Pourquoi les anciens premiers ministres ne peuvent-ils pas rester à l’écart des projecteurs?

«Il n’y a rien de plus ancien qu’un ancien Premier ministre», disent-ils, mais cela n’a jamais empêché nos plus anciens hommes d’État et femmes d’État d’essayer de prouver le contraire. Habituellement, ils ne font aucune différence; parfois, cela peut être amusant à regarder.

David Cameron est un exemple intéressant. Dire à Boris Johnson d’être plus «musclé» dans son environnementalisme pourrait avoir plus d’autorité si Cameron n’avait pas refusé l’offre de présider la COP26 Climate Conference en novembre. Il convient également de rappeler comment il a jadis qualifié la crise climatique de «merde verte» et installé un moulin à vent miniature ridicule dans sa maison de Notting Hill, ridiculisé comme le nec plus ultra de la politique prétentieuse et supposé être hors tension. Le gouvernement de coalition qu’il a dirigé a peut-être eu un certain succès en réduisant les émissions de CO2, mais cela a été en partie en plongeant l’économie dans une récession d’austérité. Dans ses mémoires, Cameron a profité de l’occasion pour dire quelques vérités personnelles sur Johnson dans ses mémoires, publiés en 2019, mais il était alors beaucoup trop tard. Savoir que Johnson n’a jamais cru au Brexit aurait pu être plus pratique, l’intelligence si nous l’avions su plus tôt.