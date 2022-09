Pourquoi les analystes sont optimistes sur le SGD

“Le dollar singapourien est généralement considéré comme une monnaie refuge par rapport aux devises homologues d’Asie du Sud-Est”, a déclaré Max Lin, stratège en devises et taux pour l’Asie au Credit Suisse. Jayk7 | moment | Getty Images

Le dollar singapourien est resté résilient face à la vigueur du dollar américain par rapport à ses homologues régionaux, et les analystes affirment qu’il s’agit d’une devise relativement “refuge”, en particulier en Asie du Sud-Est. La devise de Singapour a chuté de près de 6 % depuis le début de l’année, mais d’autres devises asiatiques se sont encore plus affaiblies par rapport au billet vert. Le yen japonais s’est déprécié d’environ 25 % par rapport au dollar américain depuis le début de l’année, tandis que le peso philippin a chuté d’environ 15 % et le baht thaïlandais de 13 % au cours de la même période. Cela survient alors que la banque centrale américaine continue d’adopter une position belliciste à l’égard de l’inflation. Mercredi dernier, la Réserve fédérale américaine a relevé les taux d’intérêt de référence de 75 points de base supplémentaires pour la troisième fois consécutive et a annoncé qu’elle continuerait à augmenter les taux jusqu’à 4,6 % l’année prochaine avant de s’arrêter. La nouvelle a poussé le dollar américain à un nouveau plus haut en deux décennies et a creusé les écarts de taux d’intérêt entre le billet vert et de nombreuses autres devises asiatiques.

Les analystes bancaires se disent optimistes sur la devise de Singapour, même si elle est tombée jeudi à son plus bas niveau en 29 mois, après les perspectives politiques bellicistes de la Fed. “Le dollar singapourien est généralement considéré comme une monnaie refuge par rapport aux devises homologues d’Asie du Sud-Est”, a déclaré Max Lin, stratège en devises et taux pour l’Asie au Credit Suisse. Il a cité les réserves élevées de devises étrangères de Singapour, un fort excédent du compte courant et une politique monétaire bien gérée comme quelques-unes des raisons de la résilience du dollar singapourien.

Parier sur le dollar de Singapour

1. Des fondamentaux économiques solides “Chaque fois qu’il y a des crises ou des chocs, il y a eu de l’intérêt ou [a] passer au Sing-dollar », a déclaré Saktiandi Supaat, responsable régional de la recherche et de la stratégie forex chez Maybank. Singapour est l’un des rares pays au monde à avoir une cote de crédit souverain triple A, un fort excédent du compte courant et des réserves de change positives – des facteurs qui contribuent à sa position de refuge pour les investisseurs, a souligné Supaat. “Singapour dispose d’importantes réserves excédentaires pour traverser les crises. Cela en fait définitivement l’un des éléments d’une monnaie refuge”, a-t-il déclaré à CNBC. “Compte tenu de ses autres caractéristiques, il peut jouer un rôle pour combler certaines des lacunes de l’espace refuge.”

Le dollar de Singapour est “toujours l’un des plus résistants de la région” et sa force profitera aux entreprises qui ont des bons du Trésor dans le pays, a déclaré Philip Wee, économiste senior chez DBS Bank. “En période de vigueur exceptionnelle du dollar, [the Singapore dollar] est celui qui conserve le mieux sa valeur… il ne se déprécie pas autant que les autres et il est soutenu par son [exchange rate] politique et cadre », a-t-il déclaré. Il a déclaré que le dollar de Singapour est “un refuge pour les investisseurs dont les devises sont moins résistantes”. 2. Politique de la banque centrale Contrairement à de nombreuses banques centrales, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) utilise le taux de change effectif nominal du dollar de Singapour — appelé S$NEER — bande politique pour contrôler l’inflation. La plupart des autres pays d’Asie utilisent les taux d’intérêt comme principal outil politique pour gérer l’inflation. “La petite taille géographique de Singapour et son statut de petite économie ouverte signifient que presque tous les biens de consommation sont importés”, a déclaré Lin. “Par conséquent, la MAS réagit à une inflation élevée en permettant au dollar de Singapour de s’apprécier par rapport aux devises homologues, faisant ainsi baisser le coût des biens importés en termes de monnaie locale.” “Je crois que les investisseurs associent également la forte [Singapore dollar] avec la compétence et la fiabilité de Singapour, en tant que partenaire et porte d’entrée de la région », a déclaré Wee.

Manque de liquidité

Même si le dollar de Singapour a été très performant dans la région, il ne remplacera pas de si tôt le yen japonais en tant que monnaie refuge en Asie, ont déclaré les analystes à CNBC. Le dollar de Singapour n’est pas aussi largement échangé que les devises des grandes économies, a souligné Supaat de Maybank. “Ce n’est pas assez profond en termes de liquidité”, a-t-il dit, ajoutant qu’il n’est pas aussi largement négocié que le Dollar australien, livre sterling ou même yen japonais. La devise de Singapour n’est pas non plus à l’abri de la force du dollar américain, a déclaré Wee, qui a averti que le dollar de Singapour pourrait perdre pied en tant que surperformant de l’Asie en cas de récession mondiale. Normalement, lorsqu’il y a une récession mondiale, le taux de change effectif nominal de Singapour a tendance à baisser du haut vers le bas de la [policy] bande, affaiblissant potentiellement le dollar de Singapour au niveau de 145 contre le dollar, a déclaré l’économiste monétaire. “C’est le principal risque, ou le principal risque, pour les investisseurs qui cherchent à [the Singapore dollar] comme refuge”, a ajouté Wee. Maybank a déclaré qu’elle s’attend à ce que la MAS continue sur la voie du resserrement de la politique alors que le pays continue de lutter contre l’inflation qui a atteint un sommet de 14 ans en juillet. Cependant, Lin a déclaré que le Credit Suisse s’attend à ce que “le dollar de Singapour s’affaiblisse face au dollar américain” et prédit que la devise s’affaiblira à 143 d’ici la fin de l’année.

L’intervention du Japon en yen

Pour endiguer la forte baisse du yen, Le Japon serait intervenu sur les marchés des devises – la première intervention depuis 1998. La décision de jeudi est intervenue après que le yen s’est affaibli au-delà du niveau de 145 suite à la décision de la Banque du Japon de maintenir les taux d’intérêt stables et de s’en tenir à ses taux d’intérêt ultra-bas. La devise s’est renforcée de plus de 2 % par rapport au billet vert à l’annonce de l’intervention, mais les analystes estiment que sa hausse ne devrait pas durer. “D’une part, le ministère des Finances réduit l’offre de yen via des interventions de change occasionnelles, mais la Banque du Japon continue de stimuler l’offre de yen avec ses achats réguliers de [Japanese Government Bonds] alors qu’il applique son objectif de rendement JGB à 10 ans », a déclaré Lin.