapidement déjoué. Ils ne refont pas l’accord qui a envoyé deux de leurs meilleurs espoirs à Chicago, mais ce choix leur donne quelques soulagement après avoir été éliminé des éliminatoires.

2. Comment les anges sont-ils arrivés ici ?

Il y a à peine un mois, les Angels ont fait tapis pour tenter d’atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014. Ils ont acquis Giolito et Lòpez des White Sox le 26 juillet. Quatre jours plus tard, ils ont ajouté Grichuk et CJ Cron des White Sox. les Rockies. Désormais, trois de ces quatre joueurs sont sur le point de trouver un nouveau logement.

C’est une évolution choquante, quelque chose que l’on ne voit tout simplement pas se produire en masse. Les équipes ne se lancent généralement pas et abandonnent quatre semaines plus tard. Mais les Angels étaient dans une situation précaire lorsqu’ils ont décidé d’acheter, jouant un meilleur baseball mais encore juste en dehors des séries éliminatoires à l’époque. Ils ont décidé de ne pas s’occuper d’Ohtani et ont plutôt fait une dernière poussée. À partir de là, la saison s’est envenimée.

Le 30 juillet, ils étaient à quatre matchs de la dernière place de wild card. Avance rapide d’un mois, et ils sont entrés ce mardi avec 11,5 matchs en arrière. Ils ont 7-18 ans en août avec un différentiel de points de moins-71 au cours du mois. La semaine dernière, ils ont vu Mike Trout revenir de la liste des blessés pour un match avant de le replacer sur l’IL. Ohtani, quant à lui, a déchiré son UCL, le rendant incapable de lancer le reste de l’année. Cela semblait être le dernier poignard.

Hors de compétition, il était temps de jeter l’éponge.

L’UCL déchirée de Shohei Ohtani, l’avenir d’Ohtani, la surveillance des Angels et plus

Selon les anciennes règles d’avant 2019, les joueurs pouvaient toujours être échangés après la date limite normale à condition qu’ils aient d’abord obtenu une dérogation révocable. Il n’y a plus de « date limite distincte pour les échanges de dérogations » le 31 août. Cependant, cela reste la date limite à laquelle les joueurs nouvellement acquis doivent être acquis pour être éligibles aux séries éliminatoires.

En faisant cela, les Angels perdent leur salaire à un moment où d’autres équipes peuvent encore renforcer leurs équipes d’octobre.

3. Que se passe-t-il ensuite ?

N’importe laquelle des 29 autres équipes peut revendiquer le ou les joueurs qu’elle souhaite ajouter jusqu’à jeudi. L’équipe ayant le pire bilan recevra le joueur et sera responsable de payer toute somme qui lui reste. Dans ce cas, les cinq joueurs placés en dérogation sont des agents libres à la fin de l’année.

Il y a de bonnes chances que les cinq soient réclamés par les espoirs des séries éliminatoires. Giolito et Grichuk ont ​​tous deux connu de grandes difficultés au cours de leur mois à Anaheim, mais tous deux étaient largement considérés comme parmi les meilleurs joueurs disponibles à leurs postes respectifs à la date limite. Renfroe a frappé légèrement en dessous de la moyenne de la ligue, mais il a réussi 78 circuits au cours des trois dernières années. Lòpez et Moore pourraient tous deux renforcer un enclos des releveurs en séries éliminatoires.

Étant donné que les priorités des réclamations sont basées sur un pourcentage de victoire inversé, regardez vers l’extrémité inférieure de la course aux jokers pour trouver les prétendants les plus probables. Parmi les prétendants légitimes aux séries éliminatoires, les Marlins, les Reds et les Giants auront la priorité. Ensuite, regardez les Red Sox, les Diamondbacks, les Twins et les Cubs.

Ce serait un choc de voir un talent comme Giolito tomber au-delà de cela. Les Reds, Giants et Cubs pourraient utiliser l’aide à la rotation. San Francisco pourrait également utiliser la pop du champ extérieur. Les voltigeurs des Giants ont un OPS collectivement de 0,679 cette année – la quatrième pire note dans les majors. C’est l’occasion pour eux de rattraper leur inactivité en matière de délais, s’ils choisissent de déposer une réclamation.

Les Marlins, en revanche, ont pris de nombreuses mesures pour tenter de combler leurs lacunes offensives. Mais étant donné qu’ils viennent de rétrograder David Robertson du rôle le plus proche, ils pourraient se tourner vers Lòpez ou Moore comme améliorations de relève. Il ne serait pas surprenant non plus de voir les Red Sox ou les D-backs faire une réclamation, compte tenu de leurs récentes incohérences dans l’enclos des releveurs.

N’oubliez pas que cela est basé sur le record et non sur le positionnement en séries éliminatoires, ce qui ne profite pas à une équipe comme Toronto, qui est actuellement à 2,5 matchs d’une place en séries éliminatoires mais affiche un meilleur bilan que tous les clubs susmentionnés.

Aussi malheureux que cela puisse être pour les Blue Jays, les Angels échangeraient joyeusement leur place avec eux. Au lieu de cela, ils ne participent même plus aux discussions sur les séries éliminatoires. Leur dernière chance d’amener Ohtani et Trout aux séries éliminatoires pour la première fois ensemble se terminera par le fait qu’ils cèderont des joueurs nouvellement acquis sans rien en retour.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .