Pourquoi les analystes sont optimistes sur l’action MARA Holdings (NASDAQ:MARA)

MARA Holdings (MARA) fonctionne comme un Bitcoin (BTC-USD) mineur et en tant que tel, il s’agit d’une option populaire pour s’exposer à la crypto-monnaie sans acheter d’actifs numériques. Pour que le modèle commercial de l’entreprise fonctionne, MARA exige que le prix du Bitcoin soit considérablement supérieur à son coût d’environ 56 000 $ afin d’augmenter ses marges bénéficiaires.

En tant que telle, la hausse de la valeur de la plus grande cryptomonnaie au monde est directement bénéfique à la performance financière de l’entreprise. Lorsque le prix du marché du Bitcoin augmente au-delà des coûts de production des mineurs, ceux-ci peuvent vendre leurs avoirs en Bitcoin avec une marge plus élevée, augmentant ainsi leur rentabilité. La baisse des taux d’intérêt est susceptible de favoriser les actifs à risque tels que Bitcoin. En tant que tel, MARA et d’autres mineurs de Bitcoin verront probablement le cours de leurs actions augmenter dans les mois à venir. Pour cette raison, je suis optimiste sur l’action MARA.

Capitaliser sur les opportunités

Le portefeuille de MARA compte plus de 250 000 machines minières Bitcoin détenues et louées, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles je suis optimiste quant au titre. La diversification de l’entreprise s’étend au-delà du minage de Bitcoin. Elle exploite également Kaspa, développe des technologies de refroidissement pour les centres de données et possède une activité de récupération d’énergie dédiée à l’utilisation de l’énergie excédentaire.

MARA a récemment annoncé avoir obtenu une ligne de crédit de 200 millions de dollars, garantie par une partie de ses avoirs en Bitcoin. La société a déclaré qu’elle « pourrait utiliser les fonds pour capitaliser sur des opportunités stratégiques et à d’autres fins générales de l’entreprise ».

Comme l’indique le graphique ci-dessous, l’action MARA est en baisse de 25 % cette année. Le cours de l’action de la société a été affecté par un événement de réduction de moitié survenu en avril dernier, lorsque l’offre disponible de Bitcoin et les récompenses pour son extraction ont été réduites de 50 %.

Un environnement commercial plus favorable

Une autre raison d’être optimiste sur MARA est qu’une hausse du prix du Bitcoin pourrait entraîner une amélioration des bénéfices. Étant donné que le seuil de rentabilité de la société est fixé autour d’un prix Bitcoin de 56 000 $, toute augmentation au-dessus de ce niveau pourrait potentiellement entraîner un rattrapage de l’action MARA compte tenu de sa sous-performance jusqu’à présent cette année.

Selon les analystes de Bernstein, le prix du Bitcoin devrait atteindre un sommet cyclique de 200 000 $ d’ici 2025. Cette prévision haussière est basée sur un modèle qui prend en compte des facteurs tels que l’adoption institutionnelle croissante menée par de nouveaux ETF et la baisse des taux d’intérêt. .

Les mineurs de Bitcoin conservent la possibilité de diversifier leurs sources de revenus en s’aventurant dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Les investisseurs pourraient trouver de la valeur dans les actifs énergétiques sous-jacents associés à ces sociétés. L’analyse de Bernstein montre que les mineurs de crypto se négocient actuellement avec une remise de 90 % par rapport aux centres de données traditionnels lorsqu’ils sont évalués sur une base de dollar par mégawatt.

L’histoire continue

Les analystes sont optimistes sur l’action MARA

Les analystes sont également optimistes sur l’action MARA. MARA Holdings est l’un des plus grands mineurs de Bitcoin au monde avec un taux de hachage installé de 36,9 EH/S. Selon les analystes, l’approche de Marathon Digital en matière d’exploitation minière de Bitcoin a évolué, passant d’un hébergement tiers à une concentration sur la possession et l’exploitation de sa propre infrastructure.

De nombreux analystes restent optimistes sur l’action MARA. L’analyste de HC Wainwright, Kevin Dede, a récemment réitéré une note d’achat et un objectif de cours de 27 $ sur les actions. Il a pris note des récentes initiatives de l’entreprise visant à la positionner « à l’avant-garde de l’intégration de l’informatique des actifs numériques avec des solutions énergétiques durables et des applications technologiques avancées ».

L’action MARA est-elle un achat ?

L’action MARA bénéficie d’une note consensuelle d’achat modéré parmi huit analystes de Wall Street. Cette note est basée sur quatre recommandations d’achat, trois de conservation et une de vente formulées au cours des trois derniers mois. L’objectif de prix moyen du MARA de 20,71 $ implique une hausse de 17,80 % par rapport aux niveaux actuels.

Lire plus de notes d’analystes sur l’action MARA

Conclusion

MARA Holdings est un mineur de Bitcoin dont la rentabilité dépend du prix du Bitcoin dépassant son coût de production de 56 000 $. Les opérations de la société bénéficient de la hausse des prix du Bitcoin, car elle augmente les marges en vendant des pièces extraites. Compte tenu de mes attentes selon lesquelles le prix du Bitcoin augmentera à court terme, les actions de la société semblent bien placées pour surperformer. Pour cette raison, je reste optimiste sur l’action MARA.